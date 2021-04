Secondo le previsioni astrali del 5 aprile, i nati sotto il segno dell'Ariete e del Sagittario devono essere cauti. Cancro e Vergine, invece, sono in grande forma.

Previsioni ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata da prendere con le pinze in quanto è alto il rischio di incorrere in discussioni. Dal punto di vista professionale dovete mettere a posto delle questioni. Per oggi, però, cercate di godervi quest'altro giorno di festa in compagnia delle persone care.

11° in classifica Sagittario: avete troppe cose da fare e a cui pensare e questo potrebbe aver compromesso anche questi giorni di festa.

La mancanza di una persona cara, inoltre, potrebbe aver inciso negativamente sul vostro umore.

10° in classifica Pesci: a partire da domani ci sarà un miglioramento. Ad ogni modo, cercate di non dare troppo peso a ciò che dicono gli altri. Dal punto di vista professionale cercate di essere un po' più organizzati e meticolosi.

9° in classifica Toro: spesso vi ostinate a voler fare tutto, ma se il vostro corpo vi esorta a fermarvi un attimo, forse è il momento che lo ascoltiate. In campo professionale, l'Oroscopo del 5 aprile vi annuncia che ci sono delle novità in arrivo, ma dovete prima rimettervi in sesto, sia dal punto di vista del corpo sia della mente.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: novità in amore, ma dovete essere voi gli artefici del vostro destino.

Non aspettate che le cose vi piovano dal cielo, in quanto potreste rimanere profondamente delusi. Anche in campo professionale è opportuno darsi da fare.

7° in classifica Acquario: non fate il passo più lungo della gamba. Tutto arriva per coloro i quali sanno aspettare e agiscono nel rispetto degli altri e di se stessi. Percorrere la via più breve e più facile non sempre potrebbe portarvi al successo.

Le scorciatoie hanno sempre un'arma a doppio taglio.

6° in classifica Scorpione: non sobbarcatevi di troppi incarichi, L'oroscopo del 5 aprile esorta i nati sotto questo segno a prendersi una pausa e a staccare un po' la spina. Per quanto riguarda la sfera sentimentale c'è una bella sintonia con il partner. Anche i single potrebbero vivere delle belle emozioni.

5° in classifica Bilancia: cercate di essere un po' più presenti con le persone a cui volete bene. Dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle novità a breve. Coloro i quali erano in attesa di un responso potrebbero rimanere piacevolmente colpiti.

Previsioni 5 aprile segni più fortunati

4° in classifica Capricorno: a fronte di una Pasqua al top, il giorno di pasquetta vi fa perdere qualche posizione nello zodiaco. Cercate di non abbattervi perché il mese di aprile è davvero promettente per il lavoro. Anche in amore dovete essere più ottimisti.

3° in classifica Leone: non trascurate i dettagli, sono quelli che fanno la differenza in ogni ambito. Spesso siete tentati ad arrivare dritti al sodo, ma talvolta è necessario badare anche alla forma e non solo alla sostanza.

Belle novità in amore.

2° in classifica Cancro: i cuori solitari potrebbero restare piacevolmente colpiti da qualcuno in questi giorni. Cercate di tenere gli occhi ben aperti. Oggi il vostro umore è migliore di ieri, pertanto, approfittatene. L'oroscopo del 5 aprile vi esorta a darvi da fare sul lavoro, il periodo è favorevole.

1° in classifica Vergine: a parte la lontananza di qualche persona cara, questi giorni stanno procedendo allegramente per voi. Sia dal punto di vista sentimentale, sia lavorativo, ci sono delle interessanti novità. Datevi da fare e siate ottimisti.