La nuova settimana inizia nel migliore dei modi per la Bilancia, protetta da un cielo splendente e ricco di opportunità. Gli influssi di Mercurio e Sole agevolano l'Ariete soprattutto per quanto riguarda la questioni professionali e la carriera. I Gemelli recuperano energie e vitalità, al contrario l'Acquario potrebbe vivere una giornata sottotono dal punto di vista fisico. Di seguito l'Oroscopo di lunedì 19 aprile 2021 per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo del 19 aprile 2021 per tutti i segni

Ariete: grazie agli influssi del Sole il segno inizia la nuova settimana con tanta energia e voglia di fare.

È un momento interessante per quanto riguarda le questioni lavorative e anche in amore le stelle sono dalla vostra parte.

Toro: le prossime 24 ore sono da dedicare agli affetti personali, è un ottimo momento per trovare dei chiarimenti laddove ce ne fosse bisogno, ma anche per organizzare una serata romantica o approfondire una nuova conoscenza.

Gemelli: con il Sole e Mercurio in ottima posizione il segno fa un ricarica di energie e vitalità. L’ottimismo e la forza ritrovata possono essere ben impiegati in ambito lavorativo, soprattutto per concludere un affare o avviare una vendita.

Cancro: l'oroscopo di lunedì 19 aprile 2021 lascia presagire un’interessante giornata di recupero per il segno, che può contare sulla protezione del Sole e di Mercurio.

Sia in ambito lavorativo sia in amore si può ottenere molto, non vi resta che rischiare.

Leone: il Sole in Toro accende di energia il segno, ma ne tira fuori anche il lato più oscuro. Nervosismo e irascibilità potrebbero agitare i rapporti con gli altri, creando accesi battibecchi soprattutto in ambito lavorativo per quanto riguarda i rapporti con i colleghi.

Vergine: gli influssi del Sole di Mercurio invitano il segno a prendersi 24 ore per se, per dedicarsi un po’ di riposo fisico, e riordinare i pensieri. Le giornate precedenti non sono state prive di preoccupazioni e ora qualcuno potrebbe necessitare di un momento di revisione.

Bilancia: l’oroscopo di lunedì 19 aprile lascia presagire inizio settimana vantaggioso per il segno che ha davanti a se delle giornate produttive per quanto riguarda il lavoro ed emozionanti per quanto riguarda l’amore, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Scorpione: il consiglio delle stelle per questa giornata iniziale della settimana è quello di dosare le energie. Le prossime giornate potrebbero necessitare di tutta la vostra concentrazione e lucidità, dunque meglio preservare le forze.

Sagittario: gli influssi di Sole e Mercurio lasciano presagire 24 ore vantaggiose per il segno. Il vostro spirito avventuriero è costretto al letargo, ma certo non mancano le occasioni di svago e divertimento, se sapete ricrearle.

Capricorno: la nuova settimana presenta un quadro astrale del tutto nuovo per il segno, che può fare affidamento su delle stelle vantaggiose e produttive. Nel lavoro è il momento ideale per avanzare delle proposte o avviare nuovi progetti.

Amore sensuale.

Acquario: nonostante la protezione di Mercurio e i caldi influssi del Sole le prossime 24 ore si rivelano leggermente faticose per il segno, alle prese con qualche fastidio fisico. Questo potrebbe creare nervosismo e agitazione all’interno dei rapporti con gli altri.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per il segno, che può ottenere molto per quanto i riguarda la carriera e gli affari. L’amore è romantico e le energie non mancano per quanto riguarda la salute.