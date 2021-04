Per il segno dell'Acquario, questo mese di maggio 2021 dal punto di vista dell'Oroscopo sarà in lento miglioramento in amore, con una vera e propria ripresa della condivisione di sentimenti e la capacità di superare molte tempeste. Anche sul lavoro ci sarà un incremento degli affari e delle capacità dei nati sotto questo segno.

Le energie purtroppo non saranno esattamente quelle sperate, dunque dovrebbero essere conservate almeno in parte.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dell'Acquario.

Amore

Ci sarà un miglioramento progressivo in amore che, anche se lento, porterà ad una affinità di coppia molto forte e sentita, soprattutto alla luce di un contrasto che avete faticato ad affrontare insieme.

Venere uscirà piano piano dalla quadratura che si era creata nei confronti del vostro segno, dunque avvertirete l'atmosfera che da tesa diventerà decisamente più tranquilla, e questa serenità porterà anche a dialogare senza necessariamente tenervi qualcosa dentro, anche se non ci saranno molti risvolti prettamente passionali. Questa espansività sarà ottima anche con le amicizie, soprattutto con quelle che hanno sviluppato con voi un buon legame nel tempo. Invece in famiglia questa fase potrebbe essere molto più lenta del previsto.

Lavoro

La vera fase di ripresa sul lavoro si verificherà dalla seconda settimana del mese, quando Mercurio sarà nella costellazione dei Gemelli, un segno di aria come il vostro.

Si daranno vita ad affari che in sostanza vi porteranno molti guadagni e in un arco di tempo molto ristretto. La vostra dialettica si supererà anche nei momenti in cui potreste pensare di non superare un esame o un colloquio, o in qualunque altro momento piuttosto critico della vostra carriera. Dovrete avere un po' più di fiducia in voi stessi e non demordere, anche se dovessero esserci delle delusioni.

Alla fine del mese vi ritroverete per certo con molti obiettivi raggiunti e una grande autostima, nonché una spiccata esperienza in più da sfruttare in un dato futuro.

Fortuna e salute

Si potrà parlare di una vera fortuna quando ci saranno meno ripercussioni negative sul vostro segno, e ci si riferisce alla seconda metà del mese.

La sensazione di riuscire a fare sempre meglio però sarà molto prolifica anche per la produttività in sé, dunque incrementeranno l'autostima e anche l'intraprendenza per poter agire con maggiore slancio.

Sulla salute e sulle energie ci sarà molta positività, ma non abbastanza da rendervi talmente forti da riuscire a fare molto nel corso di una singola giornata. Dividervi fra le varie mansioni e i vari aspetti della quotidianità non sarà per niente facile.