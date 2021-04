L'oroscopo della giornata di martedì 6 aprile annuncia un Pesci piuttosto coraggioso in ambito professionale, che cercherà di svolgere al meglio il proprio lavoro, mentre Sagittario sarà piuttosto spontaneo e naturale in fatto di sentimenti. Voglia di pace per i nativi sotto il segno della Bilancia, che avranno qualche occasione in più grazie alla Luna favorevole, mentre la forza fisica dei Vergine non sarà molta. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di martedì 6 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 6 aprile, segno per segno

Ariete: dopo una Pasqua così così, vi riprenderete alla grande grazie a un cielo sgombro di nuvole.

Dal punto di vista sentimentale vi sentirete vivi, attivi, con quella voglia di vivere ogni momento della vostra vita con la persona che più amate al mondo. Per quanto riguarda i single potreste avere un ruolo importante nella vita di un vostro amico. In ambito lavorativo alcune cose non sono così facili da affrontare e bisognerà essere coraggiosi e determinati per superare tali difficoltà. Voto - 8-

Toro: oroscopo del 6 aprile ancora sottotono per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura dall'Acquario e per quanto riguarda i sentimenti potreste non essere così romantici come al solito. Se siete single sapete di potervi fidare di chi avete al vostro fianco, dunque non comportatevi diversamente.

In ambito lavorativo Saturno è ancora lì, pronto a ostacolarvi, per cui meglio essere prudenti quando vi approcciate a nuove esperienze. Voto - 6+

Gemelli: avrete intimamente bisogno di un po’ d'affetto in più in amore secondo l'oroscopo e con questo cielo lo avrete di certo. Se siete già impegnati avrete modo di apprezzare la naturalezza della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voi single, invece, prenderete un po’ più alla leggera la vostra vita. In ambito professionale arriveranno belle gratificazioni, merito di Giove, Marte e Saturno tutti in ottimo aspetto. Voto - 8+

Cancro: oroscopo di martedì che vedrà questa Venere, in quadratura dal segno dell'Ariete, che proprio non allenterà la sua morsa.

In ambito sentimentale dovrete portare ancora tanta pazienza prima che il vostro amore torni a funzionare. Nel frattempo, potrebbe essere il periodo adatto per liberarsi di alcune cose, accogliendone delle nuove. Se siete single evitate di fare commenti acidi senza un apparente motivo. Nel lavoro godrete un po’ troppo nel mostrare agli altri come si fanno le cose, correggendo i loro sbagli. Voto - 6,5

Leone: in questa giornata, con la Luna opposta dal segno dell'Acquario, non potrete chiedere troppo al partner. Fortunatamente questa situazione non durerà a lungo, considerato che già da domani sarete decisamente più morbidi. Se siete single le amicizie e le relazioni sociali avranno una forte energia.

In ambito lavorativo sapete benissimo la situazione in cui siete e con Mercurio favorevole dovrete sfruttare questo periodo per cercare di risollevarvi. Voto - 7-

Vergine: forse non sarete al top della forma in questa giornata, complice Marte in quadratura. Non mancherà fortunatamente il vostro buon cuore, soprattutto dal punto di vista sentimentale, infatti dimostrerete di essere buoni anche quando le cose non vanno come desiderate. Se siete single sarà facile per voi risultare simpatici agli altri. Per quanto riguarda il lavoro prestate attenzione: presto potrebbero arrivare delle novità. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale discreta per questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di martedì 6 aprile.

Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno dell'Acquario, che renderà l'atmosfera tra voi e il partner più vivibile, con quella voglia di vivere più serenamente la vostra storia. Se siete single sarete piuttosto sensibili, ma attenzione a non prendere le cose nel modo sbagliato. In ambito professionale si apre un periodo stimolante, ricco di tante cose piacevoli da fare. Voto - 7,5

Scorpione: capita a tutti una giornata no e purtroppo oggi sarà una di queste. Nulla di grave, in fin dei conti la situazione migliorerà già da domani, ma per il momento meglio non essere troppo invasivi nei confronti del partner. Se siete single avrete voglia di amare, ma attenti a non essere precipitosi. In ambito lavorativo la buona volontà non mancherà, ma quando vi proporranno lavori difficili perderete subito la voglia.

Voto - 6,5

Sagittario: in questa giornata saprete apprezzare la tranquillità e il divertimento più del solito, grazie a un bel cielo. Luna e Venere saranno in buon aspetto e voi per primi sarete più spontanei e naturali nei confronti del partner. Se siete single il romanticismo sarà quel tocco in più che vi servirà per fare colpo. Sul posto di lavoro il clima sarà piuttosto sereno, ma attenzione, perché con Marte opposto le energie non saranno così alte. Voto - 8+

Capricorno: non è un periodo così rilassante per la vostra relazione di coppia, considerato che questo cielo non ne vuole sapere di darvi una mano. Non tutto può procedere senza problemi, ragion per cui dovrete dimostrare una certa maturità e cercare di risolvere i guai insieme al partner.

Se siete single non date per scontato certi rapporti. In ambito professionale, anche se Mercurio è negativo, Giove e Saturno sono ancora dalla vostra parte, dunque abbiate fiducia nelle vostre capacità. Voto - 6+

Acquario: con questa Luna in congiunzione, ancora per un giorno, cercate di dare spazio a spontaneità e flessibilità all'interno della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single non sottovalutate i nuovi incontri. Nel lavoro le cose si metteranno alquanto bene e potrete contare sulla vostra tanta voglia di fare, merito di Giove, Saturno e Marte tutti in ottimo aspetto. Voto - 8,5

Pesci: mostrerete un certo coraggio in questa giornata dal punto di vista professionale.

Non sarà sicuramente un cielo grandioso da questo punto di vista, ciò nonostante cercherete comunque d'impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi. In amore voi single potreste prendere l'iniziativa e cercare di conquistare chi volete. Se avete una relazione stabile con la giusta calma riuscirete a fare piccoli, ma importanti, passi in avanti con il partner. Voto - 7,5