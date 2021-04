L'Oroscopo di domenica 25 aprile sarà caratterizzato da desideri altalenanti: alcuni segni decideranno di recuperare le forze in attesa della settimana successiva, mentre altri preferiranno seguire i loro sentimenti.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le principali posizioni planetarie. Tra esse spiccheranno:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Bilancia

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco tutti gli elementi dell'oroscopo di domani 25 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di domenica 25 aprile: shopping per Gemelli, Cancro nostalgico

Ariete: deciderete di mettere da parte gli impegni quotidiani, almeno per qualche ora. Avrete bisogno di riposo e potrebbe essere il momento giusto per riordinare le idee. Il rapporto con il partner sarà basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Vi sentirete molto legati a lui e, ben presto, ci saranno delle novità in arrivo.

Toro: desidererete dare una svolta alla vostra vita. La monotonia, infatti, rischierà di rendervi tristi e poco attivi. Per fortuna, gli hobby non mancheranno e saprete sempre come dare una svolta alle diverse situazioni. In amore, potrebbero esserci alcune piccole incomprensioni, ma non si tratterà di qualcosa di serio: vi basterà dialogare per riportare la pace.

Gemelli: avrete voglia di fare un po' di shopping. Dopo tanto lavoro, desidererete ricompensarvi per il grande impegno. Le previsioni zodiacali consigliano di non perdere di vista le vostre finanze. Infatti, travolti dall'entusiasmo, potreste spendere cifre troppo elevate e pentirvene successivamente. Non sarete ancora pronti a rivelare i vostri sentimenti.

Cancro: vi sentirete nostalgici nei confronti del passato. Ripenserete alla vostra infanzia e a quando le cose erano diverse. Questo vi bloccherà in una sorta di limbo emozionale, ma una persona speciale riuscirà a riportarvi alla realtà. Le sue parole guariranno alcune ferite presenti nel vostro cuore e saranno un vero toccasana.

Oroscopo di domani 25 aprile: Bilancia insicura, Scorpione innamorato

Leone: questa giornata sarà ricca d'amore e di sentimenti romantici. Stabilirete un feeling speciale con il partner e lotterete per proteggere il vostro rapporto di coppia. Avrete voglia di fare qualcosa di divertente, che vada al di fuori degli schemi, ma che possa anche consolidare ulteriormente la vostra relazione. La persona amata vi asseconderà con entusiasmo.

Vergine: sarà una giornata serena, senza pensieri negativi o preoccupazioni. Trascorrerete qualche ora con la vostra famiglia e cercherete di dare il vostro contributo. Sarete in grado di creare un clima pacifico, basato sull'affetto reciproco e sul desiderio di volersi bene.

Inoltre, riscoprirete alcuni dei vostri vecchi hobby, che vi forniranno una nuova prospettiva sul presente.

Bilancia: avrete bisogno di confrontarvi con i vostri amici e di sfogarvi riguardo gli ultimi avvenimenti. Sarete felici di scoprire di avere tante persone dalla vostra parte, ma ci sarà anche chi avrà un parete contrario. L'oroscopo di domani suggerisce di ascoltare tutti i consigli che vi verranno dati e di fare la vostra scelta a mente fredda.

Scorpione: vi sentirete molto vicini al partner. Le vostre emozioni saranno completamente legate e tra voi ci sarà una grande empatia. Farete di tutto per farlo stare bene e proverete ad organizzare una cenetta romantica con deliziosi manicaretti.

Sarà fondamentale non avere paura dei vostri sentimenti perché, se parlerete con sincerità e coraggio, sarete ricompensati.

Previsioni astrologiche di domenica 25 aprile: Acquario energico, dubbi per Pesci

Sagittario: non vedrete l'ora di iniziare la nuova settimana perché sarete pieni di idee. Userete questa domenica per raccogliere i vostri progetti e per decidere come presentarli. Questo vi spingerà a trascurare il partner e gli amici. Non tutti potrebbero prendere bene il vostro allontanamento, ma con le dovute spiegazioni eviterete eventuali conflitti.

Capricorno: non vi sentirete compresi dalla persona amata. Vi sembrerà di parlare due linguaggi totalmente diversi, ma sarà fondamentale trovare un punto di incontro.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare un passo indietro e di lasciare un po' di spazio anche al partner. Noterete subito un cambiamento repentino, che allontanerà la tensione.

Acquario: sarete travolti da un'intensa energia. Avrete tanta voglia di mettervi alla prova e dedicherete poco tempo al relax. Il vostro ottimismo riuscirà a coinvolgere anche le persone che vi circonderanno e il partner vi darà tutto il suo appoggio. In famiglia, non sarà tutto rosa e fiori perché alcune incomprensioni rischieranno di rovinare il clima positivo.

Pesci: sarete dubbiosi riguardo al vostro futuro. Non avrete voglia di attendere i segnali giusti, ma non avrete altra scelta. Vi affiderete all'istinto, ai consigli delle persone care e a vecchi progetti.

Ci potrebbero essere delle novità in arrivo, ma non tutte stimoleranno la vostra curiosità. Per fortuna, saprete mostrarvi all'altezza delle varie situazioni.