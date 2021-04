Per il segno dell'Ariete, questo maggio 2021 ci sarà una fortuna a tutto tondo che coinvolgerà sia il pianeta Venere che Giove. Quindi ci saranno ottimi presupposti sia per l'amore, sempre più florido e complice, che per il lavoro sempre più redditizio e che farà più che bene alle finanze.

Potrebbe verificarsi un po' di stanchezza, forse anche un po' di stress in accumulo dai mesi precedenti, ma sempre sapientemente tenuta sotto controllo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dell'Ariete per il mese di maggio.

Amore

Avrete il pianeta dell'amore Venere favorevole in questo mese, e con la presenza di Mercurio ogni cosa diventa sempre più facile, soprattutto dal punto di vista comunicativo.

Quindi questo sarà momento per fare qualcosa di più concreto rispetto ai mesi precedenti, di agire e rendere la fortuna attiva, soprattutto negli incontri. Difatti la componente romantica sarà il punto focale sia per i single sia per le coppie già datate e che hanno intenzione di fare qualche passo in più. Sentirete molto blanda l'esigenza di passione, perché in questo momento ciò che vi starà più a cuore sarà soprattutto l'evoluzione del vostro rapporto, la coincidenza delle vostre idee.

Lavoro

Mercurio sarà molto utile per stabilire accordi e rendere il lavoro di squadra più agevole. Sicuramente vi verrà assegnato qualche incarico che potrebbe rendervi il lavoro più importante, forse pieno di responsabilità, ma allo stesso tempo saprete cosa fare al momento opportuno.

Ci saranno situazioni che stimoleranno maggiormente la vostra mente, e di conseguenza anche la vostra comunicazione si farà sempre più sciolta e dinamica. Non ci sarà spazio per le incertezze troppo forti, soprattutto se dovrete cogliere una occasione che vi permetterà di avere un lavoro più sostanzioso e soddisfacente. Siate più fiduciosi in voi stessi, non cedete alla prima occasione di sconforto, perché ultimamente avete lasciato che l'autostima si abbassasse troppo e vi rendesse troppo vulnerabili.

Fortuna e salute

Si potrà parlare di fortuna a tutto tondo, perché ora come ora Venere e Giove entrambi dalla vostra parte, avranno il potere di rendervi il lato professionale più semplice e privo di troppi ostacoli che potrebbero rovinare determinati progetti. Questo sostegno sarà ben accetto ancora di più dal momento che questo Marte in quadratura non vi darà le energie di cui necessitate in un primo momento.

Avrete anche a che fare con una nuova esperienza che potrà ritemprare la mente e il corpo, effettivamente ciò di cui le vostre energie hanno bisogno per rivitalizzarsi e per ripartire in modo ottimale.