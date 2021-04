Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'8 aprile 2021, i nati sotto il segno del Sagittario affronteranno una giornata molto positiva. Leone e Vergine un po' sottotono, mentre i Toro dovranno essere decisi.

Oroscopo, ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: se avete tirato un po' troppo la corda con il partner, adesso potreste pagarne le conseguenze. Ad ogni modo, non è mai troppo tardi per chiedere scusa e per chiarirsi. Dal punto di vista lavorativo, invece, state trascurando alcuni aspetti, siate più cauti.

11° in classifica, Pesci: l'Oroscopo dell'8 aprile denota una giornata un po' nervosa per voi.

Cercate di stare alla larga dalle discussioni e dai problemi che non vi riguardano. Potreste essere l'opposto di Re Mida, pertanto, meglio essere cauti.

10° in classifica, Leone: faville in amore, ma scarsa lucidità in campo professionale. I nati sotto questo segno perdono posizioni proprio a causa di tale aspetto. Cercate di non commettere errori di distrazione, specie se svolgete un'attività per cui è necessario essere precisi e meticolosi.

9° in classifica, Gemelli: momento un po' teso per i nati sotto questo segno. Se state vivendo dei cambiamenti nella vostra vita potreste mostrarvi particolarmente confusi. Ad ogni modo, non abbiate paura, questo è del tutto normale in quanto la mente e il corpo devono abituarsi ai nuovi ritmi.

Previsioni astrali, posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: nella vita non esiste solamente il bianco e il nero ma ci sono tantissime sfumature. Non datevi per vinti e non smettete mai di inseguire i vostri obiettivi. Sul lavoro dovete essere un po' più autorevoli e sicuri di voi altrimenti potreste rischiare di lasciarvi scappare delle opportunità.

7° in classifica, Capricorno: coloro che hanno appena cominciato una trattativa farebbero bene a valutare attentamente i pro e i contro. Se necessario, fatevi aiutare da qualcuno che è più esperto di voi. L'oroscopo dell'8 aprile vi esorta ad intraprendere nuove conoscenze, l'amore potrebbe essere più vicino di quanto pensiate.

6° in classifica, Ariete: se siete in attesa di una risposta potreste mostrare una certa agitazione. Ad ogni modo, non temete e cercate di essere più calmi. Tutto arriva per chi sa aspettare e, soprattutto, per chi è capace di mettersi in gioco al cento per cento.

5° in classifica, Cancro: c'è ancora qualcosa da sistemare ma, tutto sommato, il periodo è positivo. Siete alla ricerca di emozioni forti e questo potrebbe portarvi a commettere qualche scelleratezza. Cercate di non allontanarvi eccessivamente dal piano razionale.

Segni più fortunati

4° in classifica, Toro: questo è il momento di prendere il Toro per le corna, come si suol dire. Cercate di affrontare di petto le situazioni e di non lasciarvi frenare dalle vostre paure.

In campo professionale potrebbero esserci dei risvolti molto interessanti entro la fine di questa settimana.

3° in classifica, Scorpione: i più audaci saranno, sicuramente, i più ricompensati. Spesso siete frenati dalla vostra razionalità, pertanto, tendete a credere che degli obiettivi possano essere irraggiungibili. In realtà non è affatto così. Tutto si può ottenere, basta crederci davvero.

2° in classifica, Bilancia: se avete seminato bene, raccoglierete sicuramente i frutti del vostro impegno. L'oroscopo dell'8 aprile 2021 denota una giornata davvero positiva sotto più punti di vista. In amore ci sono delle novità all'orizzonte, se avete qualcosa da dire, fatelo adesso.

1° in classifica, Sagittario: grande avanzamento di posizioni per i nati sotto il segno del Sagittario.

La giornata odierna si prospetta ricca di colpi di scena e di novità. Siate pronti a tutto in quanto la vita è imprevedibile e le occasioni potrebbero piombarvi davanti quando meno ve lo aspettate.