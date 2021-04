L'oroscopo del 3 aprile mostrerà un quadro imprevedibile e basato sugli impulsi di tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi farà affidamento solo sul suo istinto e chi cercherà di riprendere il controllo della ragione. Osservando la mappa celeste, sarà possibile mettere in evidenza i diversi aspetti planetari. Tra essi spiccheranno:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in quadratura a Mercurio

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, Ariete e Toro saranno entusiasti di poter mettere alla prova il loro talento, azioni affrettate, però, potrebbero esporli a dei rischi.

La Bilancia seguirà il suo cuore per aumentare il feeling di coppia, mentre il Capricorno dovrà gestire meglio il suo tempo.

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 3 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di sabato 3 aprile: Toro deciso, Cancro positivo

Ariete: durante questa giornata dovrete prendere importanti decisioni, che non riguarderanno solo il lavoro. Da una parte vorreste dedicare tutte le vostre energie al miglioramento della vostra situazione economica, ma dall'altra vi renderete conto di non poter mettere il partner in un angolo. L'oroscopo consiglia di non trascurare nulla.

Toro: il lavoro vi sarà di grande stimolo. Non vedrete l'ora di potervi distinguere grazie al vostro talento.

Forse, in un primo momento, non tutti apprezzeranno i cambiamenti che vorrete introdurre, ma poi ci sarà chi non si lascerà sfuggire le vostre idee. In amore, il partner si sentirà un po' trascurato a causa della routine quotidiana. Per fortuna, non vi sarà difficile rimediare.

Gemelli: non avrete voglia di farvi carico di una relazione pressante e impegnativa, preferirete avere un rapporto più superficiale, basato sulla compagnia reciproca, ma senza troppi piani per il futuro.

Sarà fondamentale essere chiari con il partner, perché un piccolo fraintendimento potrebbe spezzare il suo cuore. Sul lavoro ci saranno alti e bassi.

Cancro: potrete far leva sulla vostra positività per combattere le situazioni più difficili. Forse, sarete meno energici rispetto ai giorni passati, ma non vi farete buttare giù molto facilmente.

In amore, riuscirete a esprimere parte delle vostre emozioni. Però, l'andamento della conversazione dipenderà soprattutto dalle reazioni del partner.

Oroscopo di domani 3 aprile: Vergine poco tollerante, Scorpione istintivo

Leone: sarà il momento giusto per riprendere tutte le vostre abitudini. Hobby trascurati e sogni rinchiusi nel cassetto potranno tornare a essere protagonisti della vostra vita. Attenzione, però, a non concedere la vostra fiducia troppo facilmente. Dovrete stare in guardia soprattutto nei confronti di alcuni colleghi di lavoro: a volte, l'apparenza inganna.

Vergine: farete fatica a comprendere il punto di vista altrui. Vi concentrerete sulle vostre emozioni e sul vostro modo di giudicherete "strano" tutto ciò che uscirà dagli schemi.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non essere troppo duri verso amici e famigliari. Un pizzico di tolleranza in più vi consentirà di instaurare relazioni migliori.

Bilancia: l vostro obiettivo sarà quello di rafforzare la relazione di coppia. Baserete tutto sull'empatia e l'immedesimazione, ma questo non basterà per rendere più saldo il rapporto. Sarà necessario ricorrere a un dialogo profondo, dove anche il vostro partner potrà esprimersi liberamente. Questo sarà un ottimo punto di partenza per un'evoluzione positiva.

Scorpione: non darete molto spazio al vostro lato razionale, ma preferirete seguire l'istinto e agire secondo le parole del cuore. Questo abbatterà alcune delle vostre barriere, ma potrebbe esporvi anche a dei rischi importanti.

L'oroscopo di domani consiglia di cercare il giusto compromesso tra le due cose. Non sarà semplice, ma se vi impegnerete, ce la farete.

Previsioni astrologiche del 3 aprile: Capricorno impegnato, fortuna per Pesci

Sagittario: non avrete tanta voglia di confidarvi con il partner. Preferirete tenere alcuni segreti solo per voi. La persona amata, però, potrebbe accorgersi di questo atteggiamento. La cosa migliore sarà affrontare subito il discorso, senza rimandare a un momento successivo. I consigli degli amici potrebbero rivelarsi molto utili.

Capricorno: avrete moltissime cose da fare e poco tempo per riuscire a concluderle tutte. Vi sentirete persi e cercherete un modo per riuscire a conciliare tutto.

La cosa migliore sarà schematizzare le ore a disposizione e dividere le attività secondo principi legati alla priorità. Una persona a voi molto cara verrà in vostro soccorso.

Acquario: ogni azione che compirete sarà guidata da una forte moralità. Non farete niente che vada contro i vostri principi, ma potreste trovarvi davanti a un bivio. Prendere una decisione non sarà semplice e, forse, vi servirà del tempo per riflettere. Metterete al bando impulsività e atti eroici per preferire un comportamento più pacato.

Pesci: la fortuna sarà al vostro fianco e vi aiuterà a prendere le giuste decisioni. Attirerete l'attenzione delle persone care, grazie al vostro affetto e alla vostra dolcezza. In amore, sarete molto responsabili e cercherete di fare tutto nel giusto modo.

Vi basterà un sorriso per allontanare la tristezza dal cuore della persona amata.