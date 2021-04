L'oroscopo di sabato 24 aprile sarà ricco di emozioni per tutti i segni zodiacali. L'amore volteggerà nell'aria, ma non tutti sapranno coglierne le sfumature.

Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile individuare le principali posizioni planetarie. Tra queste spiccheranno:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Vergine

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 24 aprile 2021.

Previsioni zodiacali di sabato 24 aprile: poca fortuna per Ariete, Toro avventato

Ariete: la giornata non inizierà nel migliore dei modi perché ci saranno degli imprevisti da affrontare.

I vostri piani verranno stravolti e rischierete di non portare a termine tutti gli impegni prefissati. Per fortuna, verso la seconda metà della giornata, le cose miglioreranno e riuscirete a recuperare, almeno in parte, il tempo perduto.

Toro: non avrete voglia di riflettere troppo sulle situazioni. Preferirete seguire il vostro istinto, senza voltarvi indietro. In amore sarete un po' avventati, tanto da rischiare di spingere il partner a fare un passo indietro. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di agire con prudenza e di attendere la reazione della persona amata prima di compiere la prossima mossa.

Gemelli: non avrete tanta voglia di dedicarvi al lavoro. La pigrizia, infatti, prenderà il sopravvento e causerà un forte calo di energie.

Sarà fondamentale prendervi del tempo per voi, in modo da riuscire a recuperare le forze. In amore sarete molto dolci e amerete ricevere attenzioni da parte della persona amata. Qualcuno, forse, vi darà un consiglio poco gradito.

Cancro: avrete paura di essere respinti dal partner e, per questo, eviterete di esprimere i vostri sentimenti più profondi.

Attenderete che sia il vostro interlocutore a fare la prima mossa e poi vi adeguerete di conseguenza. Purtroppo, questo atteggiamento potrebbe farvi perdere occasioni preziosi. Per fortuna, le cose cambieranno molto presto.

Oroscopo di domani 24 aprile: Leone testardo, Scorpione indagatore

Leone: sarete molto legati ai vostri principi morali.

Seguirete l'orgoglio e farete fatica ad ammettere le vostre colpe. Ciò vi causerà alcune contraddizioni emotive, che dovrete risolvere presto per tornare a sentirvi bene. In amore, darete poco spazio al partner, amerete essere i protagonisti della scena e sentirete di avere molte cose da dire.

Vergine: sentirete il bisogno di mettervi in contatto con i vostri vecchi amici. Non sarà facile rintracciarli tutti, ma i social network saranno di grande aiuto. Assaporerete un po' della vostra vita passata e questo vi farà sentire sereni e in pace con il mondo. Sul lavoro, ci saranno alti e bassi, soprattutto a causa del rapporto altalenante con i colleghi.

Bilancia: vi farete guidare dal vostro istinto nelle scelte più importanti, ma non riuscirete ad eliminare la paura di sbagliare.

Dovrete prendere decisioni importanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo di domani consiglia di non fare tutto da soli, ma di coinvolgere anche il partner: sarà un ottimo modo per confrontarvi e per risolvere alcune problematiche.

Scorpione: il partner metterà a dura prova la vostra pazienza. Avrà degli atteggiamenti che non vi piaceranno e che vi faranno porre molte domande sul vostro rapporto. Cercherete di andare in fondo alla questione, ma la persona amata si mostrerà poco collaborativa. Per fortuna, grazie ai vostri hobby, riuscirete a distrarvi e a dare meno peso alle difficoltà.

Previsioni astrologiche del 24 aprile: Capricorno in evoluzione, Acquario in difficoltà

Sagittario: la fortuna sarà dalla vostra parte e vi consentirà di sfruttare occasioni importanti. Sul lavoro, avrete modo di emergere, ma dovrete impegnarvi con tutte le vostre forze. Infatti, se trascurerete alcuni aspetti importanti, rischierete di non ottenere i risultati desiderati. Il rapporto con il partner sarà positivo e vi spingerà a migliorare.

Capricorno: avrete voglia di intraprendere un percorso di crescita personale, per potenziare alcuni aspetti del vostro carattere. Potrebbe essere una scelta vincente, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere fedeli alla vostra personalità.

In amore, sarete un po' troppo esigenti e non sarete inclini ad ascoltare inutili giustificazioni.

Acquario: la vita domestica non sarà affatto semplice. Avrete molte faccende da sbrigare e il tempo sarà sempre meno. L'oroscopo di domani consiglia di lavorare sull'organizzazione. Con pazienza e attenzione, riuscirete a dare un ordine alle vostre azioni. Inoltre, se vi farete aiutare dalla vostra famiglia, il lavoro sarà molto più agevole.

Pesci: sarete desiderosi di creare un clima positivo e basato sulla collaborazione. Purtroppo, non tutti condivideranno questo vostro punto di vista. Non vorrete alzare la voce per farvi ascoltare, però, a volte, vi sembrerà di non avere altra scelta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimandare le decisioni importanti al giorno successivo.