L'oroscopo di lunedì 5 aprile sarà caratterizzato da profonde emozioni, ma anche da alcuni fraintendimenti. Non tutti saranno pronti a lasciarsi alle spalle l'atmosfera festiva, mentre altri non vedranno l'ora di tornare alla normalità.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare gli aspetti planetari principali. Tra essi, vanno segnalati:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in congiunzione a Plutone

Marte in quadratura a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, Leone e Capricorno impronteranno tutto sull'umorismo e sull'ironia, mentre il Cancro al contrario sarà piuttosto serioso.

Lo Scorpione si sentirà sicuro vicino al partner, mentre l'Acquario sarà pronto a improntare la propria vita su una nuova quotidianità.

Ecco tutti gli elementi dell'Oroscopo del 5 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 5 aprile: Toro pigro, Cancro serio

Ariete: vi spoglierete di qualunque forma di romanticismo perché vorrete ottenere qualcosa di concreto dalla vostra relazione. Non vi accontenterete più di ricevere paroline dolci e affettuose. Forse, questo nuovo atteggiamento destabilizzerà un po' il partner. Dovrete concedergli il giusto tempo per metabolizzare e per adeguarsi ai cambiamenti.

Toro: la pigrizia prenderà il sopravvento, ma non ve ne pentirete. Vi renderete conto di aver bisogno di qualche ora solo per voi.

Dopo questa giornata, sarete pronti ad avventurarvi nell'inizio di una nuova settimana. Forse, sottovaluterete i sentimenti di una persona cara. Solo voi potrete sistemare le cose, ma dovrete farlo con tatto.

Gemelli: sarà una giornata molto positiva, soprattutto perché vi sentirete forti ed energici. Affronterete ogni situazione con entusiasmo e le vostre idee verranno accolte positivamente da tutti.

In amore, non sarete ancora sicuri delle vostre scelte. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire cosa fare con il partner. Non mancheranno i segnali che vi indicheranno la strada.

Cancro: prenderete le cose molto seriamente. Non avrete voglia di festeggiare, perché avrete cose più importanti a cui pensare. Purtroppo, questo vi spingerà a chiudervi in voi stessi, senza riuscire a interagire con le persone care.

Anche i tentativi del partner saranno vani. Questa situazione non durerà a lungo e, presto, tornerete quelli di sempre.

Oroscopo di lunedì 5 aprile: Leone divertente, Scorpione empatico

Leone: cercherete di non prendervi troppo sul serio, perché non vorrete vivere in un'atmosfera eccessivamente pesante. Il vostro umorismo conquisterà tutte le persone che vi saranno accanto e spezzerà dei momenti di tensione emotiva. In ogni caso, non sopporterete le critiche e non darete spazio a chi saprà solo portare negatività.

Vergine: ultimamente, avete trascurato i vostri bisogni fisici e psichici. Vi siete abbandonati al peso delle preoccupazioni, senza curarvi del vostro benessere. L'oroscopo consiglia di modificare questo atteggiamento, in modo da poter tornare a essere padroni della vostra quotidianità.

Se vi sembrerà troppo difficile farlo da soli, potreste chiedere aiuto a qualcuno di fidato.

Bilancia: sarete stufi di dover ignorare parole poco lusinghiere e ricche di critiche. Deciderete di affrontare la situazione di petto, senza più tentennamenti. Il vostro nuovo atteggiamento vi porterà a puntare i piedi di fronte alle difficoltà e ad allontanare le persone invidiose e bugiarde. Attenzione, però, a non abbandonarvi totalmente al vostro istinto: potreste pentirvene.

Scorpione: la situazione sentimentale sarà molto positiva. Vi sentirete vicini al partner e comprenderete tutti i suoi stati d'animo. L'amore travolgerà i vostri cuori e diventerà il motore trainante della giornata. Però, sarà fondamentale fare spazio anche all'amicizia e non sottovalutare i desideri della famiglia.

L'oroscopo suggerisce di puntare a una vita ricca e sfaccettata.

Previsioni astrologiche di domani 5 aprile: Capricorno leggero, cambiamenti per Acquario

Sagittario: le altre persone potrebbero accusarvi di essere un po' troppo fissati con il lavoro. Voi, però, avrete un obiettivo da raggiungere e, anche in un giorno di festa, non rinuncerete a pianificare e a ideare nuove strategie. Il partner non sarà molto felice di questo comportamento e cercherà di attirare l'attenzione su di sé. Forse non lo farà nel modo giusto.

Capricorno: proverete a vivere questa giornata in modo leggero, senza dovervi preoccupare del benessere degli altri o del lavoro. Vorrete solo rilassarvi e divertirvi in compagnia delle persone care.

Approfitterete di ogni singolo istante per dare sfogo alla vostra fantasia. Risate e allegria la faranno da padrone in questa Pasquetta.

Acquario: avrete bisogno di cambiare diversi aspetti della vostra vita. Sarà il momento giusto per riorganizzarvi e per dare valore alle cose davvero importanti. In amore, sarete pronti a mettere in gioco tutti i vostri sentimenti e a rischiari per il partner. La vostra audacia verrà ripagata, ma ci saranno alcune incomprensioni da dover risolvere velocemente.

Pesci: sarete molto esigenti, soprattutto in amore. Non vi accontenterete facilmente e parlerete, al partner, in modo chiaro. Vorreste avere una relazione perfetta, fatta di rispetto e di comune crescita personale.

Purtroppo, dovrete scendere a patti con la realtà e trovare dei compromessi. Solo in questo modo riuscirete a godere dei piccoli momenti insieme.