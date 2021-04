L'oroscopo della settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio prevede una Luna dissonante per i nativi dei Gemelli, che porterà qualche problema soprattutto al lavoro, mentre i problemi di cuore per i nativi dello Scorpione continueranno, ma fortunatamente stanno per trovare una conclusione. Il Toro sarà tra i segni favoriti della settimana, mentre la Vergine s'impegnerà al massimo per raggiungere il successo sperato al lavoro.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 26 aprile sino al 2 maggio 2021.

Previsioni oroscopo dal 26 aprile al 2 maggio 2021 segno per segno

Ariete: settimana nel complesso discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore non sarà di certo la relazione dell'anno, ma almeno andrete abbastanza d'accordo con la persona che amate. Attenzione solamente nel weekend, quando la Luna sarà opposta. Se siete single anche se la stanchezza si farà sentire, non rinunciate a flirtare con chi vi piace. In ambito lavorativo invece vi sentirete abbastanza motivati, merito di Giove e Saturno in buon aspetto, raggiungendo, seppur a fatica a causa di Marte, buoni risultati. Voto - 7,5

Toro: non dermorderete mai e, secondo l'oroscopo della prossima settimana, sarete incoronati come tra i segni favoriti. In amore Venere proteggerà il vostro rapporto, anche quando la Luna sarà negativa, permettendovi di non cadere in errore.

Se siete single il vostro umore sarà buono, e risulterete particolarmente simpatici. In ambito lavorativo sfruttate le vostre capacità organizzative per compensare alcune mancanze causate da Giove e Saturno, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale che nella parte centrale della settimana prevede la Luna dissonante dal segno del Sagittario, piuttosto problematica per quanto riguarda il lavoro.

In quelle giornate sarà meglio non prendere iniziative troppo ambiziose. In amore sarà una relazione piuttosto discreta, ma con alcuni problemi, tipici di ogni rapporto, che andranno risolti con la dovuta calma. Se siete single potreste avere la fortuna di incontrare una persona davvero speciale. Voto - 7-

Cancro: avrete voglia di liberarvi da alcuni problemi che ormai vi portate dietro da tempo, soprattutto in ambito sentimentale.

Cercate dunque di curare eventuali problemi di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single la Luna in trigono tra lunedì e martedì potrebbe riservarvi bei momenti con una persona nel vostro cuore da tempo. In ambito lavorativo non lasciatevi travolgere dall'ansia. Mantenete alta la concentrazione, e con Mercurio e Marte favorevoli dimostrerete il vostro valore. Voto - 7,5

Leone: oroscopo della settimana un po’ teso per voi nativi del segno. In amore le prime due giornate non saranno un granché a causa della Luna in quadratura. Vi riprenderete successivamente tra mercoledì e giovedì, con la Luna che sarà favorevole, ciò nonostante la ripresa sarà ancora dura per voi.

Se siete single i vostri tentativi di corteggiamento potrebbero non essere così efficaci. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, ma nessuno è perfetto, e ci sono cose che anche voi non siete in grado di fare al meglio. Voto - 6,5

Vergine: configurazione astrale lievemente sottotono secondo l'oroscopo, ma nel complesso sufficiente per cercare di trascorrere una settimana positiva. In ambito sentimentale Venere e Mercurio sono pronti ad agire a vostro favore, regalandovi un certo entusiasmo. Attenzione però, perché la Luna sarà negativa tra mercoledì e giovedì, causando piccole incomprensioni. Se siete single non smetterete di credere nell'amore, anche quando nessuno vi ama.

In ambito lavorativo cercherete di impegnarvi al massimo pur di raggiungere i vostri obiettivi. D'altronde, energie e idee non mancheranno. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo della prossima settimana tutto sommato buono per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale non avrete grossi problemi con il partner, anche se dovrete fare attenzione nel fine settimana, quando la Luna sarà negativa. Se siete single non ci saranno grandi novità, ma saranno giornate piuttosto tranquille. in ambito lavorativo per i grandi progetti che avete in mente servirà del tempo, ma avete tutte le carte in regola per centrare un meritatissimo successo. Voto - 7,5

Scorpione: un'altra settimana difficile per voi nativi del segno, ma forse potrebbe essere l'ultima, in vista di una lenta ripresa.

In ambito sentimentale le prime due giornate non saranno così deludenti grazie alla Luna in congiunzione. Sfruttate il prossimo periodo per provare a riconquistare la fiducia del partner. I single dovranno cercare di far valere le loro ragioni. Per quanto riguarda il lavoro arrancherete un po’, ma presto anche voi vedrete dei risultati positivi. Voto - 6,5

Sagittario: giornate abbastanza tranquille secondo l'oroscopo per voi nativi del segno, merito di questo cielo, sicuramente il migliore in assoluto, ma comunque soddisfacente. In ambito sentimentale voi single vorreste distinguervi e per farlo, avrete bisogno di qualcosa che possa rendervi unici. Se avete una relazione fissa la passione rinsalderà il vostro legame di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Capricorno: un'altra settimana davvero piacevole per voi nativi del segno, grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti dunque sarà il momento di esprimere i vostri sentimenti apertamente, non solo per chi è già impegnato, ma anche i cuori solitari follemente innamorati potranno provare a farsi avanti. Per quanto riguarda il settore professionale ritroverete quella voglia di fare, di raggiungere il successo, e con Mercurio favorevole metterete a punto una strategia vincente. Voto - 8

Acquario: oroscopo della prossima settimana ancora poco convincente dal punto di vista sentimentale. Con Venere in quadratura diciamo solo che alcuni problemi di coppia sarà ancora difficile superarli, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single il consiglio è quello di innamorarvi solo quando il vostro cuore sarà pronto davvero. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno come previsto, merito di questo cielo favorevole. Voto - 7

Pesci: ritroverete una discreta voglia di amare secondo l'oroscopo grazie non solo a Venere favorevole, ma grazie anche alla Luna, che sarà in trigono dal segno amico dello Scorpione. Che siate single oppure no, non smettete di manifestare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro grazie alla vostra calma e capacità gestionali, ve la caverete abbastanza bene con i vostri progetti. Voto - 7,5