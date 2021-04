L'Oroscopo del giorno 27 aprile regala ancora nuove predizioni in vista della giornata di martedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Ebbene, nel periodo analizzato sono in tutto tre i segni da considerare a massima positività, mentre uno solo risulta in difficoltà. Ovviamente la sestina in osservazione in questa sede, questo per chi non lo sapesse, è quella rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo pure ai dettagli entrando nel merito delle previsioni zodiacali del 27 aprile e concludere in bellezza svelando la classifica completa relativa all'intero zodiaco.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di martedì su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 27 aprile

Bilancia: ★★★. Si prevede una giornata decisamente poco positiva per voi del segno. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi potrebbero favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in campo sentimentale. Le previsioni di martedì, in amore, indicano abbastanza flemma e frammenti di stress. Potrebbe instaurarsi un clima d'insoddisfazione e distacco: attenti, l’indifferenza è nemica della coppia e potrebbe rovinare una bella giornata.

Single, è arrivato il momento di cambiare rotta e di prendersi più cura di sé. Vi state lasciando andare e questo non vi aiuterà in nessun modo, sappiatelo! Nel lavoro potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Calma e pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete eventuali cambiamenti, anzi cercateli.

A fine giornata potreste ricevere una buona notizia.

Scorpione: ★★★★★. Partirà e si concluderà molto bene questa parte della settimana appena iniziata, con un martedì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Con il favore delle stelle riuscirete di certo a impostare buone basi per dei progetti importanti. Il consiglio e di cercare di pianificare gli impegni già da adesso, in modo da distribuire efficacemente le risorse a disposizione: chi prima si organizza è a metà dell'opera, sappiatelo.

In amore senz'altro è auspicabile non allentare la concentrazione. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica e indimenticabile la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, il vostro innato senso di sfumature e di buon gusto creeranno un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente e in modo progressivo. Questo è il momento della scelta: dichiarare finalmente il vostro amore a chi sapete oppure sprofondare definitivamente nel dispiacere della disperazione. A voi la scelta! Nel lavoro, potrebbero arrivare novità importanti. Situazioni inaspettate consentiranno di portare avanti questioni d'interesse.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 27 aprile al Sagittario indica che il periodo esaminato partirà alla grande già dalla prima mattinata per tantissimi di voi. Pertanto questa parte della settimana appena iniziata è annunciata dagli astri come "super positiva" sotto molti punti di vista. In amore una splendida Luna in Scorpione - questo martedì in ingresso nel vostro segno - vi sponsorizza su molti fronti, a cominciare da quello sentimentale. In amore tanta la serenità nel cuore. Le stelle riporteranno a mente dei piacevoli ricordi: se potete approfittate per stupire il vostro partner esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Pronti ad affascinare il vostro amore?

Single, il rianimarsi di alcune emozioni che sembravano sopite aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità, risvegliando l'interesse verso una bella persona. Se volete aprite il vostro cuore a chi sapete, senza indietreggiare come al solito. Nel lavoro eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta! Gli astri che contano assicureranno determinazione e soddisfazioni personali.

Oroscopo e stelle di martedì 27 aprile

Capricorno: ★★★★. L'Astrologia sul segno predice che il periodo in esame potrebbe essere non troppo convincente. Tranquilli, usando un po' di buon senso questo martedì non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Diciamo che, a fronte di quanto appena svelato, non avrete troppo da esultare, ma nemmeno essere troppo preoccupati.

In amore il consiglio è quello di rivedere alcune prese di posizione: potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, così, tanto per mantenere il clima tranquillo in ambito di coppia. Una sorpresa romantica da parte di una persona (partner?) vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo. Single, una Luna (quasi) amica vi farà viaggiare con una marcia medio-alta. La giornata pertanto risulterà discreta per intraprendere qualcosa di nuovo, magari da fare soli o in compagnia di amici. Tra pochi giorni preparatevi a festeggiare qualcosa di veramente importante. Nel lavoro sarete bravi nella creatività, perciò non siate timidi nell'esprimere tali indiscusse qualità, ok? Fatevi conoscere per quello che siete, perché voi valete e lo sapete benissimo!

Acquario: ★★★★. Venere in quadratura al vostro Saturno renderà vano l'ottimo trigono da Marte verso Giove nel segno. La giornata effettivamente potrebbe essere indirizzata verso una mesta realtà, quasi piatta anche di per sé leggermente positiva. I vostri astri, in media poco performanti, vedranno alcuni momenti di discreta positività: se presi con il giusto spirito potrebbero rivelarsi abbastanza importanti. In generale, comunque, non lasciatevi galvanizzare da eventuali momentanee vittorie in qualche campo: le somme si tirano alla fine! In amore sarete in vena di fare progetti con la vostra dolce metà. Chi invece sta per iniziare una nuova storia potrà farlo, magari incrociando le dita e sperando che duri un po' più a lungo del solito.

Piccola sorpresa a chi ha avuto ultimamente momenti di grande sconforto. Single, protetti dalla Luna (nella parte finale della giornata) potrete cullarvi nella beata sensazione di sentirvi amati per ciò che siete: approfittatene per fare amicizia attraverso nuove conoscenze. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento ai cambiamenti sarà chiamata in causa. Fareste meglio a essere aperti a diverse opzioni che tra poco vi si presenteranno: arrivare lontano è alla vostra portata.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 27 aprile, ha in programma per voi nativi alcuni momenti sicuramente fantastici, a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana. In generale il periodo vi vedrà abbastanza indaffarati e forse anche molto affaticati: questo significa che la felicità dovete conquistarvela.

Alla fine però le soddisfazioni saranno più che triplicate. In amore le cose diventeranno più pacifiche, vi sentirete bene e la vostra gioia di vivere vi farà avvicinare ancora di più al vostro partner. Sfruttate il momento per proporre qualcosa di speciale alla persona amata, magari che tenevate in serbo per un'occasione importante. Single, un incontro "occhi negli occhi" potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro la giornata sarà all'insegna della creatività, ma anche della concretezza: quest'ultima vi aiuterà a raggiungere ottimi risultati. Potrete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a nessuno.

Classifica 27 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante tutti i dodici simboli dello zodiaco è pronta da visionare. In primissimo piano il secondo giorno dell'attuale settimana, ossia la giornata del 27 aprile: chissà quali saranno i segni "top" e "flop" di questo nuovo martedì? Andiamo a scoprirlo immediatamente iniziando a spulciare la scaletta posta a tale scopo.

Le stelline di martedì 27 aprile: