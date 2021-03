L'Oroscopo di domani 27 marzo è pronto a consegnare alle cronache astrali la nuova classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti la prima sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire cosa porterà di interessante il primo giorno di weekend? In questo caso la presenza di astri benefici come il trigono Saturno-Marte, darà la possibilità a Gemelli di risultare vincenti nella quotidianità generale. Molto fortunati anche Cancro e Vergine, entrambi in periodo stellare con cinque stelle a corredo del segno.

Tra gli altri, ad avere un buon sabato, saranno Ariete e Leone, al momento valutati in giornata da quattro stelle. A dover rinunciare al favorevole appoggio dell'astrologia, purtroppo, coloro nativi del Toro. In questo caso, secondo quanto rilevato nelle previsioni astrologiche del 27 marzo, al segno di Terra spetterà confrontarsi con una giornata "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 27 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 marzo al segno dell'Ariete indica che la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. La situazione astrologica non contempla pertanto troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore.

In amore dovrete essere fieri di voi e del vostro atteggiamento positivo e propositivo nel rapporto che avete con la dolce metà. In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Single, l'astro d'argento tirerà un po' il freno sulla sensibilità; così le emozioni compresse cercheranno una via d'uscita attraverso l'estro, la fantasia, la creatività.

Nel lavoro, sarà certamente un buon giorno, perché avrete infatti la sensazione che nulla e nessuno vi possano fermare. Darete il meglio di voi stessi nella vostra attività; qualunque essa sia ed avrete ancora moltissime cose da dire e questo potrà essere un momento buono per farlo.

Toro: ★★★. L'Astrologia sul segno predice una giornata abbastanza pesante.

Il responso è già stato scritto nel prezioso libro degli astri. Diciamo subito che le tre stelle a corredo del segno indicano un periodo si difficile, questo lo sapete, ma assolutamente non impossibile da portare a discreto fine. Quindi, vediamo come affrontare al meglio questo frangente giudicato con il segno di spunta del "sottotono". In campo sentimentale, sarete in fase di ripresa, i giorni passati non sono andati benissimo ed avete ancora qualche strascico: questo fatto che non vi renderà troppo sereni. In coppia, affrontate questa giornata per costruire cose solide per la vostra vita; non smarritevi nelle indecisioni. Questo è il momento di compiere delle scelte senza alcun ripensamento. Chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata o pensate solamente a voi.

Single, in questa giornata dovreste trovare qualcosa di importante da fare piuttosto che guardare solo a quello che gli altri sono riusciti a costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che non riuscite ad impegnarvi più di tanto e lasciate poco spazio ai vostri sentimenti. Nel lavoro, il semaforo sarà acceso sul rosso, quindi non forzate la mano in una questione delicata perché potreste restare delusi o andare incontro a perdite di tempo e di denaro. Organizzatevi meglio e ritagliatevi del tempo per riflettere.

Gemelli: 'top del giorno'. La giornata di fine settimana sarà stupenda soprattutto perché supportata alla grande da una meraviglioso Saturno in trigono a Marte. Riguardo l'amore in generale, diciamo che sono in arrivo belle notizie a qualche inaspettata novità.

In pratica sarà una giornata molto favorevole ai ricongiungimenti, alle riconciliazioni e al perdonarsi a vicenda. In amore, guardate con fiducia questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione con la persona di sempre. Sabato la vostra situazione astrale sarà molto buona e vi regalerà anche qualche sorpresa. Vi sentirete al centro dell’attenzione ed avrete difficoltà a rimanere concentrati, perché vi farete travolgere dalle emozioni del momento. Single, da tempo sognate di dedicare qualche ora solo a voi stessi ed alla ricerca dell'armonia tra anima e corpo ed oggi finalmente riuscirete a farlo, grazie alla presenza della Luna, non vi serviranno esperienze straordinarie, anzi vi basterà vivere dei momenti di pura serenità interiore per essere felici.

Nel lavoro, vi attende una bella giornata: avrete in pugno qualsiasi situazione e la dirotterete esattamente nella direzione preferita. Se si tratta di affari, manipolerete con abilità persone e circostanze per ottenere quanto desiderato.

Oroscopo e stelle di sabato 27 marzo

Cancro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche per questo sabato preannunciano una giornata più che ottima. Il periodo dovrebbe trascorrere nella più totale della serenità, anche perché le persone alle quali volete bene si sentiranno molto gratificate dalla vostra presenza: nulla rovinerà questa bella armonia. In amore, la Luna renderà la vostra giornata particolarmente piacevole e vi spronerà a portare avanti i vostri progetti, anche i più ambiziosi. Vi piace costruire delle piccole abitudini che vi consentano di trascorrere più tempo insieme al vostro partner.

Single, il buonumore che vi accompagnerà in questi giorni sarà dovuto a congiunzioni astrali favorevoli e vi farà mettere da parte la riservatezza. Sarete infatti, più solari, riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore! Nel lavoro, potrebbe essere un giorno di svolte, di cambiamenti, anche certi problemi finanziari vi stanno sulle costole, tranquilli perché sarete capaci di risolverli abilmente e brillantemente, semplicemente dando ascolto all'intuito.

Leone: ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo presume possa essere una giornata buona, al limite della normalissima sufficienza. Indubbiamente valutata a priori come di routine, la parte centrale o finale della giornata non mancheranno di regalare piccole soddisfazioni, logicamente da saper individuare e poi cogliere.

In amore, potrete condividere con il partner una giornata molto vivace e divertente, meditando sul senso della vita, aprendo con lui un dialogo schietto e sincero. Ne uscirete così rinfrancati, rinnovati nello spirito e pronti a mettere più passione tra di voi. Single, la giornata di oggi meriterà sicuramente un bellissimo voto. Aspettate, vivetela e vedrete con i vostri occhi che cosa accadrà, perché la presenza della Luna in Vergine potrebbe regalare a voi Leone un bel sorriso, perennemente stampato sul volto. Nel lavoro, il giorno potrebbe essere lusinghiero e dare davvero buoni frutti se avete un'attività autonoma, a patto che sappiate giocare abilmente le vostre carte. L'intuito vi aiuterà a portare avanti progetti interessantissimi, basterà solamente essere più fiduciosi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 27 marzo, indica che potrebbe davvero essere una giornata utile per (ri)conquistare chi davvero vi piace. Intanto qualcuno di voi nativi potrebbe essere costretto a trattare una questione importante che riguarda i figli, il partner o la casa. Tranquilli, tutto si aggiusterà, basterà solo credere in voi stessi. In campo sentimentale, farete il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni. Avvertirete qualche cambiamento all'interno di vostro rapporto affettivo che si sta consolidando poco per volta e per questa sera si prevede un clima benefico che vi renderà particolarmente seducenti e disponibili. Single, gli astri dicono che per oggi avrete molto più tempo a disposizione di quello che pensavate e questo vi permetterà di prendere le decisioni con tranquillità e calma.

Ultimamente infatti quello che vi è mancato di più è stato proprio il poter fare delle scelte non dettate dal cuore. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, la situazione lavorativa sta crescendo e dovrete saperla gestire con metodo ed organizzazione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 27 marzo.