Per il segno del Capricorno, il mese di maggio detterà un Oroscopo che vedrà come protagonista la prima settimana, densa dell'appoggio di Venere e del Sole, nonostante l'opposizione di Marte. Più avanti invece si riscontreranno delle perplessità che porteranno a perplessità significative. La normalità si ripristinerà alla fine del mese, in particolare con l'avanzare della fine della stagione primaverile, dove con l'arrivo dell'estate conoscerà un periodo molto più positivo e armonioso sul piano della collaborazione. A seguire, le previsioni dettagliate dell'oroscopo di maggio per il segno del Capricorno.

Amore

I primi dieci giorni del mese di maggio saranno abbastanza favorevoli se vorrete focalizzarvi sull'amore e in particolare nella vostra relazione di coppia grazie alla combinazione del pianeta Venere e del Sole. Avrete una sintonia che se abbastanza forte dovrebbe tenere anche successivamente. Dalla seconda metà del mese si avvertiranno dei segnali di nervosismo, e probabilmente anche delle situazioni conflittuali portate da Marte in opposizione. Probabilmente anche i primi incontri potrebbero non andare in porto, essendo molto controproducenti se avete voglia di frequentare qualcuno per innamorarvi. Molti di voi preferiranno non impegnarsi, dedicandovi alle amicizie sincere che abbiano molto da condividere con voi.

Lavoro

Con la combinazione della fortuna con la capacità comunicativa dettata da Mercurio, la prima settimana del mese potrebbe essere la migliore dell'intera stagione, e non semplicemente di questo mese. Impegnarvi per voi ora non costituirà un problema troppo significativo, anzi, vi renderete conto di avere una volontà di ferro sul lavoro e nella risoluzione di progetti su cui avete procrastinato a lungo.

La ricerca di lavoro potrebbe dare finalmente i suoi frutti. Dopodiché subentrerà un blocco che potrebbe durare piuttosto a lungo. Però demoralizzarvi non sarà una cosa così scontata per voi, specialmente se avrete organizzato al meglio le settimane successive il periodo di maggio.

Fortuna e salute

La fortuna vi sosterrà molto, ma in un arco di tempo decisamente limitato.

Fare ogni cosa nelle giuste proporzioni e tempistiche certamente farà la differenza per quel che riguarderà la seconda metà del mese, quella che indicativamente sarà abbastanza difficile. Le energie molto scarse e anzi, troppo negative di Marte in opposizione creeranno pochi presupposti per sentirvi sempre bene e all'altezza di determinate situazioni. Purtroppo dovrete fare attenzione nel praticare troppo sport, perché potrebbero essere portatori di malesseri non indifferenti.