Per la giornata di domani, venerdì 23 aprile 2021, l'Oroscopo di questa giornata potrebbe rivelarsi molto produttivo per il segno dell'Ariete, sempre in testa dopo tanti giorni. Purtroppo sarà il segno dei Gemelli a conoscere un ribasso, mentre per il segno dello Scorpione si avvertiranno i primi segnali di ripresa. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Acquario fra i primi posti

1° Ariete: sempre più grinta sul lavoro costituirà una spinta per fare meglio, mentre in amore ci sarà una atmosfera che corrisponderà perfettamente al vostro desiderio di romanticismo e di passionalità.

Avrete una giornata ottima.

2° Cancro: sarete in forma e in salute secondo l'oroscopo, dunque non sarà strano se di punto in bianco vorreste dedicarvi maggiormente all'attività fisica e alla vita all'aperto. Le amicizie potranno sensibilmente aumentare.

3° Acquario: qualche problema burocratico potrebbe risolversi in men che non si dica, quindi non sarà molto congeniale rendervi la giornata più ansiosa del solito. Con un pizzico di impegno potreste arrivare a fare cose grandiose.

4° Toro: questa pausa dalle faccende troppo gravose vi darà il tempo di dialogare anche in famiglia, di conoscere meglio le persone attorno a voi e di essere anche più sereni con voi stessi. State andando per il verso giusto.

Sintonia per Capricorno

5° Capricorno: anche se purtroppo il dovere chiama, non perderete affatto la sintonia che avete stipulato con la famiglia o con gli affetti in generale. Avrete di che essere contenti per un traguardo raggiunto con fatica.

6° Vergine: questa tranquillità sia fisica che mentale gioverà moltissimo alla vostra persona.

Finalmente potrete sperimentare una strada che avete sempre voluto intraprendere ma per cause di forza maggiore avete dovuto evitare.

7° Sagittario: avvierete un periodo di riflessione in cui vorreste fare qualcosa di inedito, ma avete ancora qualche situazione burocratica da risolvere. Purtroppo non potrete procrastinare determinate situazioni.

8° Bilancia: avrete molta più affinità con la famiglia che non con il partner. Dovrete prendere una decisione in merito a qualche collaborazione legata all'ambiente lavorativo, ma non sarà affatto facile come pensate.

Miglioramenti per Scorpione

9° Scorpione: andrete incontro a lievi miglioramenti, ma rivedere qualcosa nella vostra tabella di marcia potrebbe essere una soluzione ai tanti ostacoli che non avevano ragione di essere. In rialzo anche l'amore.

10° Leone: una volta fermi dopo una parentesi molto intensa potreste sentirvi alquanto sottotono, privi di stimoli interessanti che potrebbero fare la differenza. Dedicarvi a qualcosa come lo studio potrebbe essere molto edificante.

11° Gemelli: potreste perdervi una iniziativa che potrebbe davvero fare al caso vostro e alle vostre finanze.

Siete troppo distratti in questo momento, soprattutto alla luce di qualche novità che si sta prepotentemente affacciando alla vostra finestra.

12° Pesci: state rimandando un progetto che dovrebbe essere concluso quanto prima, ma sarà l'amore quello che vi metterà a dura prova. Ultimamente state evitando tutto ciò che riguarda la sfera emozionale.