L'Oroscopo lascia presagire 24 ore vantaggiose per la Bilancia, che nel lavoro potrebbe ricevere delle proposte vantaggiose, mentre in amore vive un momento di forte romanticismo e passionalità. Le stelle favoriscono l'Acquario, al contrario lasciano prevedere una giornata faticosa per la Vergine, alle prese con scontri e malumori sul lavoro, e il Sagittario leggermente fuori forma. Approfondiamo di seguito l'oroscopo di giovedì 8 aprile 2021 per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno 8 aprile 2021 segno per segno

Ariete: un’attrazione segreta muove i fili della vostra passione, rendendovi vulnerabili.

Le stelle sono dalla vostra parte e vi invitano a dar voce a questi sentimenti. Nel lavoro siete creativi e le buone idee non mancano.

Toro: durante le prossime 24 ore potreste dar vita a nuovi ed interessanti contatti, che si riveleranno vantaggiosi per la carriera. C’è serenità in amore e non mancano i momenti di romanticismo con il partner.

Gemelli: è un momento di caccia per il segno, alla ricerca della strada verso il successo. L’oroscopo consiglia di non restare con le mani in mano, ma di iniziare a costruire la propria fortuna, avanzando delle proposte o presentando i propri progetti a chi potrebbe aiutarvi a realizzarli.

Cancro: grazie alle dolci cure della Luna il segno recupera per quanto riguarda il fisico, anche se farebbe bene a non abusare della forza ritrovata.

Ok il lavoro. Armonia in amore.

Leone: l’oroscopo di giovedì 8 aprile 2021 lascia presagire è una giornata positiva per il segno, che soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti personali può trovare dei chiarimenti. È un momento stressante per quanto riguarda il lavoro, cercate di non esagerare, rimandando quello che è possibile posticipare.

Vergine: le prossime 24 ore potrebbero portare delle preoccupazioni al segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe scontrarsi con un socio o un collaboratore.al contrario è un momento di recupero per quanto riguarda l’amore e la sfera familiare, dove torna la serenità e l’armonia.

Bilancia: durante questa giornata qualcuno potrebbe proporvi un interessante incarico.

Le stelle consigliano di non esitare e di prendere a piene mani ogni opportunità che vi si presenta davanti. Amore romantico.

Scorpione: durante questa giornata concentrarsi sulla sfera professionale e pratica potrebbe rivelarsi abbastanza complicato per il segno, sempre più preso dall’amore e dall’importanza che alcune relazioni appena nate stanno prendendo. L’amore è un sogno e voi non volete proprio svegliarvi. Bene il fisico.

Sagittario: l’oroscopo di giovedì 8 aprile 2021 lascia presagire una giornata faticosa per il segno. Saranno 24 ore cariche di stress e nervosismo che in alcuni casi potrebbero procurare dei fastidi e dei malesseri fisici. Meglio riposare.

Capricorno: un quadro astrale favorevole protegge il segno.

Le stelle sono romantiche e passionali e lasciano all’amore un ruolo di grande importanza, tuttavia questo non significa che non si potrà ottenere molto anche per quanto riguarda il lavoro. Gli astri proteggono chi non ha paura di osare!

Acquario: le prossime 24 ore potrebbero portare grandi novità per quanto riguarda la sfera pratica. Il presagio delle stelle si rivolge soprattutto a coloro i quali intendono avviare un investimento o concludere un affare. Serenità in amore. Fisico sottotono.

Pesci: dopo una prima metà della settimana dedicata al riposo e alla organizzazione dei propri pensieri, il segno è pronto a ripartire. Sia in amore che per quanto riguarda la sfera professionale si può ottenere molto, basta sapere come agire.