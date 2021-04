L'oroscopo del 4 aprile sarà ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. Per molti si tratterà di una giornata all'insegna della buona gastronomia e della gioia. Non tutti, però, saranno pronti a festeggiare in armonia la Pasqua. Infatti, ci sarà chi non riuscirà ad accettare l'attuale situazione generale.

Per avere un quadro dell'influenza astrale di domani, sarà necessario osservare la mappa celeste e individuare i principali transiti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, il Leone e il Sagittario approfitteranno della Pasqua per riposare e per allontanare i cattivi pensieri, mentre la Vergine cercherà di riprendersi da un brutto momento appena trascorso.

L'Acquario si diletterà in cucina, mentre i Pesci saranno lieti di fare regali ai propri cari.

Ecco tutte le previsioni dell'Oroscopo del 4 aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 4 aprile: Gemelli precipitosi, Cancro nostalgico

Ariete: vi sentirete trascurati dal partner, ma cercherete di non darlo a vedere. Non sarà facile mascherare i vostri sentimenti, soprattutto con le persone più care. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlarne con un amico fidato. Sicuramente, dopo aver aperto il vostro cuore, vi sentirete subito meglio. Un famigliare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto.

Toro: non sopporterete le persone troppo invasive. Cercherete di ritagliare spazi che siano solo vostri e di allontanare tutti coloro che non saranno disposti a rispettarli.

Anche il partner potrebbe rivelarsi un po' fastidioso. L'oroscopo consiglia di non saltare subito a conclusioni affrettate e di riflettere bene prima di dire qualsiasi cosa.

Gemelli: non sarete molto riflessivi perché non vorrete rischiare di rovinare tutto con il partner. Vi farete guidare dalle emozioni e permetterete ai sentimenti di fluire liberamente.

L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione alle parole che userete, non tutte, infatti, potrebbero essere adatte alla situazione. Se avrete successo, la relazione con la persona amata ne uscirà rafforzata.

Cancro: non avrete molta voglia di festeggiare, perché vi farete travolgere dalla nostalgia. Con la mente, tornerete agli anni passati, quando tutto era possibile e quando non c'era alcuna restrizione.

Sarà difficile per voi adattarvi, ma l'affetto della famiglia renderà questa giornata un po' meno difficoltosa. Attenzione alle piccole incomprensioni con il partner.

Oroscopo del giorno di Pasqua: Bilancia romantica, Scorpione poco concentrato

Leone: approfitterete di questa giornata per recuperare le forze. Avrete tanti piani per il vostro futuro, ma deciderete di prendervi un po' di tempo prima di organizzarvi. La compagnia del partner sarà fondamentale per il vostro benessere psicologico, ma non mancheranno alcune piccole incomprensioni. Per fortuna, sarà l'amore a trionfare.

Vergine: avrete bisogno di ritrovare voi stessi e di mettervi alla ricerca di nuovi punti di riferimento. Non sarà facile raggiungere il vecchio equilibrio, soprattutto perché le circostanze non vi permetteranno di abbandonare tutte le preoccupazioni.

Per fortuna, in questo percorso non sarete soli e potrete contare, in ogni occasioni, sull'affetto di chi vi vuole bene.

Bilancia: verrete travolti dal romanticismo e dalla stima verso il partner. Organizzerete qualcosa di speciale per organizzare la Pasqua, ma la reazione della persona amata vi deluderà. Questo vi farà sorgere dei dubbi, ma sarà inutile stressarvi con pensieri dolorosi. La cosa migliore sarà non lasciar correre e affrontare subito l'argomento. La situazione potrebbe non dipendere da voi.

Scorpione: tenderete a sottovalutare alcune situazioni, ma questo potrebbe avere delle conseguenze poco piacevoli. Sarà necessario non trascurare nulla e cercare di non perdere di vista i dettagli.

Con il partner, ci saranno alti e bassi. Alcune incomprensioni saranno più difficili da risolvere, ma non vi tirerete indietro.

Previsioni astrali di domani 4 aprile: Capricorno ipercritico, Acquario creativo in cucina

Sagittario: finalmente, dopo una settimana molto intensa, potrete godere del meritato riposo. Vi divertirete a decorare la casa con motivi pasquali e non vedrete l'ora di consegnare le uova di cioccolato ai vostri affetti più cari. Sfrutterete questa giornata per rimettervi in contatto con qualcuno che non sentivate da tempo. Una bella sorpresa potrebbe essere in arrivo.

Capricorno: sarete un po' troppo severi con voi stessi perché tenderete a prendervi diverse colpe. Inoltre, sarete molto critici verso le vostre azioni.

L'oroscopo suggerisce di provare ad allentare un po' la tensione tramite i vostri hobby preferiti. Inoltre, potreste sfruttare il tempo per sfruttare qualche nuovo talento. Questo potrebbe risultare molto utile anche sul lavoro.

Acquario: darete vita alla vostra creatività grazie a deliziose ricette in cucina. Internet vi sarà di grande aiuto, ma lo strumento principale sarà la vostra fantasia. Userete ingredienti nuovi e promettenti. La vostra famiglia sarà lieta di assaggiare i vostri manicaretti e vi riempirà di complimenti. Questo vi riempirà il cuore di orgoglio, soprattutto perché donerete una bellissima atmosfera alla casa.

Pesci: la dolcezza si diffonderà nel vostro cuore. Sarete pronti ad allungare una mano verso chiunque ne avrà bisogno.

Avrete molte premure nei confronti delle persone care e farete di tutto per renderle felice. Non vorrete ostacoli che si interpongano tra voi e la felicità, quindi proverete ad allontanare tutti i cattivi pensieri.