Un'altra settimana sta per giungere al termine, ma prima di scoprire cosa ci riserva il weekend, vediamo quali sono le previsioni degli astri e delle stelle per le prossime 24 ore. Il momento è di grande passione e romanticismo per la Bilancia e anche il Sagittario recupera per ciò che riguarda l'amore e i rapporti con gli altri, dove si possono trovare dei chiarimenti. La Vergine ritrova ottimismo e fiducia in se, l'Ariete si concentra sulla sfera pratica e lavorativa. Di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 16 aprile 2021 per i dodici segni.

Previsioni astrologiche del 16 aprile 2021

Ariete: con Venere che si focalizza sulla sfera pratica, continua per il segno momento di successi e soddisfazioni per quanto riguarda il lavoro e gli affari. In amore non manca la serenità e anche la passione si accende. Bene il fisico.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero riservare delle novità al segno. Il presagio degli astri si rivolge soprattutto a coloro i quali sono in attesa di una risposta di tipo finanziario, come un prestito o l’avvio di un mutuo. Amore passionale.

Gemelli: l’oroscopo di venerdì 16 aprile 2021 lascia presagire 24 le vantaggiose per il segno che sfruttando le connessioni e i contatti creati durante le giornate precedenti, potrebbe risolvere delle interessanti questioni per quanto riguarda la sfera finanziaria e professionale.

Cancro: l’oroscopo consiglia al segno di muoversi con cautela durante le prossime 24 ore. L’abito non fa il monaco e qualcosa potrebbe apparirvi diversa di come in realtà non sia. Meglio procedere con i piedi di piombo.

Leone: le stelle lasciano presagire una giornata interessante per il segno che recupera per quanto riguarda il fisico, ritrovando anche ottimismo e positività.

È un buon momento per quanto riguarda l’amore e rapporti con gli altri, anche all’interno della sfera lavorativa si può ottenere molto.

Vergine: questo è un segno molto sicuro e determinato e durante le prossime 24 ore avrà la conferma di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. In ambito lavorativo non mancano le idee e la creatività, in amore al contrario potreste apparire un po’ distratti.

Bilancia: l’oroscopo di venerdì 16 aprile 2021 lascia presagire una giornata vantaggiosa per il segno che continua a fare affidamento sugli influssi sensuali e passionali di Venere. In ambito lavorativo potrebbero nascere dei dissapori, ma sarete bravi a risolverli nel minor tempo possibile.

Scorpione: questa giornata potrebbe riservare delle complicazioni al segno, potrebbero esserci infatti delle divisioni patrimoniali da effettuare o un’eredità da dividere, meglio agire con diplomazia. Alti e bassi in amore.

Sagittario: nonostante la giornata precedente sia stata alquanto difficile per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, durante le prossime 24 ore il segno può ritrovare un po’ di serenità e chiarire alcune incomprensioni.

E' un momento di recupero per il fisico, tuttavia le stelle consigliano di non abusare del vantaggio appena ritrovato.

Capricorno: trovare la concentrazione e la lucidità durante questa giornata potrebbe rivelarsi faticoso per il segno, che potrebbe avere la sensazione di avere tutti gli occhi puntati addosso. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo qualcuno potrebbe commettere degli errori, dovuti alla distrazione.

Acquario: è un periodo interessante per il segno. La complicità ritrovata in amore aiuta a sentirsi più sicuri di se e l’autostima aumenta anche per quanto e riguarda la sfera pratica e professionale, dove si possono avanzare delle proposte o presentare nuovi progetti.

Pesci: l’oroscopo di venerdì 16 aprile 2021 lascia prevedere una giornata serena per il segno che finalmente può prendersi una pausa dal tram tram della della vita pratica e dedicarsi alle cure alle tensioni del partner e della famiglia. Ottima la forma fisica.