L'Oroscopo di domani 6 aprile mette sotto osservazione la giornata di martedì, vista con l'occhio clinico delle nostre previsioni. Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del giorno? Nel nostro caso la scelta cadrà obbligatoriamente sui seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, valutati esclusivamente in base alla bontà del relativo cielo astrale di ognuno. In merito alla situazione planetaria del periodo, ecco spuntare all'orizzonte una splendida sorpresa gradita soprattutto agli innamorati: il transito della Luna in Acquario nel frangente in sestile a Venere.

A gongolare delle predetta situazione astrologica certamente il Toro, forte della presenza nel proprio segno della stessa Venere. Sarà indubbiamente una giornata all'insegna della positività e della fortuna anche per un altro segno anch'esso rappresentato da cinque stelle, il Cancro, meritatamente inserito tra i più fortunati di questa parte della settimana. Periodo abbastanza impegnativo invece, secondo le previsioni astrologiche del 6 aprile, per gli amici nativi del Leone, nel frangente indicato in periodo da "ko".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★: Cancro, Vergine;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 6 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 6 aprile al segno dell'Ariete indicano una giornata assolutamente positiva in tutti i sensi. In amore, l'energia buona della Luna vi accompagnerà durante la giornata, rendendo gradevoli molti dei momenti che trascorrerete con le persone amate. La vostra vitalità sarà molto elevata e vi sentirete in forma come non accadeva ormai da parecchio tempo.

Nulla da ridire nel rapporto di coppia, anzi, avrete molte cose su cui poggiare i discorsi o progetti importanti. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno. Scoprirete così tanto amore che nemmeno immaginavate e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel che da troppo tempo vi tiene prigionieri.

Nel lavoro, sarà il giorno giusto per rialzare la testa e rimettersi in gioco. La fortuna tornerà a girare riaprendo le porte a qualcosa che doveva accadere e poi non è successo. Elasticità, diplomazia ed astuzia saranno le doti che vi serviranno di più al lavoro e negli affari, ma anche per contrastare eventuali situazioni inaspettate.

Toro: ★★★★★. L'Astrologia di martedì a voi del segno indica una giornata preventivata più che ottima. Pertanto prospettive rosee soprattutto nei confronti di alcune specifiche situazioni impelagate in problematiche affettive. In amore, la vostra allegria sarà veramente contagiosa e questo anche grazie agli ottimi influssi della Luna, in questa fase molto positiva.

Vi sorprenderete nel vedere quante siano le persone che vi vogliono bene e che adorano starvi vicino e coccolarvi, ad iniziare dalla vostra metà. Single, l'umore sarà eccellente! Affronterete qualsiasi situazione senza battere ciglio. Da un dialogo costruttivo con un amico o un'amica, ricaverete spunti interessanti per valutare serenamente una situazione intricata e trovare una positiva soluzione. Avrete anche un fascino particolare e non farete fatica ad attirare le simpatie delle persone che vi capitasse di incontrare. Nel lavoro, tornerà la fiducia in voi stessi e saprete cogliere le occasioni giuste per impostare in modo nuovo la vostra vita. Insomma, sarà sicuramente il momento di rubare la scena, di uscire dalle quinte per mettere in mostra tutte le vostre doti.

Gemelli: ★★★★. L'Astrologia di domani annuncia una giornata buona, in molti casi decisiva per la buona riuscita di alcune situazioni aperte. Non esente comunque da qualche contrattempo a cui dovrete dedicare un po' di attenzione in più. Il consiglio delle stelle: cercate per quanto possibile di diluire nel tempo gli impegni. In amore, sarà una giornata molto interessante, il che vi regalerà gioie inaspettate. Cercate di assaporare qualsiasi cosa appieno e con grande fantasia, sforzandovi di imprimere un andamento piacevole e frizzante alla vita di coppia. Vi divertirete a rivoluzionare le regole del vostro rapporto. Single, i lati migliori del vostro carattere verranno risvegliati: vi sentirete in pace con voi stessi ed avete tanta voglia di far del bene agli altri.

Cogliete questo impeto di altruismo ed aiutate un conoscente che sapete in difficoltà, offrendo un po' di compagnia o di chiacchiere scacciapensieri. Nel lavoro, creatività, intuito e una buona dose di fortuna potrebbero incoraggiarvi a mettervi in gioco con forme e modalità inedite. Troverete le soluzioni sperate ed imboccherete una nuova strada. Così questo martedì inizierà sotto la bandiera delle novità e della grinta: non mollerete la presa nemmeno un attimo mentre rivolgerete i vostri sforzi verso la meta, tanto desiderata.

Oroscopo e stelle di martedì 6 aprile

Cancro: ★★★. Le previsioni astrologiche del 6 aprile hanno il sentore di una giornata espressamente improntata al "sottotono". Continua dunque la vostra settimana difficile, anche se non negativa.

Non perdete la fiducia, anche se a un certo punto gli ostacoli sembrassero insormontabili: è un arrivo un assist dal destino e, se saprete giocarvelo, vi prenderete ottime soddisfazioni. In amore, avrete i riflettori stellari puntati sulla sfera privata e sulla famiglia. Gestirete con diplomazia i piccoli scontri dovuti alla convivenza in casa; perché questo giorno potrebbe assomigliare ad una sfida tra voi e la capacità di sopportazione con il partner. Un diverbio in coppia sarà così possibile ma pure tanta stima reciproca, il che solleciterà a mettere fine alla discussione per ritrovare la calma. Single, in ambito sentimentale cercate di essere più espansivi, non abbiate paura di rivelare i vostri sentimenti e le vostre debolezze: pensate in positivo, vedrete che qualcosa di bello potrebbe accadere.

Nel lavoro, non affidatevi troppo agli altri: meglio contare sulle proprie forze. Colleghi e conoscenti non vi saranno di aiuto, anzi chiederanno a voi più di quanto possiate dare e sinceramente non ne varrà la pena.

Leone: ★★. L'oroscopo di domani 6 aprile al Leone indica un martedì che potrebbe evolvere quasi sicuramente sulla falsariga dei periodi da "ko". Analizziamo i comparti relativi ai sentimenti e alle attività quotidiane. In amore, non aggirate eventuali ostacoli, ma affrontateli di petto: non lasciatevi intimorire dall'ostilità di qualcuno che tenterà di mettervi il bastone tra le ruote. Anche se Venere vi rema contro, l'intesa con il partner di sempre potrà migliorare grazie ad un dialogo fitto e sincero.

Single, disarmonie familiari vi provocheranno agitazione, mandandovi in subbuglio la mente. Distraetevi ascoltando musica o sfogatevi confidandovi con una persona cara: quello di cui avete bisogno in questi momenti è solo di un po' di calma e tanta serenità: sappiate che tutto si risolverà, e prima di quanto crediate. Nel lavoro, portate a termine gli impegni di cui vi siete fatti carico, prima che vi si accavallino troppo. Organizzatevi le idee e mettete giù una programmazione: vi aiuterà enormemente in questa giornata che vi vede già meno concentrati del solito e più distratti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 6 aprile, per quieto vivere invoglia ad affidare al partner la gestione del tempo libero cercando di condividere le sue iniziative serali, senza discutere (sapete già di vivere al fianco di una persona abbastanza permalosa, non è così?).

In campo sentimentale, Urano e Nettuno (speculari negativi al 75%) vi guardano storto, pertanto non prendetevela più di tanto: sappiate che la stragrande maggioranza dei pianeti seppur parzialmente sarà dalla vostra parte. Per evitare problemi lasciate da parte la fretta; cercate di essere più elastici e più disponibili ad ascoltare. Qualche disagio in coppia non mancherà, quindi dovete metterlo in conto già da ora. Una situazione affettiva piuttosto delicata vi occuperà la mente, al punto tale da farvi trascurare i vostri impegni. La Luna renderà nervosi ed irritabili molti di voi già con situazioni abbastanza al limite: calma! Single, vi sentirete irritabili ed insoddisfatti, dunque cercate di tirarvi su piuttosto che rintanarvi in un angolino: è solo una giornata no, poi tornerà il sereno!

Uscite di casa o dall'ufficio ed accogliete con un sorriso quello che la vita vi riserverà. Nel lavoro, vi troverete ad un bivio importante: riflettete bene prima di fare una eventuale scelta definitiva. State vivendo un periodo un po' delicato, evitate cambiamenti drastici: per quanto possano attirare, non vi sentirete in grado di affrontarne eventuali conseguenze.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 6 aprile.