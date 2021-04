Un'altra settimana sta per giungere al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un weekend non proprio "coi fiocchi". Secondo quanto previsto dall'Oroscopo di questo secondo fine settimana di aprile, chi è nato sotto al segno dell'Ariete sembra godere degli effetti benefici che l'influenza della fortuna è in grado di elargire, mentre la Vergine dovrà cercare di ritagliare qualche attimo da dedicare esclusivamente ad una cura rigenerante per mente e corpo. I nativi della Bilancia, nonostante la stanchezza accumulata durante i giorni appena trascorsi, potranno godere della presenza del partner e delle persone care che riusciranno ad organizzare momenti indimenticabili da alternare a sedute di relax e recupero energetico.

Non poche, a quanto pare, saranno le soddisfazioni che giungeranno per il Sagittario. In alcuni giorni, riuscire ad organizzare i propri impegni non sarà semplice, ma ciò permetterà di sentirsi realizzati nei vari campi della vita.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà godere, anche per questo nuovo weekend del mese, dell'influenza positiva della dea bendata. La fortuna non abbandonerà questo segno zodiacale e gli farà compagnia almeno fino alla giornata di domenica, rendendo così realizzabili i propri piani e raggiungibili i propri obiettivi. Attenzione però a non adagiarsi troppo sugli allori: la fortuna c'è, ma nessuno otterrà nulla senza mettersi d'impegno.

Toro - se non fosse per la giornata di venerdì, tutto il weekend potrebbe considerarsi eluso dallo sguardo attento della fortuna e dal favore degli astri. Fortunatamente per i nativi del Toro, qualche strascico di benevolenza sarà avvertito anche nelle giornate di sabato e domenica e permetterà di affrontare a testa alta e nel migliore dei modi eventuali intoppi che si paleseranno lungo il cammino.

Gemelli - questo sarà uno di quei segni zodiacali che, durante tutto l'arco del fine settimana in questione, riuscirà a ricaricare le proprie energie fisiche e mentali, L'oroscopo non sembra quindi annunciare nulla di negativo per i Gemelli. Ci sarà positività sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale e chi è alla costante ricerca del vero amore potrebbe trovarlo proprio in questo periodo.

Cancro - attenzione ai vari rallentamenti che, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbero sopraggiungere nelle prossime giornate. In questo periodo è poco consigliato affrontare una eventuale difficoltà da soli e si dovrà quindi fare affidamento alla presenza delle persone care. Nessuno lascerà solo i nativi di questo segno, specialmente durante i momenti in cui si ha maggiormente bisogno di aiuto.

Leone - quell'equilibrio tanto ricercato è finalmente stato ritrovato, ma non sarà così semplice mantenerlo. Varie avversità sembrano essere dietro l'angolo, pronte ad attaccare quando la guardia verrà abbassata e sarà necessario, quindi, mantenere alta la concentrazione per non lasciarsi cogliere impreparati.

Vergine - secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend di aprile, i nativi della Vergine potranno finalmente ritagliare qualche momento delle prossime giornate da dedicare esclusivamente a sé stessi. La cura della propria persona permetterà una ricarica non indifferente di energie e ci si potrà preparare per affrontare a testa alta la nascita di una nuova settimana.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - attimi di relax giungeranno finalmente per permettere ai nativi di questo segno zodiacale di recuperare le proprie energie, sia quelle fisiche che quelle mentali. Secondo le previsioni dell'oroscopo, durante questo secondo weekend del mese sarà possibile avvertire la presenza sempre attuale del partner e delle persone amate e sarà grazie a loro che si potrà ritagliare qualche momento di esclusivo relax intimo.

Scorpione - anche chi è nato sotto al segno dello Scorpione sarà in grado di godere dell'influenza che gli astri hanno deciso di donargli e la fortuna sarà finalmente in grado di avvolgere anche questo fine settimana. Sia in ambito lavorativo che sentimentale non ci si potrà lamentare assolutamente, specialmente considerando il periodo di crisi che le varie nazioni stanno affrontando. Si potrà sempre contare sulla vicinanza delle persone care.

Sagittario - i nativi del Sagittario dovranno fare attenzione ad aprire bene le orecchie e gli occhi, così da non lasciarsi sfuggire l'arrivo di tutte quelle soddisfazioni che saranno in grado di portare un sorriso duraturo sulle labbra. Gli sforzi e j vari sacrifici che si sono fatti durante i giorni precedenti, e non solo, saranno finalmente ricompensati nel migliore dei modi.

Capricorno - riuscire a superare le giornate appena trascorse non è stato così semplice come sperato, ma grazie alla vicinanza dei propri cari è bastato veramente poco per sentirsi a casa e camminare a testa alta fra le varie difficoltà. Secondo l'oroscopo, il weekend che sta per arrivare si farà portatore di serenità e gioia e le varie preoccupazioni si affievoliranno lentamente fino a svanire del tutto.

Acquario - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche in direzione dell'Acquario, facendogli così dono di giornate a dir poco interessanti e produttive. Non mancherà di certo il lavoro e, con esso, la soddisfazione nel sentirsi finalmente una persona realizzata. Attenzione però a non rilassarsi troppo: gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo.

Pesci - l'intera settimana sembra essere stata avvolta dall'abbraccio protettivo dei vari astri e questo nuovo weekend di aprile non può essere da meno. La felicità continuerà a permanere nelle prossime giornate e niente e nessuno sarà in grado di mettere a tacere il sorriso di chi è nato sotto al segno dei Pesci. L'amore verso il partner è ovviamente ricambiato e parte di questa felicità andrà condivisa all'interno della vita di coppia.