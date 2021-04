L'Oroscopo di lunedì 26 aprile ha in serbo sorprese e cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Alcuni avranno uno spiccato spirito d'adattamento, mentre altri non riusciranno a staccarsi dalla routine quotidiana.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le posizioni planetarie principali. Tra esse spiccheranno:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Bilancia

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di lunedì 26 aprile: sorprese per Ariete, Toro frustrato

Ariete: sarà una giornata ricca di sorprese, soprattutto da parte delle persone care. Vi renderete conto di essere amati e cercherete di ricambiare i loro sentimenti. Non vi sentirete pronti a trasformare le emozioni in parole, ma i gesti che farete saranno molto significativi. Il lavoro potrebbe presentare situazioni inaspettate, ma stimolanti.

Toro: sul lavoro non riuscirete a raggiungere i risultati desiderati. Vi sentirete indietro rispetto agli altri e proverete una forte frustrazione. L'oroscopo di domani consiglia di non fare paragoni e di concentrarvi solo sulla vostra strada. In futuro, ci saranno occasioni promettenti che vi consentiranno di avanzare professionalmente.

Gemelli: sarete alla ricerca di un modo per smussare alcuni aspetti del vostro carattere. Intraprenderete un percorso di crescita personale che vi darà molta soddisfazione. Chi vi sarà accanto sarà fiero di voi e vi incoraggerà a migliorare sempre di più. In amore ci saranno alti e bassi, soprattutto a causa di alcune vecchie incomprensioni.

Cancro: vi sentirete pronti a mettervi in gioco per realizzare i vostri sogni nel cassetto. Non sarà semplice perché dovrete affrontare diverse difficoltà. In alcuni momenti, avrete voglia di mollare e di tornare sui vostri passi, ma una persona speciale riuscirà a infondervi la forza necessaria per ritrovare il coraggio. La situazione lavorativa rimarrà stabile.

Oroscopo di domani 26 aprile: Vergine incompresa, Scorpione sereno

Leone: dovrete prendere una decisione molto importante, ma non sarà facile fare la scelta giusta. Sarà necessario riflettere a lungo e con attenzione. Qualcuno potrebbe cercare di influenzarvi, ma solo voi potrete sapere cosa sarà giusto fare. In amore sarete intraprendenti e carismatici. Vivrete intensi momenti di passione e creerete un legame speciale con il partner.

Vergine: il rapporto con il partner sarà altalenante. Vi sentirete vicino a lui per certi aspetti, ma per altri avrete bisogno di trovare una dimensione che sia solo vostra. La persona amata potrebbe non comprendere il vostro punto di vista e dare vita a una discussione.

L'oroscopo di domani suggerisce di parlare apertamente, senza paura.

Bilancia: vorrete controllare tutti gli eventi della giornata. Non sopporterete l'idea che qualcosa vada fuori dagli schemi perché temerete di non riuscirete a portare a termine tutti gli impegni previsti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere un po' più flessibili, in modo da poter sfruttare tutte le situazioni in cui vi imbatterete.

Scorpione: sarà un inizio di settimana sereno e positivo. Vi porrete obiettivi facilmente raggiungibili e non metterete a rischio il vostro equilibrio. Sentirete il bisogno di trascorrere del tempo con gli amici e di confrontarvi con loro. Il partner avrà un atteggiamento un po' distaccato a causa degli ultimi eventi stressanti.

La vostra presenza potrà aiutarlo molto.

Previsioni astrologiche del 26 aprile: Sagittario romantico, cambiamenti per Acquario

Sagittario: questo lunedì vi riserverà intensi momenti con il partner. Vi farete travolgere dall'amore e dedicherete, alla persona amata, numerosi gesti romantici. Potreste essere poco attenti sul luogo di lavoro, ma ciò non avrà ripercussioni sul vostro spirito perché sarete concentrati su altro. In famiglia ci saranno pareri contrastanti riguardo a diverse questioni.

Capricorno: il vostro animo intraprendente non avrà la meglio nella giornata di domani. Le vostre iniziative verranno bocciate e non riuscirete ad attirare l'attenzione desiderata. Questo vi farà perdere la calma e rischierete di commettere degli errori.

Le previsioni zodiacali consigliano di riflettere prima di dire qualsiasi cosa.

Acquario: sentirete il bisogno di rivoluzionare la vostra routine quotidiana. Non sarà un'impresa semplice, perché i numerosi impegni vi distrarranno continuamente dall'obiettivo. Però, se inizierete dalle piccole cose, vi renderete conto di poter modificare la realtà. Il partner sarà molto esigente nei vostri confronti, ma vi dimostrerà lealtà e sincerità.

Pesci: sul lavoro riscuoterete successi grazie alle vostre idee. Non avrete paura di esporvi perché saprete di poter fare la differenza. L'oroscopo, però, consiglia di non concedere la vostra fiducia troppo facilmente. Infatti, alcune persone potrebbero non essere completamente sincere con voi.

Nella giornata di domani non ci sarà posto per il romanticismo.