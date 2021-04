L'oroscopo di lunedì 12 aprile sarà caratterizzato da tanti cambiamenti a livello emotivo. I segni zodiacali si relazioneranno con sentimenti profondi e contrastanti.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare i transiti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Luna e in congiunzione a Venere

Luna in congiunzione a Mercurio e in congiunzione a Venere

Venere in quadratura a Plutone

Marte in trigono a Giove e in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 12 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 12 aprile: Gemelli sotto stress e Cancro sereno

Ariete: avrete bisogno di qualcosa che dia un po' di movimento a questa giornata. I stimoli quotidiani non vi basteranno e andrete alla ricerca di hobby differenti e progetti accattivanti. In amore, adorerete il rischio e non vi tirerete indietro davanti a proposte audaci. L'oroscopo di domani consiglia di non allontanare, completamente, il vostro lato razionale.

Toro: eserciterete un forte controllo su tutti gli aspetti della vostra vita. Anche in amore, sarete restii a lasciarvi andare e preferirete mantenere un rapporto più sobrio. Il lavoro vi metterà a dura prova, ma vi consentirà anche di sfruttare tutto il vostro potenziale.

Un amico potrebbe darvi un consiglio prezioso, ma starà solo a voi decidere se seguirlo o meno.

Gemelli: avrete bisogno di sfogarvi con qualcuno, ma non vorrete gravare sui vostri amici. I ritmi lavorativi saranno pesanti da sopportare, soprattutto perché cercherete di fare del vostro meglio. In amore, vi sentirete confusi e poco inclini a collaborare con il partner.

Vi servirà un po' di tempo per riordinare le idee e per fare il punto della situazione.

Cancro: verrete travolti da un sentimento di forte serenità. Vivrete una giornata tranquilla, con pochi stress e con tanta voglia di fare. Proverete entusiasmo per i vostri hobby e adorerete trascorrere del tempo con la persona amata. Avrete molte cose da confidarle, ma ci saranno dei segreti che, per il momento, non sarete ancora pronti a rivelare.

Oroscopo di lunedì 12 aprile: Vergine grintosa e Bilancia fantasiosa

Leone: sarà una giornata difficile da superare perché un evento imprevisto potrebbe creare un po' di scompiglio. A modificare l'andamento delle cose saranno le vostre reazioni. Se riuscirete a mantenere il sangue freddo e a mantenere il controllo, avrete più possibilità di uscirne vittoriosi. Non avrete tempo per pensare all'amore, ma nei giorni successivi potrebbe esserci una novità.

Vergine: sarete molto grintosi sul posto di lavoro, ma questo non basterà per farvi raggiungere tutti gli obiettivi. Per fortuna, sarete molto determinati e attenderete, con pazienza, di poter cogliere l'occasione giusta. Avrete alcune incomprensioni da risolvere con il partner, legate soprattutto ai diversi stili di vita.

Il dialogo sarà sempre l'arma migliore che avrete a disposizione.

Bilancia: tenderete a isolarvi e a perdervi nelle vostre fantasie. Sentirete il bisogno di allontanarvi, almeno per qualche ora, dalla realtà circostante. Per fortuna, il vostro partner sarà in grado di comprendervi fino in fondo e cercherà di starvi accanto. Il lavoro, al contrario, vi metterà un po' sotto pressione, ma non dovrete preoccuparvi eccessivamente.

Scorpione: avrete bisogno di un pizzico di fortuna per riuscire a realizzare i vostri sogni. Però, non vi abbandonerete solo ai poteri del fato, ma conterete soprattutto sulle vostre forze. Non vi tirerete indietro davanti a occasioni preziose e cercherete di sfruttare al massimo i vostri talenti.

Vivrete intensi momenti di passione con il partner e vi sentirete molto legati alla vostra relazione di coppia.

Previsioni astrologiche di domani 12 aprile: Capricorno energico e Acquario brusco

Sagittario: asseconderete il partner in tutte le sue scelte, ma non sarete disposti a condividere i suoi stessi punti di vista. Questo potrebbe causare un momentaneo allontanamento, ma per fortuna riuscirete a trovare la giusta soluzione. Sul lavoro, avrete alcuni dubbi da risolvere. Un collega potrebbe illuminarvi su alcune questioni, ma attenzione a non prendere per oro colato le sue parole.

Capricorno: verrete travolti da un'ondata di energia positiva. Amerete la competizione e non vedrete l'ora di confrontarvi con il prossimo.

Riterrete di meritare un certo successo e farete di tutto per ottenerlo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare e di non anteporre l'ambizione ai sentimenti. Le parole di qualcuno potrebbero fare breccia nel vostro cuore.

Acquario: farete fatica a mantenere la calma e, in più occasioni, tenderete ad alterarvi. Le persone attorno a voi non comprenderanno il vostro atteggiamento e cercheranno di indagare. L'oroscopo consiglia di non sfogare il nervosismo all'esterno, ma di trovare modi più produttivi per liberarvi delle ansia eccessiva.

Pesci: vivrete una giornata molto intensa dal punto di vista romantico. Condividerete con il partner momenti importanti e basati su forti emozioni.

Sul posto di lavoro, al contrario, vi farete trascinare dalla pigrizia e preferirete svolgere il minimo indispensabile. Sarà fondamentale rivedere le vostre priorità per capire come agire in seguito.