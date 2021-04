La terza settimana del mese di aprile sta arrivando lentamente verso la propria conclusione. Approfondiamo quali novità e cambiamenti sul piano astrologico porterà la giornata del 23 aprile 2021 per tutti i segni leggendo l'Oroscopo e le previsioni sull'amore e sul lavoro.

La giornata per i segni della prima sestina

Ariete: in amore dovrete stare attenti ai rapporti con la persona amata. Ci sono alcune questioni che non vi permettono di ragionare come vorreste. Nel lavoro avete la possibilità di ottenere qualcosa in più visto che il periodo aiuta.

Toro: per i sentimenti ci sono diversi pianeti favorevoli che aiutano, ma attenzione a qualche momento di agitazione. Nel lavoro con l'avvicinarsi della fine del mese arrivano alcune novità.

Gemelli: a livello sentimentale l'oroscopo invita alla prudenza nei rapporti. La Luna dissonante non aiuta. Nel lavoro potreste non essere attenti, per questo motivo qualcosa potrebbe andare nel verso sbagliato.

Cancro: in amore - con la Luna favorevole - ora le storie vanno bene. Molti hanno voglia di rimettersi in gioco. A livello lavorativo ci sono stati dei cambiamenti, ma ora andate avanti con nuovi progetti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà possibile in amore ristabilire un rapporto, attenzione solo a pesare bene le parole.

Nel lavoro c'è la necessità di risolvere alcuni problemi, ma non riuscirete a ottenere tutto subito.

Vergine: a livello sentimentale c'è la necessità di ritrovarsi. Le storie che sono nate da poco sono più forti. A livello lavorativo c'è una maggiore energia da sfruttare ed entro poco arriverà anche un nuovo contratto.

Previsioni e oroscopo del 23 aprile: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, la situazione astrologica è da vivere in modo più sereno in amore. Se ci sono delle scelte da fare agite ora. Nel lavoro attenzione a qualche momento di stanchezza.

Scorpione: a livello amoroso ci sono alcuni pianeti contrari che portano maggiori polemiche.

Per questo motivo - prima di dire come la pensate - sarà meglio ragionarci su. Nel lavoro meglio evitare azzardi in questo momento, visto che le stelle non sono dalla nostra parte.

Sagittario: in amore ci vorrà una maggiore cautela con l'avvicinarsi del weekend. Nel lavoro Giove favorevole aiuta, per questo motivo potreste ottenere qualcosa in più.

Capricorno: a livello amoroso la Luna favorevole vi aiuta a superare alcune difficoltà nate da poco. Nel lavoro, anche se al momento non state ottenendo quanto vorreste, evitate di scoraggiarvi.

Acquario: per i sentimenti con l'arrivo del fine settimana i rapporti andranno a raffreddarsi. Sarebbe meglio dimenticare le ultime giornate. Nel lavoro prima di giungere a nuovo accordo sarà bene risolvere alcuni conti in sospeso.

Pesci: in amore è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, Le prossime saranno giornate di calo. Nel lavoro sono favorevoli diversi pianeti, per questo motivo agite adesso.