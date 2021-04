L'oroscopo della giornata di lunedì 26 aprile prevede un inizio di settimana promettente per i nativi Gemelli, forti della Luna nel segno zodiacale della Bilancia, mentre la Vergine troverà metodi creativi per farsi apprezzare. Per il Sagittario sarà importante avere un rapporto basato sulla fiducia, mentre Toro, anche se avrà Marte e Mercurio favorevoli, non dovrà prendere decisioni avventate. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 26 aprile segno per segno

Ariete: un inizio di settimana che non sarà un granché, colpa della Luna in opposizione.

Dal punto di vista sentimentale le cose non si stanno mettendo come volete e per far sì che le cose migliorino bisogna prendere in mano la situazione. Se siete single potreste essere chiamati ad affrontare un problema. Per quanto riguarda il lavoro sarà fondamentale portare avanti un progetto di ampio respiro: non saranno ammessi errori. Voto - 6,5

Toro: adesso che Mercurio e Marte sono dalla vostra parte, in ambito lavorativo idee ed energie non mancheranno secondo l'oroscopo del 26 aprile. Ciò nonostante sarà meglio non prendere decisioni avventate. Per quanto riguarda i sentimenti, se siete single fregatevene di chi vuol convincervi chetale situazione non fa per voi e seguite il vostro cuore.

Se avete una relazione stabile sfruttate la posizione di Venere non solo per aumentare l'affiatamento, ma anche per cooperare su nuove iniziative. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale ottima in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo. La Luna in bell'aspetto aiuterà a condividere sogni e speranze con il partner o con le persone di cui vi fidate maggiormente e chi lo sa, magari uno di questi potrebbe realizzarsi.

Per quanto riguarda il lavoro se siete alle prime armi supererete le vostre ansie con facilità, grazie a questo cielo che vi sostiene. Voto - 8-

Cancro: previsioni astrologiche di lunedì un po’ sottotono. Con la Luna in quadratura potreste non essere della stessa linea di pensiero del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Anche voi ogni tanto potreste aver bisogno di qualche momento tutto per voi. Se siete single siate in grado di accettare i consigli di un amico. In ambito lavorativo lo stress diminuisce visto che avete terminato un grande progetto, ora potrete concentrarvi su altro in serenità. Voto - 7

Leone: Luna in Bilancia andrà a compensare le mancanze di Venere in quadratura secondo l'oroscopo. Ciò nonostante l'atmosfera tra voi e il partner non sarà ancora tranquilla, ma provare a migliorarla sarà possibile. Se siete single le stelle consigliano di non forzarvi a trovare l'amore, perché quando arriverà lo sentirete. Nel lavoro urge trovare una soluzione ai vostri problemi, prima che qualcuno possa mettervi alle strette.

Voto - 6,5

Vergine: una giornata nel complesso tranquilla, anche se questo cielo non avrà in serbo per voi grandi cose. Ciò nonostante vedrete che riuscirete a trarre felicità anche dalle piccole cose, soprattutto nel vostro rapporto, che sarà davvero bello così com'è. Se siete single non direte di no davanti all'interesse mostrato da una persona in particolare: provate a stare al gioco e vedete cosa succede. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio con i vostri incarichi, perché saranno pienamente gestibili. Voto - 7,5

Bilancia: un oroscopo della giornata di lunedì 26 aprile che prevede una bellissima e passionale Luna in congiunzione, che darà una marcia in più al vostro rapporto sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari sarete al settimo cielo quando riuscirete ad attirare l'attenzione della persona che vi piace. Nel lavoro sarà una giornata stimolante, considerato che avrete a che fare con progetti davvero facili, se non divertenti da gestire. Voto - 8,5

Scorpione: una giornata forse un po’ diversa dal solito, considerato che avrete un po’ di energie in più da spendere. In amore sarà necessario riprendere la rotta e poter contare sul partner, facendo ammenda degli errori commessi. Se siete single lasciate perdere l'amore e concentratevi prima sul vostro benessere. In ambito professionale il sostegno di Marte sarà di grande aiuto e andrà sfruttato per contrastare i vari ostacoli.

Voto - 6

Sagittario: avere un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto sarà molto importante secondo l'oroscopo, in questo modo potrete contare sempre sulla vostra anima gemella, anche nei momenti di maggior sostegno. Per quanto riguarda i single dovete ricordarvi che oltre a essere forti, bisognerà anche essere sensibili e comprensivi. In ambito lavorativo Giove e Saturno continuano a sostenere la vostra cavalcata verso il successo, grazie a idee, intraprendenza e un pizzico di fortuna. Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di lunedì un po’ sotto le aspettative a causa della Luna quadrata. Se all'interno del vostro rapporto ci saranno cose che non vi piacciono trovate una soluzione, anziché lamentarvi e basta.

Se siete single potrebbe esserci un po’ di disagio a livello sentimentale, ma recupererete presto. Nel lavoro attenzione allo stress che potrebbe farsi sentire, colpa di Marte opposto che vi toglie le energie e v'impedisce di lavorare come vorreste. Voto - 6,5

Acquario: un po’ distratti, ma sempre col cuore e gli occhi di chi è innamorato. Che siate single oppure no, svegliatevi: la persona che vi piace o che vi ama è proprio di fronte a voi. Cercate dunque di cogliere l'occasione sfruttando questa Luna. Nel lavoro, anche se state andando molto bene, cercate comunque di portare qualche piccolo cambiamento o di avere almeno un piano di riserva. Voto - 7+

Pesci: configurazione astrale tutto sommato discreta per voi nativi, grazie a una bellissima Venere in sestile dal segno del Toro.

In amore vi riprenderete presto e saprete come godere al meglio della compagnia del partner. Per quanto riguarda i single vedrete che l'amore lo troverete anche in chi desidera solo il vostro bene. Nel lavoro saprete muovervi piuttosto bene in questa giornata, merito di Marte e Mercurio favorevoli. Voto - 7,5