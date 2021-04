L'oroscopo della giornata di mercoledì 14 aprile annuncia l'arrivo del pianeta Venere nel segno zodiacale del Toro, che finalmente avrà l'occasione di rifarsi dal punto di vista sentimentale, mentre l'Ariete continuerà a stare molto bene insieme alla propria anima gemella. Situazione che si complica per i nativi Scorpione, che potrebbero aver bisogno di sostegno da parte di persone molto fidate, mentre Cancro e Vergine riusciranno a trarre maggior sostegno emotivo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 aprile 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 aprile 2021 segno per segno

Ariete: con Mercurio che vi dà le idee, e Marte che vi dà le energie, portare al successo le vostre mansioni in ambito lavorativo sarà davvero facile per voi.

Sul fronte sentimentale dovrete dire addio sia a Venere sia alla Luna, ciò nonostante se volete potete ancora trarre grandi soddisfazioni dal vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single questo potrebbe essere un buon momento per iniziare qualcosa di nuovo. Voto - 8-

Toro: magari in ambito lavorativo ancora ci sarà molto da fare per recuperare terreno e tornare a raggiungere splendidi risultati. In amore invece accoglierete l'arrivo di Venere e della Luna con estremo entusiasmo, perché finalmente avrete l'occasione che vi serviva per poter far brillare di luce propria il vostro rapporto. Se siete single l'inizio di una nuova storia sarà dietro l'angolo.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della giornata di mercoledì 14 aprile tutto sommato discreto dal punto di vista sentimentale. Certo, Venere si metterà alle vostre spalle, ma continuando a dimostrare un certo romanticismo e interesse nei confronti del partner, non avrete nulla da temere per il vostro rapporto. Se siete single sarete piuttosto passionali, ma attenti a non esagerare.

Nel lavoro le vostre capacità intellettuali saranno notevoli, da risultare particolarmente lungimiranti. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che finalmente lascerà maggiore spazio all'amore e ai sentimenti secondo l'oroscopo. Venere infatti si metterà in sestile dal segno del Toro, e il vostro rapporto piano piano potrebbe ricominciare a funzionare per bene.

Se siete single sentirete la necessità di maggior sostegno da parte di amici o familiari. In ambito lavorativo invece sarete piuttosto ispirati, ma attenzione perché Mercurio potrebbe sempre procurarvi qualche imprevisto. Voto - 7+

Leone: bisognerà spezzare una lancia a vostro favore a partire da questa giornata. Secondo l'oroscopo del 14 aprile infatti, Venere e la Luna si metteranno contro di voi, rendendo la vostra vita amorosa difficile da gestire. Mostrare affetto nei confronti del partner va bene, ma mostrarne troppo, non lasciando un po’ di libertà potrebbe rivelarsi controproducente. Se siete single qualcuno potrebbe aver bisogno di voi, e voi dovrete dimostrare la vostra lealtà. Nel lavoro fortunatamente Mercurio continua a sostenervi, ma sappiate che presto dovrete fare i conti anche con lui.

Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di mercoledì che vedrà la vostra relazione di coppia riprendersi al meglio, grazie ad un atteggiamento espansivo, protettivo e romantico nei confronti del partner. Il bisogno di sostegno emotivo si farà sentire, e adesso riuscirete ad ottenerlo, anche voi cuori solitari in cerca dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee saranno piuttosto interessanti, ma dovrete trovare qualcuno che possa aiutarvi a svilupparle. Voto - 7,5

Bilancia: per quanto riguarda il settore professionale, in questa giornata sarete in grado di ritagliarvi un ruolo importante, al punto da risultare lungimiranti e affidabili agli occhi dei vostri colleghi, merito di un grandioso Saturno e un forte Giove splendenti dal segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda i sentimenti vorresti che tutto fosse più semplice con il partner, e ora che Venere non vi darà più fastidio, forse potreste avere qualche possibilità. Se siete single il vostro umore sarà altalenante, ma non per questo non ci saranno ondate di emozioni nell'aria. Voto - 7+

Scorpione: la situazione si complica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 14 aprile. Purtroppo Venere si metterà in opposizione nei vostri confronti, e dal punto di vista sentimentale la vostra storia potrebbe prendere una brutta piega, se non finire del tutto. Meglio correre ai ripari finché siete in tempo. Per quanto riguarda i single potreste avere altri pensieri per la testa, piuttosto che cercare l'amore.

Nel lavoro la situazione sarà stabile, ma la via per il successo è ancora lunga. Voto - 6-

Sagittario: umore leggermente in calo in questa giornata secondo l'oroscopo, forse perché Venere e la Luna non saranno così favorevoli. Ebbene nulla di grave per il momento, almeno sotto il profilo sentimentale. Cercate solo di non essere troppo permalosi. Se siete single se una persona vuole entrare nella vostra vita, prima meglio assicurarsi che sia affidabile. Discretamente bene in ambito professionale. Questo cielo continuerà a darvi soddisfazioni, anche se su alcune cose potreste non riuscire a massimizzare. Voto - 7,5

Capricorno: finalmente un cielo che assisterà anche voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere e la Luna si metteranno in trigono dal segno del Toro, e in amore potrete iniziare a ricostruire la vostra vita sentimentale.

Se siete single questa giornata potrebbe rivelarsi molto importante e ricca di nuove conoscenze. Nel lavoro le forze e le energie non saranno proprio alte, ma non mancheranno ottimismo e voglia di fare. Voto - 7+

Acquario: arrivano alcuni problemi da affrontare per voi secondo l'oroscopo. Da questa giornata infatti, Venere sarà in quadratura, e in amore soprattutto voi single potreste non essere così inclini a frequentare nuove persone. Se siete già impegnati invece sappiate che la relazione perfetta non esiste, e i problemi si affrontano insieme. Non lasciate dunque che possano causare litigi tra di voi. In ambito professionale invece andrà tutto secondo i vostri piani, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7-

Pesci: una giornata piuttosto piacevole per voi nativi del segno. In amore sarà il momento giusto per vivere la vostra favola insieme alla persona che amate, ora che Venere si trova in sestile. Se siete single, sappiate che se state bene insieme, potrebbe essere quella giusta per voi. Per quanto riguarda il lavoro invece le energie non saranno granché, ma dovrete per forza darvi da fare se non volete farvi riprendere dal capo. Voto - 7