Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare lunedì 19 aprile con l'Oroscopo e le stelle sul lavoro, salute amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la luna dissonante è possibile che viviate qualche disturbo a livello sentimentale. Nel lavoro sarà meglio rimandare impegni importanti alle prossime giornate.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata sarà favorevole a livello sentimentale, con la luna dalla vostra parte. In campo professionale cercate di occuparvi delle problematiche sorte negli ultimi tempi.

Gemelli: con Giove favorevole in campo sentimentale vivete un buon recupero. Cercate di trovare del tempo da passare con le persone che amate. Nel lavoro non sottovalutate incontri che potrebbero rivelarsi importanti.

Cancro: il sole torna favorevole, la giornata sarà positiva In campo amoroso, ma qualcuno potrebbe anche avere dei ripensamenti. Nel lavoro chi è in cerca di un impiego potrebbe ottenere buone risposte.

Leone: in campo professionale alcune decisioni potrebbero farvi innervosire. A livello sentimentale non è un buon momento per iniziare nuove storie d'amore, chi ha già una relazione è meglio che eviti polemiche.

Vergine: a livello lavorativo giornata importante se desiderate concludere una trattativa.

In amore è un buon momento per ripartire con il Sole che torna favorevole.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata sarà possibile vivere delle belle emozioni, le storie nate negli ultimi tempi risultano essere promettenti. Nel lavoro possibili disagi, fate attenzione a come vi esprimete.

Scorpione: possibili discussioni in campo sentimentale, non ci sono molte novità in questo periodo.

Nel lavoro è importante riflettere sui vostri obiettivi.

Sagittario: se ci sono dei chiarimenti in sospeso, potrete cogliere delle occasioni in questa giornata. Nel lavoro non mancano le cose da fare, è importante però che riusciate a prendervi una pausa per voi stessi.

Capricorno: possibili difficoltà sentimentali, la situazione migliorerà nei prossimi giorni.

Nel lavoro qualcuno potrebbe aver ricevuto delle conferme.

Acquario: in campo professionale valutate bene la situazione prima di portare avanti nuovi progetti. Per quel che riguarda la sfera sentimentale cercate di essere cauti nei confronti di eventuali tensioni amorose.

Pesci: giornata favorevole per i sentimenti, vi sentite più intraprendenti. In campo professionale, inizia una fase di recupero per il segno, con anche Mercurio e il sole che tornano ad essere favorevoli. Non mancherà energia in questa giornata, sarà meglio sfruttarla.