Per la giornata di domani, martedì 6 aprile 2021, i segni dei Pesci e dello Scorpione avranno delle ore dense di successi e di tanta autostima. Ci saranno delle aperture significative per quel che riguarda la condivisione e la creatività. Ottima anche la Vergine, con questa nuova grinta lavorativa ma sempre ponderata in vista di un maggior equilibrio.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Ariete ottimale

1° Ariete: finalmente si avvertirà sempre più fortuna dalla vostra parte, e potrete cominciare a osare qualche progetto in più per i vostri affari.

In amore sbocceranno nuove prospettive di vedere maturare il vostro rapporto.

2° Scorpione: l'autostima crescente vi darà l'opportunità di credere maggiormente in voi stessi, e di conseguenza essere molto più spigliati e meno inclini all'isolamento. La tenerezza in amore sarà più palpabile che mai.

3° Gemelli: una nuova mansione vi farà scoprire sempre più cose e occasioni da sfruttare al meglio per rendere più agevoli le vostre finanze. Ci saranno anche delle situazioni che incentiveranno gli incontri.

4° Pesci: avrete una marcia in più sul lavoro, ma ciò sarà dovuto a tutta la buona volontà che in questi giorni state mettendo anche per la questione più semplice. Essere attivi in solitaria potrebbe essere decisamente più fruttuoso.

Vergine in rialzo

5° Sagittario: avrete a che fare con una condivisione sorprendente all'interno del contesto lavorativo. Vi darete una mano l'un l'altro in vista di un bellissimo obiettivo in comune, ma anche per sentirvi più partecipi.

6° Vergine: avrete qualche miglioramento nella vostra tabella di marcia, ma dovrete essere costantemente disposti a non strafare, anche se non avete niente per cui fermarvi.

Con il partner raggiungerete una relativa complicità.

7° Leone: qualche momento di perplessità potrebbe procurarvi una brusca frenata sul lavoro, ma anche delle mancanze che potreste riscontrare nel settore amoroso. Dovrete necessariamente prendervi una pausa.

8° Bilancia: mettervi in moto per realizzare i vostri progetti professionali sarà sicuramente un punto a vostro favore contro questa fortuna che non sta decollando.

State rivalutando i vari rapporti affettivi sotto una luce completamente diversa.

Toro sottotono

9° Capricorno: avrete molto di cui essere irritati sul posto di lavoro, ma ciò che vi premerà di più in questo momento sarà la forte divergenza con il partner. Dovrete gettare le basi per un chiarimento sostanzioso.

10° Acquario: improvvisamente potreste sentirvi molto impegnati, e non avrete mote occasioni di trascorrere del tempo con il partner oppure con la famiglia. Potreste risentirvi per qualche parola fuori posto.

11° Cancro: fate attenzione a questo stress, perché potrebbe portarvi a essere schivi o comunque molto bruschi contro chiunque o con chi non dovreste. La serata potrebbe essere motivo di una grande stanchezza.

12° Toro: ancora sottotono. Qualche amicizia sincera vi darà una mano con questa sensazione negativa che state provando da tanto tempo a questa parte, magari una chiacchierata potrebbe fare al caso vostro.