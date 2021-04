Nel weekend del 17 e 18 aprile troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dei Gemelli (dove sostano Marte ed il Nodo Lunare) ai gradi del Cancro, mentre Plutone stazionerà in Capricorno. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano e Venere permarranno nel segno del Toro. Nettuno, infine, continuerà la sosta in Pesci come Mercurio ed il Sole resteranno stabili in Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Dopo le burrascose giornate precedenti, i nati Pesci potrebbero godere di un clima decisamente più sereno questo weekend nel ménage amoroso, coi nativi che affronteranno un delicato argomento, spesso rinviato, col partner.

2° posto Scorpione: mondani. Il secondo segno d'Acqua, dalla tarda serata di sabato e per l'intera domenica, avvertirà presumibilmente la voglia di staccare dal tran tran quotidiano e concedersi dei momenti spensierati assieme alle amiche di sempre, magari optando per una capatina in quel locale esclusivo.

3° posto Bilancia: sabato top. Se da una parte il giorno 18 potrebbe aleggiare un certo nervosismo in casa Bilancia, i nativi potranno probabilmente contare sulla spinta propulsiva che Marte nel segno donerà sabato, inducendoli a dare il massimo nelle questioni professionali.

I mezzani

4° posto Cancro: passionali. La fiammella della passionalità avrà ottime chance di riaccendersi nel ménage amoroso dei nati Cancro in questo weekend, in particolar modo il 18 aprile quando sarà più facile relegare in secondo piano ansietà e problematiche del momento.

5° posto Leone: lucidi. Weekend da segnare sul calendario per il secondo segno di Fuoco, il quale godrà probabilmente di un'acutezza mentale a livelli record, che sarà la fautrice di ottime idee, alcune delle quali saranno particolarmente innovative.

6° posto Vergine: sereni. Il focus del fine settimana dei nativi sarà orientato molto probabilmente sul rapporto genitore-figlio che, rispetto ai musi lunghi dei giorni precedenti, parrà tendere a rasserenarsi.

Lavoro in stand-by.

7° posto Gemelli: rimettersi in linea. Il primo segno d'Aria, in vista dell'estate, potrebbe rendersi conto in questo weekend che sarà il caso di rimettersi in linea prima possibile, così alcuni prenoteranno in palestra mentre altri nativi bandiranno il cibo spazzatura.

8° posto Acquario: incontri. Il quarto segno Fisso, nella giornata di sabato, avrà ottime possibilità di fare nuove e stuzzicanti conoscenze affettive, grazie al Luminare notturno in sestile al duetto Sole-Mercurio di Fuoco.

Sarà bene, però, che i nativi si prodighino a fare il primo passo durante questi incontri, per evitare di perdere tali occasioni.

9° posto Capricorno: loquaci. La spiccata parlantina e le doti carismatiche di cui potrebbero godere i nati Capricorno, sino all'ora di pranzo del 17 aprile, permetteranno di chiarire dei pregressi malintesi con la famiglia d'origine.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: riflessivi. I nativi che operano alle dipendenze altrui avvertiranno, con tutta probabilità, qualche timore circa il loro futuro professionale, che li indurrà a rimuginare continuamente sulle perplessità che attanaglieranno le loro menti.

11° posto Toro: sinceri. La schiettezza che probabilmente metteranno in campo i nati Toro durante questo weekend farà saltare la mosca al naso a più d'una persona cara, con queste ultime che non perderanno tempo nel rispondere a tono.

12° posto Ariete: a rilento. L'incedere dei progetti professionali di casa Ariete parrà subire un brusco rallentamento in queste 48 ore, tutto ciò non dovrà far perdere la pazienza ai nativi perché a breve il parterre planetario tornerà a sorridere.