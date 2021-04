L'oroscopo del fine settimana che va dal 17 al 18 aprile annuncia la Luna transitare tra il segno zodiacale dei Gemelli e il segno del Cancro, che in amore potranno vivere dolci emozioni insieme a chi amano, così come i nativi Pesci, forti della posizione di Venere in sestile. Scorpione invece sarà ancora piuttosto abbattuto, anche se la Luna sarà favorevole, mentre Vergine dovrà adottare alcuni cambiamenti in ambito lavorativo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 17 al 18 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 aprile segno per segno

Ariete: un fine settimana nel complesso buono, anche se non eccellente come nelle precedenti giornate. Se sabato la Luna sosterrà il vostro rapporto, domenica potrebbe esserci qualche difficoltà, dunque fate attenzione. Nulla da dire invece in ambito lavorativo, dove il vostro impegno e le vostre idee saranno ben ripagate. Voto - 7+

Toro: ottimo weekend per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione amplificherà i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avere troppe responsabilità in questo periodo potrebbe non essere una buona idea. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo del fine settimana che prevede almeno nella giornata di sabato una bella Luna in congiunzione che porterà serenità e emozioni dolcissime.

In ambito lavorativo anche se continuerete a fare bene il vostro lavoro, potreste essere un po’ polemici. Voto - 7+

Cancro: periodo piuttosto soddisfacente in amore grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Prendetevi del tempo libero e godetevi delle ore spensierate insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo ci sarà molto da fare in questo weekend, ma fortunatamente la determinazione non mancherà.

Voto - 7,5

Leone: con questo cielo meglio non tirare troppo la corda con il partner, o rischierete solamente di rovinare il vostro rapporto e quanto di buono fatto finora. Per quanto riguarda il lavoro anche a piccoli passi, ma state piano piano risalendo la china. Voto - 6,5

Vergine: un weekend lievemente sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura nella giornata di sabato.

Essere drammatici o polemici nei confronti del partner non vi aiuterà. Concentratevi invece su quelle cose nel vostro rapporto che contano davvero. Nel lavoro potreste adottare alcuni cambiamenti nel vostro modo di fare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend che purtroppo avrete modo di godervi solo a metà. Se nella giornata di sabato la Luna sarà in Gemelli, che porterà un filo di stabilità in più nel vostro rapporto, domenica questa sarà in quadratura, dunque meglio fare attenzione. Ancora discreti risultati invece in ambito lavorativo, merito di Giove e di Saturno in buon aspetto. Voto - 7-

Scorpione: anche se la Luna sarà favorevole domenica, in amore le cose non sembrano andare molto bene per voi nativi del segno, e trovare una soluzione per il momento non sarà facile.

Anche nel lavoro non sarà un periodo semplice da gestire, complice anche alcuni lavori forse non alla vostra portata. Voto - 6-

Sagittario: questa Luna opposta nella giornata di sabato non sarà affatto d'aiuto per la vostra relazione di coppia. Fortunatamente domenica sarà una giornata più tranquilla, soprattutto per i nati nella prima decade. Ottimo invece il lavoro, grazie ad un cielo piuttosto favorevole che apre la strada verso nuovi progetti. Voto - 7

Capricorno: un weekend leggermente sotto le aspettative per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà favorevole, la Luna in opposizione potrebbe nuovamente farvi cadere in amore. Per quanto riguarda il settore professionale invece vi sentirete a vostro agio, e ci saranno grandi possibilità di riuscita per i vostri progetti.

Voto - 7

Acquario: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno, anche se Venere in quadratura non beneficerà affatto per il vostro rapporto. Sfruttate la posizione favorevole della Luna nella giornata di domenica. In ambito lavorativo le vostre idee saranno piuttosto interessanti, e saranno presto approvate. Voto - 7

Pesci: ottimo weekend per voi nativi del segno, grazie ad una bella Venere in sestile dal segno del Toro, che favorirà il vostro rapporto sentimentale. Attenti solo alla Luna in quadratura durante la giornata di sabato. Nel lavoro troverete il modo giusto per lavorare al meglio senza necessariamente sfruttare tutte le vostre energie. Voto - 8-