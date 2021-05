Sabato 8 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio, il Nodo Lunare e Venere risiederanno sui gradi dei Gemelli. Saturno assieme a Giove resteranno stabili in Acquario, così come Plutone permarrà in Capricorno. Infine, Urano ed il Sole continueranno la sosta in Toro come Marte proseguirà il transito in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno entusiasmante per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Sagittario: umore top. Il tono umorale di casa Sagittario potrebbe tornare ad essere frizzante nel giorno che apre il weekend, soprattutto per il felice terzetto Luna-Giove-Saturno che parranno infondergli l'ottimismo che meritano.

2° posto Gemelli: focosi. Sebbene Marte sia passato al segno successivo, i nati Gemelli potranno contare sulla spinta propulsiva lunare nonché sul binomio Venere-Mercurio nel segno che gli doneranno presumibilmente maggiore propensione verso le arti amatorie.

3° posto Acquario: indaffarati. La mole di incombenze che potrebbe gravare sul groppone nativo risulterà più imponente del solito, ma ciò, anziché scoraggiare i nativi, li renderà vogliosi di riuscire ad incastrare ogni attività alla perfezione, così da arrivare a sera senza alcuna pendenza pratica.

I mezzani

4° posto Pesci: romantici. Dolci ed affabili, i nati Pesci non avranno, con ogni probabilità, occhi che per il partner, ricoprendolo di attenzioni sin dalle prime ore di questo sabato primaverile e la dolce metà, entusiasta del loro romanticismo, ricambierà col medesimo affetto.

5° posto Leone: attendisti. Tra il Novilunio in Toro dell'11 e lo sbarco di Giove nel suo domicilio notturno il 14 maggio, i nati Leone potrebbero percepire sin da questo sabato (grazie all'aiuto di Luna e Nodo Lunare) i primi, seppur flebili, cambiamenti che il parterre planetario avrà in serbo. A fronte di ciò, i felini decideranno presumibilmente di attendere ancora qualche giorno prima di mettere in atto le loro mosse esistenziali.

6° posto Ariete: intuitivi. Farla in barba ai nati Ariete non sarà, c'è da scommetterci, per nulla semplice in queste 24 ore, perché il primo segno zodiacale sembrerà poter contare su una buona dose di intuitività, la quale li renderà capaci di anticipare le mosse della concorrenza se liberi professionisti.

7° posto Vergine: faccende pratiche.

Plutone retrogrado di Terra ed il Grande Benefico al giro di boa in Acquario spingeranno, con tutta probabilità, i nati sotto il segno della Vergine a dedicarsi a quelle attività pratiche, perlopiù domestiche, rimandate troppo spesso, così da snellire la mole di incombenze per i giorni seguenti.

8° posto Toro: centellinare le energie. Col duetto disarmonico Mercurio-Marte aizzato dall'esuberante Luna in Ariete, il primo segno di Terra potrebbe rendersi conto di avere uno scarno bottino energetico a loro disposizione. A tal proposito, sarebbe bene che i nativi centellino le energie a disposizione in moda da scongiurare lo stress.

9° posto Scorpione: peccati di gola. Rinunciare alla loro pietanza preferita non sarà presumibilmente così semplice per i nati Scorpione in questa giornata, col secondo segno d'Acqua che non baderà a spese nell'acquisto degli ingredienti più idonei per la ricetta.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: stand-by. Gli impegni non dovrebbero mancare in questa giornata ma, malgrado ciò, i nati Cancro farebbero meglio a procrastinarli, così da ritagliarsi del tempo esclusivamente per sé stessi e rigenerare corpo e mente.

11° posto Capricorno: distratti. Nel nido domestico il terzo segno di Terra potrebbe apparire agli occhi del partner come sfuggente e particolarmente distratto, con la dolce metà che non perderà tempo nel sottolineare la loro testa tra le nuvole.

12° posto Bilancia: pigri. Malgrado gli inviti degli amici e del partner, i nati Bilancia preferiranno, c'è da scommetterci, guardare la loro serie tv preferita comodamente sul divano piuttosto che agghindarsi di tutto punto per uscire di casa.