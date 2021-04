L'oroscopo della giornata di venerdì 30 aprile prevede una spiccata generosità per i nativi sotto il segno del Sagittario, forti di una Luna piena in congiunzione, mentre Leone sentirà che qualcosa sta per cambiare nella propria vita sentimentale. L'Ariete dovrà cercare di non sottovalutare alcuni aspetti in ambito lavorativo, mentre Bilancia non farà niente di sbagliato nel mostrare i propri sentimenti, anche se in ritardo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 30 aprile.

Ariete: una giornata dominata dai sentimenti secondo l'oroscopo, merito della Luna in buon aspetto.

La vostra relazione di coppia dunque sarà abbastanza tranquilla, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarete avvantaggiati da questo cielo, che proporrà le giuste condizioni per conquistare la persona che amate. In ambito lavorativo sarà meglio non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, perché potrebbero influenzare le vostre prestazioni. Non sottovalutate in particolare alcuni aspetti delle vostre mansioni. Voto - 7+

Toro: oroscopo di venerdì che vedrà un cielo migliore dal punto di vista sentimentale, ma ormai in procinto di cambiamento. Voi single sarete vogliosi di una relazione trasgressiva, ma sapete benissimo che non durerà a lungo una relazione così. Se invece siete già impegnati Venere potrà regalarvi ancora delle gioie prima che vi lasci.

Nel lavoro il vostro approccio con alcuni lavori adesso sembra più preciso, sentendovi più a vostro agio. Voto - 8

Gemelli: al momento l'amore non funziona al meglio, e secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 30 aprile dovrete fare i conti con la Luna opposta. Prendetevi del tempo per ritrovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto.

Se siete single i rapporti sociali saranno tutto sommato soddisfacenti. In ambito lavorativo avrete la fortuna di avere un’opportunità eccezionale da sfruttare per elevare la vostra posizione. Voto - 7-

Cancro: settore professionale che procederà bene in questa giornata. Certo, rimarranno ancora tante cose da fare, ciò nonostante comincerete a vedere il traguardo, inoltre, ormai sapete che il grosso è fatto, dunque la fretta non sarà più necessaria.

In amore se siete single resistere alla tentazione non sarà facile quando Venere si trova in una posizione favorevole. Se avete una relazione fissa l'ultima giornata di questo mese sarà la prima di alcuni rinnovamenti. Voto - 8-

Leone: previsioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno grazie alla Luna in buon aspetto, precursore di alcuni cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Questa Venere infatti presto si troverà in una posizione migliore, per cui cercate di mettere da parte il rancore e recuperare. Se siete single ricordatevi che siete i padroni della vostra vita, e decidete voi per voi stessi. In ambito lavorativo non si potrà dire che la situazione migliora, ma le delusioni saranno sicuramente molte di meno.

Voto - 6,5

Vergine: complicazioni in amore che stanno per concludersi per voi nativi del segno. Fortunatamente questa Luna sarà negativa solo un altro giorno, procurando qualche piccolo malinteso tipico di ogni relazione di coppia, ragion per cui, non dategli troppo peso. Per quanto riguarda i single anche se l'amore non sarà il vostro primo pensiero in questa giornata, non è da escludere qualche colpo di scena. Nel lavoro anche se state andando bene, non sottovalutate alcune iniziative. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale davvero soddisfacente in questa giornata secondo l'oroscopo del 30 aprile. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto per dare valore alla vostra relazione di coppia, e di conseguenza ai vostri sentimenti, anche voi cuori solitari, che sarete più inclini a parlare con il cuore.

Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno in buon aspetto vi permetteranno di mettere a segno più di un successo lavorativo. Voto - 8

Scorpione: non sarà una giornata così entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore Venere continuerà a darvi fastidio, ciò nonostante le cose cambieranno presto per voi che siete già impegnati ma anche per chi l'amore non l'ha ancora trovato. In ambito professionale forse non siete voi che non siete capaci, ma è l'ambiente a non essere quello adatto a voi. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna in congiunzione per voi, perfetta per dare un tocco di vita alla vostra relazione sentimentale, regalandovi dolci emozioni.

Se siete single spiccherà in voi una certa generosità, che forse potrebbe far scattare qualcosa nel cuore di qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro la precisione sarà molto importante per voi, soprattutto in alcuni incarichi dove gli errori non sono ammessi. Voto - 8

Capricorno: forse la voglia di dedicarvi al lavoro potrebbe venire meno in questa giornata secondo l'oroscopo. Forse un po’ di stanchezza, o magari il bisogno di dedicarsi ad altro. Discorso diverso invece in ambito sentimentale, dove la posizione di Venere si rivelerà ideale per non far mancare bei momenti nella vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete abbastanza affettivi un po’ con tutti, in particolare i nati nella seconda decade.

Voto - 7+

Acquario: cielo più o meno discreto in questa giornata per voi. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto che in ambito sentimentale andrà sfruttata per portare stabilità nel vostro rapporto. Se siete single attenti alle polemiche che potrebbero non essere ben viste da voi o da chi avrete davanti. Nel lavoro il vostro modo di fare sarà efficace, ma forse non particolarmente apprezzato. Voto - 6,5

Pesci: sfera sentimentale così così per voi nativi del segno. Sarà una giornata tranquilla, ma sapete benissimo che potete fare di meglio, per cui aprite gli occhi e cercate di venire incontro alle esigenze degli altri, non solo chi è impegnato, ma anche voi single. In ambito lavorativo i consigli dei colleghi saranno ben accetti per poter sviluppare al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7