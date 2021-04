Una nuova settimana - quella che va dal 5 all'11 aprile - sta per iniziare e, con essa, entra davvero nel vivo il quarto mese del 2021.

L'Oroscopo si preannuncia come pieno di novità interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali. A poter godere ancora una volta della fortuna elargita degli astri saranno i nati sotto al segno dell'Ariete, mentre i nativi di segni come Bilancia e Vergine si ritroveranno costretti a fronteggiare una stanchezza fisica e mentale non indifferente, causata forse da un ritorno al lavoro non proprio positivo. Chi invece gode dell'influenza del Sagittario potrebbe imbattersi nell'arrivo di situazioni in grado di portare con sé qualche piccola soddisfazione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di tutti e 12 i segni zodiacali.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale si ritroveranno ad affrontare una nuova settimana all'insegna della fortuna. Non ci saranno alterazioni particolari in grado di rovinare le prossime giornate ed il sorriso, per questo motivo, non potrà essere spento con tanta facilità. Attenzione però a non dare nulla per scontato: sia in amore che in amicizia bisogna coltivare i sentimenti ed i rapporti.

Toro - non tutti i giorni della prossima settimana saranno da considerare fortunati. La fortuna, infatti, impregnerà esclusivamente le giornate di lunedì, giovedì e venerdì, mantenendo un profilo leggermente basso per i giorni restanti.

Ciononostante non ci si dovrà disperare, in quanto sarà comunque possibile ottenere ottimi risultati senza dover per forza impegnare tutte le proprie forze.

Gemelli - una grinta ed un'energia indescrivibili riusciranno di sicuro a far affrontare le intemperie che l'oroscopo ha previsto per le prossime giornate. Non è decisamente il periodo migliore per rilassarsi ed abbassare la guardia e bisognerà attendere il prossimo fine settimana per riuscire a ritagliare qualche momento di serenità e relax per sé stessi.

Cancro - una Luna in opposizione potrebbe portare con sé qualche rallentamento, specialmente in ambito lavorativo, ma la vicinanza del partner e delle persone care aiuterà senz'altro nella risoluzione di eventuali problemi. Contare sulla presenza di persone fidate è sicuramente una marcia in più in un periodo buio come questo.

Leone - il weekend appena trascorso ha permesso al Leone di scoprire un lato non ancora noto di sé stesso. Riuscire a riequilibrare la propria vita non è semplice, ma grazie alla grinta di questo segno zodiacale si riuscirà e ritrovare l'equilibrio perduto.

Vergine - secondo quanto anticipato dall'oroscopo di questa nuova settimana del mese di aprile, chi è nato sotto al segno della Vergine si ritroverà a dovere affrontare giornate intense e con poca vitalità. Le energie non si sono ricaricate in maniera "corretta" durante il weekend appena trascorso e gli impegni da dover portare a termine continuano a richiedere un dispendio energetico non da poco. Ci sarà quindi un po'di stanchezza.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - stando alle anticipazioni riportate dall'oroscopo, questo nuovo periodo che sta per nascere non è da considerare tra i migliori per questo segno zodiacale. Una stanchezza apparentemente insolita renderà le prossime giornate decisamente pesanti da affrontare e se non fosse per l'aiuto e la presenza delle persone care ci sarebbe il rischio di abbandonare tutto.

Scorpione - la fortuna, almeno per questo segno zodiacale, porterà la propria influenza durante le prossime giornate, ma non in maniera definitiva. Si tratterà di qualche attimo passeggero che permetterà allo Scorpione di godere di momenti utili al miglioramento della propria vita. Cogliere questi attimi non sarà semplice e richiederà, pertanto, molta attenzione.

Sagittario - una settimana migliore di questa non la si potrebbe immaginare. Le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino saranno in grado di portare con sé un'ondata non indifferente di soddisfazioni, che riusciranno a mantenere alto l'umore. Niente e nessuno, almeno in apparenza, sarà in grado di mettere a tacere il sorriso del Sagittario in questi giorni.

Capricorno - in questa nuova settimana del mese di aprile, secondo le previsioni dell'oroscopo, sarà necessario mantenere la calma e stringere i denti almeno fino all'arrivo del weekend. La vicinanza della famiglia non mancherà di certo, ma nonostante il calore che questa è in grado di palesare, al segno del Capricorno saranno necessari momenti di assoluta solitudine per riuscire a ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Acquario - la fortuna non ha deciso di dedicare la propria attenzione a tutti, ma ha optato per alcuni "eletti" che potranno godere della sua influenza proprio in questa nuova settimana. L'oroscopo preannuncia, quindi, l'arrivo di giornate super fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Acquario e l'unico consiglio che è possibile dare in casi come questo è quello di approfittare del momento per portare avanti la propria vita e cimentarsi in decisioni importanti per il proprio futuro.

Pesci - la settimana in questione sarà tra le migliori di tutto il mese e, nonostante qualche piccolo "rallentamento" in ambito relazionale, ci si potrà impegnare per riuscire a realizzare i propri sogni. Meglio non pensare alle storie d'amore, sia che si tratti di qualcosa di appena trascorso o di ciò che si potrà affrontare in futuro, meglio concentrarsi su quelli che sono i propri obiettivi lavorativi e personali.