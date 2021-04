Nella giornata di Pasquetta, l'oroscopo di lunedì 5 aprile prevede una Luna positiva per il segno dell'Acquario, che renderà questa giornata molto piacevole da vivere insieme alle persone che si amano, mentre se i nativi dei Gemelli ne avranno l'occasione, si lasceranno corteggiare un po’. La Bilancia avrà un po’ di voglia in più di stare con la gente, mentre il Leone dovrà essere bravo a gestire alcune situazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di Pasquetta, lunedì 5 aprile 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 5 aprile 2021 segno per segno

Ariete: una Pasquetta piuttosto allegra per i nativi del segno secondo l'oroscopo, forti di una configurazione astrale che comprende la Luna e Venere in ottimo aspetto.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sarete pieni di idee e risorse per provare a fare qualcosa di bello insieme al partner. Se siete single sapete che potete fidarvi di chi avete al vostro fianco, dunque fatevi avanti. Voto - 8,5

Toro: non una giornata meravigliosa a causa della Luna quadrata, ma se volete potete essere in grado di ottenere qualcosa di buono. Dal punto di vista sentimentale non è abbastanza essere amorevoli con il partner, per cui dovrete impegnarvi e fare di più. Se siete single questa giornata sarà interessante per verificare la tenuta di un sentimento. Voto - 6,5

Gemelli: l'oroscopo del 5 aprile vedrà un cielo particolarmente allegro nei vostri confronti. Il pianeta dell'amore e l'astro argenteo vi baceranno, regalandovi piacevoli emozioni tutte da vivere insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single lasciatevi corteggiare un po’ se volete. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale lievemente migliore in questo inizio di settimana, ma con ancora qualche difetto. Venere infatti sarà ancora in quadratura per un po’, di conseguenza sarà meglio prestare attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner.

Se siete single e state cercando di trasmettere un messaggio, dovrete essere molto più convincenti. Voto - 6,5

Leone: l'oroscopo di lunedì vedrà la Luna in opposizione per voi nativi del segno, che vi metterà in difficoltà dal punto di vista sentimentale. In questa giornata dovrete essere bravi a gestire la vostra relazione di coppia, preservando quanto di buono siete riusciti a fare.

Se siete single non che non avete voglia di amare, semplicemente faticherete un po’ a farlo capire. Voto - 7-

Vergine: ci sarà un bel cielo per godersi la propria relazione di coppia secondo l'oroscopo. Se siete single fatevi pure avanti: di amore ce n'è per tutti. Se avete una relazione stabile, questa avrà una grande energia in questo periodo, per cui sfruttate questo momento, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Bilancia: l'oroscopo della giornata di Pasquetta annuncia che sarà possibile contare sulla Luna in buon aspetto per recuperare vigore in ambito sentimentale. Voi single avrete un po’ di voglia in più di stare con la gente, e chissà se potete conoscere una persona interessante.

Se avete una relazione stabile le buone intenzioni ci sono di recuperare il vostro rapporto, e dovrete sfruttare questo periodo. Voto - 7+

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, potrebbe esserci qualche piccolo problema da risolvere dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Nulla di grave se continuerete a dimostrare il vostro amore nei confronti del partner. Se siete single sarà una giornata piuttosto movimentata. Voto - 7

Sagittario: periodo piuttosto piacevole per quanto riguarda i sentimenti in questa Pasquetta. Attenzione però perché sarà facile sentirsi stanchi a causa di Marte opposto. In ogni caso, che siate single oppure no, avrete voglia di seguire il vostro istinto e fare ciò che più ritenete sia giusto.

Voto - 8-

Capricorno: la settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno. La Luna non sarà più nel vostro cielo, lasciando campo libero a Venere e Mercurio in quadratura. Meglio dunque fare attenzione a come gestirete il vostro rapporto. Se siete single dovrete portare pazienza ancora per un po’ di tempo. Voto - 6+

Acquario: un'ottima Luna nel segno caratterizzerà positivamente la giornata. In amore avrete un ruolo molto importante nella vostra relazione di coppia, che porterete avanti con grande passione. Se siete single vedrete che sarà davvero piacevole stare insieme alle persone che amate. Voto - 8,5

Pesci: una Pasquetta nel complesso discreta per i nativi del segno. Non sarà un cielo fantastico, ma nel complesso sufficiente per sentirvi apprezzati dal partner qualora siate impegnati, o da amici, familiari e persone del tutto nuove qualora siate single.

Voto - 7,5