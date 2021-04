Nella giornata di giovedì 22 aprile, l'Oroscopo prevede il transito lunare nel segno della Vergine a metà giornata circa. Per il segno di terrà sarà dunque il momento di esprimere al meglio i sentimenti che prova, mentre Leone dovrà dimostrare quel che prova con il massimo della sincerità. Marte sosterrà i progetti dei nativi Ariete, mentre un sogno alla volta, i nativi Toro si sentiranno fieri e felici della propria situazione sentimentale. Nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 22 aprile 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 22 aprile 2021 segno per segno

Ariete: una giornata piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Per metà giornata circa potrete contare sulla Luna in buon aspetto, poi sarà in opposizione. Attenzione dunque a possibili incomprensioni con il partner. Per quanto riguarda i single, se non trovate l'amore, pensate pure a divertirvi con i vostri amici. In ambito lavorativo avrete diverse risorse da sfruttare per i vostri progetti. Voto - 7+

Toro: cielo che tenderà a migliorare nella seconda parte della giornata per voi. Per quanto riguarda i sentimenti infatti arriverà la Luna in trigono dal segno della Vergine, e insieme a Venere raggiungerete una forte complicità con il partner. Se siete single vi metterete sempre a disposizione per gli altri. Sul fronte professionale avrete un po’ di determinazione in più ora che Mercurio sarà nel vostro segno.

Da domani inoltre potrete contare sulla posizione favorevole di Marte. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale un po’ sfavorevole per voi nativi del segno a causa della Luna che si andrà a mettere nel segno della Vergine. Dal punto di vista sentimentale se la vostra relazione non funziona al meglio, quel che potete fare sarà parlarne pacificamente con il partner.

Per i single l'oroscopo consiglia cautela. Meglio non dichiararsi troppo presto. In ambito lavorativo un passo alla volta, state portando a termine anche i lavori più ambiziosi, e vi sentirete pronti per dare inizio ad altri. Voto - 7+

Cancro: oroscopo della giornata di giovedì favorevole dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna e Venere a vostra disposizione.

Il vento sta cambiando e in vostra direzione per voi single, desiderosi di una storia d'amore piena di passione, di quelle che vi basterà solo immaginare la persona che amate per farvi battere forte il cuore e sognare ad occhi aperti. Se avete una relazione stabile riuscirete a convincere il partner a fare qualcosa di diverso dal solito, ma piacevole. Nel lavoro vi muoverete abbastanza bene tra le mille mila mansioni da svolgere, ora che Mercurio e presto anche Marte, vi daranno il loro sostegno. Voto - 8

Leone: previsioni astrali nel complesso discrete per voi nativi del segno. La Luna rimarrà con voi fino al primo pomeriggio, dunque dovrete sfruttare l'astro argenteo per dimostrare che voi ci tenete davvero al partner, e che non desiderate di meglio al mondo.

Questo voi lo sapete già, ma dovrete farlo comprendere al partner. Se siete single attenti a non prendere il volo troppo presto. Conoscete meglio la persona che vi piace. In ambito lavorativo gli impegni non vi mancheranno, il vero problema potrebbe essere la voglia. Voto - 6+

Vergine: arriverà la Luna in congiunzione al vostro cielo in questa giornata, pronta ad esaltare al meglio il vostro rapporto di coppia. Venere inoltre non vi farà mancare la passione e il romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single se sono in corso dei cambiamenti nella vostra vita, sarete in grado di trovare la giusta direzione. In ambito lavorativo le occasioni andranno cercate e sfruttate ora che Mercurio si trova in trigono dal segno amico del Toro.

Voto - 8+

Bilancia: una giornata forse un po’ anonima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, ma se volete potrete dargli un po’ di colore e renderla più interessante. Se siete single ben presto sarete in grado di provare belle emozioni. Sul fronte lavorativo Giove e Saturno rimangono il vostro punto di riferimento per continuare a realizzare i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7+

Scorpione: sarete piuttosto arrabbiati con il mondo, credendo che questo non voglia riservarvi niente di buono. Ebbene, i momenti no capitano a chiunque, l'importante è sapersi rialzare e tornare a camminare sulle proprie gambe. In amore dunque cercate di riprendervi, e comprendere non solo il vostro stato d'animo, ma anche quello della persona che amate.

Sul fronte lavorativo improvvisamente le cose sembrano complicarsi, e sarà necessario agire. Voto - 5

Sagittario: oroscopo di giovedì che vedrà purtroppo la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale dovrete prendere delle decisioni importanti. Attenzione però perché non dovrete prenderle in autonomia. Se siete single dovete farvi capaci del fatto che certe situazioni non cambiano se voi rimarrete fermi. Sul fronte lavorativo forse la vostra creatività calerà un po’, ma sarete comunque in grado di metterci un pizzico di originalità nelle vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: sfera sentimentale che finalmente si accende per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 22 aprile.

Con la Luna e Venere in trigono rispettivamente dal sego della Vergine e del Toro, i vostri sentimenti saranno puri e genuini, godendovi una certa alchimia tra voi e il partner. Per voi single, se avete il cuore già impegnato, questo potrebbe essere il momento di far esplodere l'amore. In ambito lavorativo vi darete da fare con i vostri progetti affinché riusciate a raggiungere il vostro obiettivo. Voto - 8

Acquario: in lieve ripresa dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, ciò nonostante la vostra situazione sentimentale rimane comunque sottotono. Venere infatti si troverà ancora in quadratura, e dovrete cercare di essere comprensivi e non impulsivi con la persona che amate. Se siete single potreste avere emozioni diverse da quelle di un'altra persona.

Sul fronte lavorativo Mercurio potrebbe offuscarvi le idee, per cui attenzione quando prendete delle decisioni. Voto - 7-

Pesci: attraenti quanto basta secondo l'oroscopo grazie a Venere in sestile. Il vero problema potrebbe essere la Luna che nella seconda metà della giornata si metterà in opposizione. Attenzione dunque al vostro temperamento nei confronti della persona che amate o dei vostri familiari. Sul fronte lavorativo meglio non discutere quando un collega si metterà contro di voi. Magari potreste essere proprio voi ad avere torto. Voto - 7-