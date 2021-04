L'Oroscopo del giorno 6 aprile è disponibile per essere consultato. È un periodo importante soprattutto per gli appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie in arrivo dalle previsioni astrologiche quotidiane. Come sempre ad essere analizzati in questo contesto sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di mettere in luce i più fortunati in amore e nel lavoro? Diciamo subito che, tra questi appena citati, saranno solo due i segni valutati a massima positività nel periodo: Scorpione e Acquario.

Invece si prevede tutto in salita il frangente, secondo le previsioni zodiacali di martedì 6 aprile, per i nativi in Sagittario, in questo caso preventivati in giornata "flop" - leggasi pure da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 6 aprile su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 6 aprile

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo di martedì indica che sarà una giornata abbastanza buona per gli affari di cuore e non solo. Chi avesse in corso questioni da risolvere a livello affettivo avrà discrete chance di risolvere al meglio ogni cosa. In amore, la Luna nel segno dell'Acquario è pronta a congiungersi a Giove, questo renderà piacevole quasi ogni rapporto permettendo di instaurare relazioni più libere e spontanee per tutti.

C'è aria di rinnovamento anche in famiglia, forse proprio per quanto riguarda la casa o il suo arredamento. In rilievo probabilmente nuovi progetti in comune da mettere in pratica con partner, figli o genitori. Single, avrete sicuramente bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questo potrebbe essere il giorno giusto per incontrare un cuore generoso, capace non solo di pensare a se stesso ma che senz'altro riuscirà a consolarvi.

Qualcuno a voi vicino renderà questa giornata molto bella. Nel lavoro, questa giornata potrebbe partire in maniera interessante per i nati del segno. Il vostro operato andrà sicuramente al meglio del solito.

Scorpione: 'top del giorno'. L'oroscopo indica che questa parte della settimana coincidente con la seconda giornata del periodo possa essere vissuta davvero in grande stile.

Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna, attualmente presente nel segno dell'Acquario ma di riflesso portatrice di indiscussa positività. In campo sentimentale soprattutto, continuerete la kermesse dell’amore a tutto campo: affetti e sentimenti andranno a braccetto in un clima frizzante ed affettuoso. Il tutto migliorerà l’intesa, scrollandovi dalle spalle le preoccupazioni e i problemi che vi avevano ultimamente un po' disorientati. Single, le effemeridi di vostra competenza sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità. E’ un buon periodo per consolidare quelle posizioni sentimentali già acquisite oppure per gettare le basi a nuove amicizie.

Nel lavoro, l'Astrologia di competenza indica la possibilità di avere più soddisfazioni del previsto. Quasi tutto ciò cui ambite, senz'altro procederà a vostro favore.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del giorno 6 aprile al Sagittario predice che questo martedì possa essere un "flop". Inutile mentire, il vostro attuale quadro astrale non promette nulla di buono a molti nativi: Marte risulterà in quadratura a Nettuno e Urano in quadratura a Saturno. Il pur ottimo sestile da parte della Luna verso Venere non sarà sufficiente a debellare le già annunciate turbolenze astrali contrarie al vostro segno. In amore perciò, attenti a come andrete a muovervi nel corso del periodo: si consiglia, soprattutto nelle situazioni riguardanti l'intesa di coppia, di lasciar perdere ripicche o allusioni fuori luogo, quelle per intenderci con cui amate stuzzicare tanto il partner.

Single, la fase di stallo in cui versa il periodo potrebbe essere una palla al piede per il vostro umore. In superficie potrebbe emergere una crescente incapacità di comunicare con gli altri. Se così fosse, avrete anche difficoltà a continuare ad accettare eventuali compromessi fatti in precedenza per il quieto vivere... Ritagliatevi quindi più spazi di relax, moltiplicate il movimento all'aria aperta in modo da ritemprare anima e corpo. In poco tempo vedrete che vi sentirete rinascere. Nel lavoro, la giornata metterà l'accento su alcune problematiche che, in qualche modo, impattano anche sulle vostre scelte future. Mettete bene in chiaro che le decisioni più importanti della vostra vita sarete voi a prenderle, quindi non fatevi influenzare negativamente dagli altri.

Oroscopo e stelle di martedì 6 aprile

Capricorno: ★★★★. Le previsioni astrali di martedì presumono possa essere una giornata abbastanza tranquilla. Ovviamente, a parte qualche sporadico episodio al limite dell'intolleranza a cui potreste dover tenere testa, il resto del periodo evolverà sulla solita scontata routine. In qualche caso darete volentieri spazio a sfizi o acquisti che avevate già in mente di fare: le stelle raccomandano parsimonia. Riguardo al denaro pertanto, il consiglio è di bilanciare meglio il rapporto entrate/uscite: in questo periodo alcuni conti non tornano, perciò urge fare chiarezza. In amore, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita in due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore.

Il cielo contribuirà a rafforzare la vostra unione: dimostrate perciò senza riserve i desideri, aprendovi al dialogo per migliorare la vita a due. Single, grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Prendetevi un periodo solo per voi e mettete da parte ogni ansia e stress. Sarà sicuramente un giorno ideale per occuparvi del fisico. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete pronti a posizionare un tassello indelebile nella vostra vita. Ad aiutarvi ci penserà l'Astro d'Argento: vivrete delle situazioni veramente entusiasmanti che vi porteranno a cambiare qualcosa di molto importante per il vostro futuro.

Acquario: ★★★★★. L'oroscopo indica che partirà molto bene questa parte della settimana, con un martedì in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa più di un'ottima soddisfazione. In amore, l'oroscopo prevede che le nebbie dei giorni scorsi vadano man mano diradandosi. Sarà quindi un buon momento per consolidare il vostro rapporto di coppia: state iniziando finalmente a vederci chiaro, anche dove tutto sembrava confuso. Single, la Luna in Acquario pronta alla felice congiunzione con Giove è sempre più positiva nei confronti del segno: ambedue i predetti astri saranno quindi in aspetto armonico al vostro segno, preannunciando una giornata interessante su molti fronti.

Grinta, vitalità ed entusiasmo non vi faranno certo difetto, sia nelle attività quotidiane che nella vita privata. Cercate di renderla interessante, magari piena di nuove amicizie e nuovi incontri. Nel lavoro invece, per migliorare la qualità della giornata dovreste sbrigare in primis quel che vi impegna di più: lasciatevi alle spalle le cose più leggere. In questo modo sarete premiati ma attenzione alle spese, potrebbero essere eccessive.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 aprile, preannuncia un periodo da considerare sulla media positività, classificato con quattro semplici ma buone stelline non affatto negative. In alcune circostanze si segnalano momenti quasi certamente tumultuosi, soprattutto sotto il profilo affettivo: calma!

I vivaci scambi dialettici con la persona amata potrebbero servire a restituire un po' di mordente a quei rapporti eventualmente un pochino assopiti. Soltanto passando molte ore con il partner potrete costruire un'intesa a prova di bomba e trascorrere una serata frizzante o almeno divertente. Single, gli influssi armonici della Luna vi renderanno molto socievoli e disponibili. La vostra voglia di fare amicizia sarà elevata ed avrete anche la fortuna di incontrare delle persone con cui potrete entrare velocemente e naturalmente in sintonia. Nel lavoro, nel ventaglio di opportunità che vi si presentano potrebbe esserci quella giusta. Occhio però, alto è il rischio di non riuscire a coglierla per un eccesso di emotività.

Classifica 6 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 aprile inizia in grande stile mostrando al primo posto il simbolo astrale dello Scorpione. A seguire a ruota il segno super-favorito del giorno tre altrettanti fortunati segni, ossia Ariete, Toro e Acquario. Terza posizione tutta a favore di Gemelli, Bilancia, Capricorno e Pesci, quartetto indicato dall'Astrologia in giornata routinaria. Penultima posizione assegnata a Cancro e Vergine con, all'ultimo posto, i segni di Leone e Sagittario. Il riepilogo nella scaletta a seguire.

Le stelline di martedì 6 aprile: