L'oroscopo di giovedì 22 aprile sarà caratterizzato da tanti cambiamenti, sotto il profilo professionale ed emozionale: i vari segni zodiacali dovranno confrontarsi con nuovi percorsi di vita e con eventi inaspettati.

Per avere un quadro più completo dell'influenza degli astri, è necessario osservare il cielo di domani: in questo modo, potranno essere individuati gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio e in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Giove

Mercurio in congiunzione a Venere e in congiunzione a Urano

Venere in congiunzione a Urano

Marte in trigono a Giove

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti gli elementi dei profili zodiacali di domani 22 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 22 aprile: relax per Toro e Cancro malinconico

Ariete: sarete molto determinati nei confronti dei vostri obiettivi. Adorerete mettervi in gioco, ma non sarete pronti ad accettare i consigli altrui. In famiglia, potrebbero esserci delle incomprensioni legate ai diversi stili di vita. Non sarà facile risolvere, ma l'oroscopo di suggerisce di non gettare la spugna e di continuare a lottare.

Toro: avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dalla stressante routine quotidiana. Preferirete dedicarvi all'amore per il partner e ai vostri hobby preferiti. Riceverete molto affetto, ma per qualche ragione non vi sentirete ancora pronti a farvi guidare dei sentimenti. Il vostro lato più razionale prenderà il sopravvento e vi spingerà verso scelte dettate solo dalla ragione.

Gemelli: sarà una giornata molto fortunata, sotto tutti i punti di vista. Cupido vi sorriderà e scaglierà la freccia del vero amore. Vi sentirete totalmente conquistati dal partner e farete di tutto per renderlo felice. Il lavoro andrà a gonfie vele e vi consentirà di cogliere opportunità importanti. Le previsioni zodiacali di suggeriscono di approfittare di questo magico momento.

Cancro: vi farete travolgere da un pizzico di malinconia, a causa degli ultimi dispiaceri. Non sarà facile allontanare questo stato d'animo, ma se vi impegnerete, avrete ottimi risultati. Ci saranno delle piccole soddisfazioni sul lavoro, che vi infonderanno speranza e fiducia nel futuro. Gli amici saranno molto premurosi verso di voi.

Oroscopo di domani 22 aprile: Vergine attiva, Scorpione incline al dialogo

Leone: finalmente, tornerete a sentirvi bene. Dopo aver trascorso dei giorni caratterizzati dall'incertezza, sarete pronti a riprendere in mano le redini della vostra vita. Sarete intraprendenti, spigliati e audaci. Non vi farete mettere i piedi in testa dai colleghi di lavoro, ma sarete sempre pronti ad aiutare un amico in difficoltà. Non ci sarà ancora spazio per l'amore romantico.

Vergine: avrete voglia di vivere nuove esperienze. Sarete stufi della routine quotidiana e dei doveri dettati dai numerosi impegni. Seguirete il cuore, le emozioni e la passione. In amore, forse, apparirete un po' avventati, ma il partner adorerà questo modo di fare.

Vi sentirete pronti a rivelare i vostri veri sentimenti e ad allontanare tutti i pensieri distruttivi.

Bilancia: vi sentirete energici e positivi. La vostra allegria riuscirà a coinvolgere le persone che vi circonderanno e vi aiuterà ad avere dei buoni risultati sul lavoro. Non vi preoccuperete del futuro, ma preferirete rimanere concentrati sugli eventi del presente. Il partner si dimostrerà dolce e pronto a prendere le vostre difese. Sarete fieri di avere accanto una persona tanto speciale.

Scorpione: ci saranno alcune questioni da chiarire con il partner. Vorrete fare luce su dei comportamenti che non vi hanno fatto sentire a vostro agio, ma non sarà facile affrontare il discorso. L'oroscopo di domani suggerisce di non insistere e di non forzare la conversazione.

Prima o poi, la persona amata deciderà di confidarsi con voi.

Astrologia del 22 aprile: Capricorno indagatore, Pesci nostalgici

Sagittario: i vostri programmi per la giornata non verranno portati a termine a causa di alcuni eventi imprevisti. Dovrete fare appello a tutta la vostra pazienza per riuscire a gestire le diverse situazioni. Il lavoro vi metterà a dura prova e in famiglia ci saranno alcune incomprensioni. Per fortuna, potrete contare sull'affetto della persona amata.

Capricorno: non sarà facile parlare con il partner perché avrete paura di una sua possibile reazione negativa. Avrete bisogno di tempo per fare il punto della situazione e per trovare la strategia più adatta. Gli amici si mostreranno empatici nei vostri confronti e saranno disposti a dare il loro contributo per farvi stare meglio.

Sul lavoro non ci saranno cambiamenti significativi.

Acquario: la giornata non partirà con il piede giusto perché, fin dalla mattina, avrete dei problemi nel trovare le giuste energie. Il lavoro vi metterà a dura prova e la famiglia avrà delle richieste che, per il momento, non potrete soddisfare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a mantenere la calma e di trovare un modo sano per sfogare lo stress.

Pesci: vi sentirete molto nostalgici verso il passato. Tenderete a ripensare a tutto ciò che amavate fare e alle persone che non fanno più parte della vostra vita. Non potrete tornare indietro, però, sarà possibile dare un nuovo spessore alla vostra nuova quotidianità. Sarò fondamentale non perdervi d'animo e tenere sempre alta l'attenzione.