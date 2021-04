Martedì 20 aprile troviamo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi del Leone, mentre Giove assieme a Saturno sosteranno nel segno dell'Acquario. Plutone, invece, proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Nettuno continuerà la sosta in Pesci. Marte insieme al Nodo Lunare, infine, permarranno in Gemelli come il Sole, Mercurio, Urano e Venere rimarranno stabili nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Vergine, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Cancro: intuitivi. Martedì dove il primo segno d'Acqua potrà presumibilmente godere di una rinnovata acutezza mentale, che gli permetterà di assumere un mood intuitivo nel ménage amoroso anticipando i desideri del partner.

2° posto Vergine: occhio del ciclone. L'opposizione gioviale è alle porte ma prima che la stessa rivoluzioni l'andamento quotidiano i nati sotto il segno della Vergine potranno, con tutta probabilità, godere a piene mani dello Stellium di Terra. Tale posizione astrale consentirà ai nativi di sistemare eventuali pendenze burocratiche e chiarire la propria posizione professionale.

3° posto Pesci: collaborazioni. Giornata ideale per farsi nuovi alleati e stringere collaborazioni in casa Pesci, specialmente per i liberi professionisti del segno che hanno da poco intrapreso un progetto professionale differente dall'ambito di cui si occupano di solito.

I mezzani

4° posto Toro: volitivi. La prima decade dei nati Toro potrebbe avere una marcia in più nel settore lavorativo, grazie alla voglia di mettersi in gioco che terrà banco per l'intero martedì, la quale gli permetterà di essere apprezzati anche dai nuovi colleghi.

5° posto Acquario: tabù. Nel nido domestico del quarto segno Fisso un argomento pruriginoso potrebbe essere evitato con dovizia dai nativi, con la dolce metà che a sua volta preferirà far finta di nulla per il quieto vivere della coppia. Così facendo, i nati Acquario trascorreranno presumibilmente un martedì all'apparenza sereno, malgrado prima o poi bisognerà affrontare la discussione tabù.

6° posto Gemelli: umore altalenante. Tra i pianeti generazionali in lotta con la Luna e lo Stellium in Toro il tono umorale dei nati Gemelli potrebbe subire degli alti e bassi in questa giornata, specialmente nell'ambito lavorativo.

7° posto Sagittario: serata top. Dopo una giornata particolarmente faticosa, i nati Sagittario avranno buone chance di trascorrere una serata decisamente più entusiasmante, in particolar modo la terza decade che potrà divertirsi assieme a partner ed amici.

8° posto Ariete: piedi per terra. Da quando si è concluso il mese del compleanno, i nati Ariete hanno avvertito un repentino cambio dei valori astrali che questo martedì, c'è da scommetterci, li spingeranno a fantasticare meno e affrontare il quotidiano con i piedi ben piantati per terra.

9° posto Bilancia: taciturni. Poca o nulla potrebbe essere la voglia di comunicare col mondo circostante in queste 24 ore, coi nativi che preferiranno di gran lunga svolgere le attività giornaliere in religioso silenzio.

Ultime posizioni

10° posto Leone: dubbiosi. La Luna nel segno sarà opposta al duetto Giove-Saturno e quadrata allo Stellium rendendo, con tutta probabilità, il secondo segno di Fuoco particolarmente dubbioso sulle prossime mosse da compiere.

Tale insicurezza, fortunatamente, sarà soltanto passeggera e, considerando ciò, sarebbe bene non prendere decisioni impulsive questo martedì.

11° posto Capricorno: fiacchi. Mogi e con poca voglia di darsi da fare, i nati Capricorno potrebbero affrontare questa giornata primaverile preferendo rinviare appuntamenti professionali e attività pratiche ai giorni seguenti, così da poter dedicare del tempo a se stessi.

12° posto Scorpione: amore flop. L'equilibrio relazionale in coppia sarà presumibilmente messo in discussione dall'opposizione del Luminare diurno e della Bianca Signora che, congiungendosi in settima casa, intimeranno ai nativi di riflettere sulle loro manchevolezze e raddrizzare il tiro.