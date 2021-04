L'Oroscopo settimanale dal 26 aprile al 3 maggio 2021 è pronto a porre in risalto l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni in calendario. In evidenza sono le previsioni zodiacali, i voti e le stelline giornaliere riguardanti l'ultima settimana dell'attuale mese e l'inizio di quello prossimo.

In evidenza in questo contesto sono le previsioni zodiacali della settimana rivolte in esclusiva ai segni della prima sestina. Per sapere quali saranno i segni più fortunati della settimana analizziamo in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 26 aprile fino a domenica 2 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Questa settimana evitate le discussioni con parenti stretti e lontani, soprattutto con i fratelli ed eventuali sorelle: mostratevi meno distratti alle loro attenzioni. Non potete accoglierli sempre in modo fuggente, impegnatissimi come siete in altre situazioni: fate in modo di delegare qualche faccenda e provvedete a ripristinare le relazioni di sangue, che alla fine sono quelle a cui tenete di più. Qualcosa tanto attesa stenterà a prima battuta ad arrivare; forse sarà l’aspetto economico quello che languirà ancora qualche periodo di magra. Se avrete il giusto equilibrio non ci sarà da che temere, avete fatto tanto fino a ora e non ci sarà motivo di sfasare proprio ora.

I prossimi sette giorni in relazione al segno:

★★★★★ venerdì 30 aprile;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29, sabato 1;

★★★ martedì 27, domenica 2;

★★ mercoledì 28 maggio 2021.

♏ Scorpione: voto 10. Sarà un momento indimenticabile per l’amore che verrà visto anche con gli occhi della passione, forte e coinvolgente. Siete pronti a salpare verso oceani di eros e sensazioni nuove?

L'arrivo della Luna nel segno forse a qualche nativo porterà nuova voglia di rimettersi in gioco o di giocare. In molti siete in prossimità di un banco di prova e volete essere i migliori davanti a un eventuale confronto. In coppia avrete voglia d’amare in maniera profonda e coinvolgente, come solo voi quando volete sapete fare in maniera eccellente e magica.

Settimana straordinaria anche i per i single: un’attrazione fatale potrà irrompere nella vostra vita.

La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 26 aprile - Luna nel segno;

lunedì 26 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 27, mercoledì 28, sabato 1;

★★★★ giovedì 29, venerdì 30, domenica 2.

♐ Sagittario: voto 8. La Luna nel segno vi renderà dolci e affascinanti come non mai. Saprete trovare in ogni circostanza il modo giusto per mettere il partner a suo agio, parlando il suo stesso linguaggio, calandovi nei suoi panni e dimostrandogli così che lo comprendete davvero a fondo. Per tutta la settimana potrete, quindi, contare su una buona intesa con la persona amata. Eros e umore alle stelle, finalmente! Fatevi valere di più nel lavoro, pretendete che le vostre competenze siano rispettate.

Reclamate maggior visibilità operativa. Mettete in atto scrupolose strategie difensive, se avete una professione autonoma: qualcuno sta cercando di intralciare i vostri progetti o di alienarvi la stima di chi conta. Insomma, paratevi le spalle.

La scaletta con le stelline:

Top del giorno mercoledì 28 aprile - Luna nel segno;

mercoledì 28 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 26, martedì 27, giovedì 29;

★★★★ domenica 2 maggio;

★★★ venerdì 30 aprile;

★★ sabato 1 maggio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Inizierete la settimana con spirito ottimista. Diciamo pure che era da molto che non vi si ammirava con questa luce sul viso e la battuta veloce. Da adesso in poi anche la Luna darà grandi slanci e molti dei quali saranno presi per affrontare definitivamente una nuova strada da intraprendere, visto che avete pronti tutti gli attrezzi per mettervi al lavoro.

Qualcuno prenderà il grande beneficio lunare per chiudere un proposito o un lavoro attentamente seguito da tempo. Se riuscirete il tutto entro mercoledì i risultati che arriveranno saranno veramente eccellenti.

Top del giorno venerdì 30 aprile - Luna nel segno;

venerdì 30 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 26, sabato 1, domenica 2;

★★★★ martedì 27, giovedì 29;

★★★ mercoledì 28 aprile 2021.

♒ Acquario: voto 9. Eccovi ad una settimana dal trionfale ingresso della Luna nel segno. Gli aspetti astrali andranno sempre di più via via a darvi quanto di meglio volete. Adesso anche la vita quotidiana si tingerà di rosa e nell’aria sentirete preannunciarsi la primavera, visto che adesso comincerà a rifiorire anzi tempo nel vostro cuore. Quelle crisi difficili e deleterie che hanno caratterizzato i giorni/mesi scorsi gran parte delle relazioni, adesso si dissolveranno lasciando spazio all’amore e a interessi da condividere.

Insieme, molti riscopriranno la passione e la voglia di vivere intensamente, attimo dopo attimo: il tempo perduto in banali dissapori ma deflagranti per la coppia andrà buttato dietro le spalle.

Il resoconto quotidiano da lunedì a sabato:

Top del giorno domenica 2 maggio - Luna nel segno;

domenica 2 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 29, venerdì 30, sabato 1;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28;

★★★ lunedì 26 aprile.

♓ Pesci: voto 6. Avrete parecchio da fare, qualunque sia la vostra attività e sarete contenti di farlo. Non mancheranno momenti di fatica, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare il meglio. Saprete comunque essere anche costruttivi e porvi come persone nelle quali si può riporre la massima fiducia e completa affidabilità.

Parlando di sentimenti, il cielo potrà essere galeotto per quanti di voi si lasciano volentieri tentare dalla trasgressione e dall’avventura: ma badate bene, qualcuno potrà trovarsi coinvolto in una situazione più complessa di quanto in realtà avrebbe voluto. Rifletteteci su, ok?

Le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 27 e domenica 2;

★★★★ lunedì 26, mercoledì 28 e sabato 1;

★★★ giovedì 29 aprile;

★★ venerdì 30 aprile 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nuova classifica della settimana valida per l'intero comparto zodiacale è pronta a decretare quali saranno i segni fortunati e quelli meno. Il periodo analizzato è quello cadente tra la fine dell'attuale mese e l'inizio di maggio.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà lo Scorpione, splendidamente favorito da un'ottima Luna nel segno. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Capricorno e Acquario, voto 9;

3° Sagittario, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Leone, voto 7;

5° Ariete, Toro, Vergine e Pesci, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 26 al 2 maggio, periodo a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio del nuovo mese è arrivato alla fine. Il prossimo incontro settimanale con le previsioni, le stelle e le pagelle segno per segno interesserà il periodo dal 3 al 9 maggio.