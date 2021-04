Sabato 10 aprile troveremo sul piano astrologico il Sole, Venere, Mercurio e la Luna sostare sui gradi dell'Ariete, mentre Plutone stazionerà nel segno del Capricorno. Giove assieme a Saturno, invece, permarranno nell'orbita dell'Acquario, così come Urano resterà stabile in Toro. Infine, Nettuno proseguirà il moto in Pesci come Marte ed il Nodo Lunare continueranno il domicilio in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Gemelli, meno conciliante per Bilancia e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: tenaci. Sabato qualche contrattempo potrebbe giungere al cospetto dei nati Scorpione ma, grazie ad una buona dose di tenacia, riusciranno ad aggirarli senza troppi patemi.

2° posto Gemelli: trasgressivi. Il primo segno d'Aria avrà buone chance di assumere un mood trasgressivo in camera da letto in questo primo giorno del weekend, e il partner non potrà che apprezzare di buon grado.

3° posto Acquario: lavoro top. Marte nel loro Elemento sommato al duetto Giove-Saturno nel segno donerà, con tutta probabilità, ai nati Acquario una propensione allo stacanovismo questo sabato che non passerà inosservato ai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Leone: trepidanti. Il Novilunio che inaugurerà la settimana entrante avrà ottime possibilità di sancire un nuovo capito esistenziale in casa Leone, ed i nativi parranno percepirne i benefici influssi già da queste 24 ore.

5° posto Ariete: focus famigliare.

Il focus del sabato di casa Ariete potrebbe essere incentrato su una vecchia ruggine verso un membro del nucleo familiare, col primo segno di Fuoco che sarà chiamato ad appianare i contrasti pregressi.

6° posto Cancro: sinceri. La smodata schiettezza che metteranno presumibilmente in campo i nati Cancro in questa giornata farà togliere un peso dallo stomaco, specialmente nella cerchia amicale, in cui potranno finalmente dire realmente le cose come stanno.

7° posto Capricorno: acquisti. Il quarto segno Cardinale potrebbe lanciarsi in qualche spesa extra durante questa giornata, malgrado tali acquisti risulteranno ben al di sopra delle loro disponibilità economiche del momento.

8° posto Pesci: incontri. Giornata ideale per i single del segno a caccia di nuove avventure sentimentali, difatti questo sabato avrà ottime possibilità di essere foriero di nuove ed intriganti conoscenze affettive.

9° posto Toro: amore flop. Il battibecco col partner parrà essere sempre in agguato in questa giornata, coi nativi che avvertiranno probabilmente la sgradevole sensazione che qualsiasi cosa diranno urterà la sensibilità del partner.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe farsi di lato durante queste 24 ore in casa Bilancia, difatti i nativi preferiranno starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti in religioso silenzio.

11° posto Sagittario: relax. In queste 24 ore il terzo segno di Fuoco dovrebbe mettere in stand-by il tran tran quotidiano per dedicare del tempo soltanto a sé stesso, magari facendo una capatina in beauty farm o cambiando look dal parrucchiere.

12° posto Vergine: accuse. Una figura professionale potrebbe puntare il dito sul secondo segno di Terra questo sabato, rivangando una vecchia questione che non era stata chiarita a suo tempo. Meglio, però, fare orecchie da mercante anziché rispondere a tono.