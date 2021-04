Una nuova settimana sta per prendere il via ed è quindi interessante apprendere quali sono i disegni degli astri e delle stelle per le prossime giornate, con le previsioni per amore, lavoro e salute. Grazie agli influssi del Sole è un periodo vantaggioso per l'Ariete, pratico, creativo e determinato. Al contrario il Leone potrebbe diventare vittima del proprio orgoglio e accendere liti e discussioni. Toro al top, Marte protegge i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 aprile 2021 per tutti i segni.

Oroscopo settimana dal 19 al 25 aprile 2021 per tutti i segni

Ariete: il Sole offre al segno un concreto aiuto a partire dalle prime giornate della nuova settimana. Sia in amore che per quanto riguarda la sfera pratica si può ottenere molto, almeno fino a venerdì 23 quando Marte potrebbe ostacolarvi. Weekend sereno e allegro.

Toro: con Marte in ottima posizione la nuova settimana si rivela interessante. In ambito lavorativo è un periodo di grande creatività, ideale per avviare nuovi progetti o avanzare delle proposte. Il weekend si prevedere romantico e passionale.

Gemelli: il Sole e Mercurio vi invitando ad iniziare la settimana con cautela, evitando gli eccessi e le situazioni stressanti almeno durante le giornate di lunedì e martedì.

Da giovedì 22 alcune trattative laboriose potrebbero tenere il segno concentrato sul lavoro. A causa dell’opposizione di Marte il weekend inizia leggermente sottotono, ma si può recuperare.

Cancro: grazie alla protezione di Mercurio e ai caldi influssi del Sole le prossime giornate offro delle soluzioni importanti al segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e finanziaria.

L’arrivo di Marte nella giornata di venerdì 23 aprile aiuta a ricaricare le energie e la positività e anche l’amore si accende.

Leone: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose per il segno, che a causa del suo orgoglio e della sua caparbietà potrebbe trovarsi a discutere in ambito lavorativo e in amore.

Gli influssi di Marte in Cancro consigliano che è meglio rallentare per quanto riguarda il fisico, ma aiutano a trovare dei chiarimenti durante il weekend.

Vergine: le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi un po’ sottotono per il segno, che sente un forte bisogno di isolarsi e trascorrere dei momenti di solitudine e serenità. Si recupera a partire da venerdì con il favore di Marte, che aiuta a ritrovare un po’ di allegria e riaccende il romanticismo.

Bilancia: la settimana potrebbe iniziare con un incontro interessante dal quale ne deriva poi un affare proficuo. È un ottimo momento in tal senso, la stella del lavoro brilla più forte che mai e invita il segno all’azione. Al contrario il weekend, a causa dell’opposizione di Marte, potrebbero rivelarsi leggermente faticoso, tanto per la mente quanto per il fisico.

Scorpione: il Sole e Mercurio accendono la vostra personalità, rendendovi in alcuni casi troppo aggressivo e scontrosi. Questa settimana non è prova di malumori e scontri, soprattutto all’interno della sfera pratica e lavorativa. Gli influssi di Marte in ottima posizione al contrario lasciano presagire un weekend sensuale e romantico.

Sagittario: gli influssi del Sole accendono il segno di energia e vitalità, lasciando prevedere delle giornate movimentate ma soddisfacenti. Marte smette di ostacolare il segno, che soprattutto in amore può trovare un po’ di serenità. Bene il fisico.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire un interessante quadro astrale per il segno, che recupera soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e si prepara a parlare col cuore aperto.

Potrebbero essere delle giornate estremamente romantiche, ideali per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Al contrario Marte in opposizione potrebbe agitare alcune collaborazioni professionali, meglio essere diplomatici e parlare con cautela.

Acquario: le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi faticose per il fisico, qualcuno potrebbe accusare un calo di energie o manifestare delle infiammazioni. Anche per quanto riguarda le spese non è un momento facile e l’oroscopo consiglia di fare un attento bilancio. Buone stelle proteggono invece l’amore è la sfera lavorativa.

Pesci: con gli influssi positivi del Sole e di Mercurio l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate interessanti per quanto riguarda la sfera pratica e la carriera.

Marte bello accendere il segno di passione e sensualità, lasciando presagire un weekend romantico è vantaggioso anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.