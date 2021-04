L'oroscopo della giornata di venerdì 16 aprile prevede una Bilancia piuttosto sorprendente in fatto di sentimenti, che si sta riprendendo molto velocemente in amore, mentre Toro dovrà cercare di rispettare le scadenze in ambito lavorativo. Anche se Venere sarà favorevole, i nativi Vergine potrebbero essere un po’ sottotono a causa della Luna quadrata, mentre Acquario potrebbe aver bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 aprile 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 16 aprile 2021 segno per segno

Ariete: una giornata piacevole e serena da vivere per voi nativi del segno.

Anche se da quando Venere ha lasciato il vostro cielo in amore siete un po’ meno romantici, la Luna in sestile vi farà recuperare punti, permettendovi di essere felici con il partner. Se siete single avrete modo di essere apprezzati per le vostre qualità. Nel lavoro vedrete che se avete delle idee interessanti, verranno sicuramente prese in considerazione. Voto - 8+

Toro: oroscopo di venerdì che vedrà alcuni astri favorirvi dal punto di vista sentimentale, a cominciare da Venere in congiunzione. Voi single guarderete con occhi sognanti la persona che amate, ma se volete, questo potrebbe essere il vostro momento. Se invece avete una relazione fissa, non risparmiatevi di inondare d'amore il vostro legame.

Nel lavoro purtroppo la situazione è ancora critica, e dovrete darvi da fare nonostante alcuni pianeti contro, ma soprattutto dovrete assolutamente rispettare le scadenze di alcuni progetti. Voto - 7+

Gemelli: siete una fabbrica di emozioni con questa Luna nuova nel vostro segno secondo l'oroscopo del 16 aprile. Questo sarà dunque il momento di farsi valere per quanto riguarda i sentimenti, che siate single oppure no.

Per quanto riguarda il settore professionale, la creatività non vi mancherà e riuscirete ad avere il pieno controllo della situazione. Voto - 8,5

Cancro: non sarà una giornata ricca di passione, ma nel complesso starete piuttosto bene in compagnia della persona che amate, cercando di sdrammatizzare quando le cose non vi sembra vadano benissimo.

Se siete single conoscerete nuove persone, ma per far scattare la scintilla dell'amore potrebbe essere necessario un po’ di tempo. Nel lavoro ricordatevi che prendendo le cose con calma, e senza andare nel panico o cedere al nervosismo, ve la caverete. Voto - 7

Leone: previsioni astrali di venerdì in lieve miglioramento ma ancora sottotono. Da quando Venere ha deciso di voltarvi le spalle vi sentite senza una direzione, con il continuo dubbio se state facendo la cosa giusta oppure no per la persona che amate. Cercate di ritrovare la via. Se siete single desidererete essere apprezzati, ma con questo carattere non sarà facile. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata piuttosto agitata, dunque fate attenzione.

Voto - 6,5

Vergine: la Luna in Gemelli abbasserà il vostro umore secondo l'oroscopo di venerdì. Ciò nonostante questo periodo passerà presto, pertanto evitate di causare dispiaceri al partner o ai vostri amici o familiari qualora siate single. Inoltre Venere sarà lì in buon aspetto, e potrebbe darvi qualche soddisfazione. Nel lavoro avrete bisogno di alcune garanzie o di essere rassicurati, ma in fondo lo sapete qual è il vostro andamento. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di venerdì sorprendente per voi nativi del segno, quasi fuori dagli schemi. Con Venere non più opposta, e la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, state recuperando in fretta dal punto di vista sentimentale, facendo impazzire di gioia il partner con facilità.

Se siete single a volte l'amore potreste trovarlo nei piccoli gesti. In ambito lavorativo sarete inarrivabili rispetto ai colleghi, mostrando quanto valete, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8

Scorpione: ancora tante criticità dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 16 aprile. Venere in opposizione rende complicato il vostro rapporto, e una buona dose di romanticismo non sarà sufficiente quando ci sono dei problemi importanti da risolvere. Se siete single attenzione al vostro umore parecchio altalenante. Nel lavoro annuisci e concedi ragione a chi ha torto. Non ve la sentite infatti di prendere iniziative o correggere i colleghi. Voto - 6-

Sagittario: oroscopo di venerdì solamente sufficiente per voi nativi del segno a causa della Luna in opposizione.

Fortunatamente sarà solo un periodo di passaggio, ma una giornata no può capitare a tutti. Dunque, per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno alcune problematiche da risolvere, e fareste meglio ad essere preparati. Se siete single insistere in questo momento potrebbe essere controproducente. In ambito lavorativo invece riuscirete a darvi da fare tra le mille mansioni da portare a termine. Voto - 6+

Capricorno: sfera sentimentale che torna ad essere soddisfacente grazie a Venere in trigono dal segno amico del Toro. Saper ascoltare sarà di grande aiuto secondo l'oroscopo, per voi, e per la vostra relazione di coppia, in modo tale da godere di un rapporto sereno e stabile. Se siete single questa volta potreste essere voi la preda.

Nel lavoro una volta che avete capito come funziona, vi darete da fare senza tregua. Voto - 7,5

Acquario: la vostra relazione di coppia ultimamente soffre di qualche piccolo problema, e secondo l'oroscopo del 16 aprile, sarà necessario sfruttare questa Luna in buon aspetto per risolvere tali problemi. Dunque, mettete da parte sentimenti negativi e mostrate comprensione. Voi single potreste avere la necessità di sentirvi al centro dell'attenzione, ma dovrete avere qualcosa di interessante da dire o fare per esserlo. In ambito lavorativo Giove e Saturno non vi hanno ancora abbandonato, dunque continuate a mostrare impegno e determinazione in quel che fate. Voto - 7

Pesci: configurazione astrale sottotono in questa giornata per voi nativi del segno, colpa in parte della Luna in quadratura.

In amore il vostro rapporto al momento non è così male, merito anche di Venere in sestile, dunque cercate di resistere per qualche giorno e vedrete che risolverete ogni problema. Se siete single attenti alle distanze, perché potrebbero essere dannose. Nel lavoro sarà una giornata piuttosto tranquilla per quanto riguarda gli impegni professionali, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7-