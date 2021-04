L'Oroscopo del terzo weekend del quarto mese dell'anno, ovvero quello compreso tra venerdì 16 e domenica 18 aprile, preannuncia l'arrivo di giorni a dir poco sereni per tutti coloro nati sotto al segno del Cancro, mentre gli astri influenzeranno in maniera negativa lo Scorpione. Chi invece gode dell'influenza positiva dell'Ariete potrà ritrovarsi a dover accogliere notizie positive e proficue per il futuro. Maggiore attenzione dovranno fare i nativi dell'Acquario: troppa concentrazione sul lavoro potrebbe portare via tempo importante alla famiglia e alle persone amate, motivo per cui bisognerà riuscire a giostrarsi tra i vari impegni e gli orari lavorativi per ritrovare il proprio equilibrio.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio dei vari segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto a questo segno zodiacale dovrà farsi trovare pronto per accogliere le varie notizie che potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni. La maggior parte saranno positive, ma vi è una piccola possibilità che non tutto vada per il verso giusto. Attenzione, quindi, a non dare nulla per scontato e a donare maggiori attenzioni al partner, specialmente se si sta affrontando un periodo non proprio semplice.

Toro - in ambito relazionale, questo che sta per sopraggiungere, sarà un periodo decisamente proficuo. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio nei prossimi giorni, mentre chi è già in coppia sarà finalmente in grado di portare e assaporare quella serenità e quella tranquillità che non si avvertivano da tempo.

L'equilibrio non potrà essere turbato in alcun modo.

Gemelli - un'ondata di nuova energia è pronta all'orizzonte e proprio durante il prossimo weekend si avvicinerà per ricaricare completamente ii nativi di questo segno zodiacale. La vicinanza del partner e un ambiente positivo a lavoro potrebbero far ritrovare quell'equilibrio che si credeva ormai perduto da tempo.

Fortuna non proprio a palate, ma quanto basta per riuscire a realizzare un piccolo sogno.

Cancro - le prossime giornate, come anticipato dall'oroscopo di questo terzo weekend del mese, saranno piene di serenità e tranquillità per tutti coloro nati sotto al segno del Cancro. La vicinanza della famiglia si avvertirà quasi sempre e la solitudine potrà finalmente essere debellata, almeno per quanto riguarda questo weekend.

Leone - il sudore e i sacrifici non saranno ricompensati per adesso. Occorrerà attendere il sorgere di una nuova settimana, stando alle previsioni dell'oroscopo, per riuscire a godere dei frutti del proprio lavoro. Per il momento non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e dedicarsi interamente a quelli che sono i propri compiti.

Vergine - nell'ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare di fronte ad incomprensioni e rallentamenti di vario genere, mentre nella vita di coppia si potranno trovare il sollievo e il riposo necessari per riuscire a ricaricare le proprie energie e superare la maggior parte degli ostacoli che si paleseranno lungo il cammino. Tendere la mano a una richiesta di aiuto non è di certo qualcosa di cui doversi vergognare.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'affinità di coppia tornerà finalmente a palesarsi per riportare l'equilibrio nella vita coniugale, donando momenti interessanti e in grado di riaccendere quella fiamma che si temeva fosse andata ormai persa. Riuscire a trovare la complicità del partner non sarà di certo un lavoro complicato e insieme si potranno fare finalmente le scintille tanto desiderate. Meglio approfittare del momento per ritagliarsi qualche attimo di intimità.

Scorpione - gli astri in opposizione, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, porteranno qualche rallentamento in ambito lavorativo e causare un innalzamento non preventivato dei livelli di stress. Fortunatamente per lo Scorpione, durante le prossime giornate sarà possibile mantenere la calma e controllare il nervosismo affinché non diventi ingestibile e in grado di rovinare la serenità familiare.

Sagittario - stando a quanto previsto dall'oroscopo del prossimo fine settimana, chi è nato sotto al segno del Sagittario potrebbe imbattersi in giornate non proprio semplici da affrontare. I livelli di stress inizieranno lentamente ad innalzarsi e portare con sé un'ondata non calcolata di nervosismo. Sfogarsi con le persone care potrebbe risultare quasi terapeutico, purché non si riversi su di loro tutta la propria rabbia.

Capricorno - Venere ha deciso di donare il proprio favore anche al Capricorno, rendendo le prossime giornate fortunate e proficue, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia e l'ambito sentimentale e relazionale in generale. Riuscire a trovare la complicità del partner, o addirittura l'anima gemella (per coloro che non hanno ancora avuto la fortuna di incontrarla) risulterà quasi naturale.

Acquario - come è già stato anticipato, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero imbattersi nella nascita di qualche discussione nella vita di coppia, così come in ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere problematiche non preventivate e in grado di portare rallentamenti sulla tabella di marcia e mettere in cattiva luce il rapporto con alcuni colleghi d'ufficio. Per chi studia potrebbe non essere il momento migliore per affrontare esami.

Pesci - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, la serenità si riverserà anche nelle giornate dei Pesci rendendole migliori e abbordabili. Chi ha affrontato un periodo non proprio positivo potrà finalmente dedicarsi al riposo più completo e trovare quella gioia e quella tranquillità interiore perse lungo il cammino.