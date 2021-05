L'oroscopo del fine settimana che va dal 22 al 23 maggio prevede un primo quarto di Luna nel segno zodiacale della Bilancia, che favorirà non solo i nativi del segno dal punto di vista sentimentale, ma anche gli altri segni d'aria, Gemelli e Acquario. Leone avrà modo di sentirsi libero in amore, mentre per l'Ariete le cose potrebbero non andare benissimo in coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 22 al 23 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 maggio segno per segno

Ariete: sfera sentimentale sottotono nel prossimo weekend secondo l'oroscopo.

La Luna in opposizione creerà attrito tra voi e il partner, rendendo il vostro rapporto difficile da gestire. In ambito lavorativo invece vi darete da fare con le vostre mansioni, ma non ci saranno cambiamenti radicali per il momento. Voto - 7-

Toro: fine settimana piuttosto discreto per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere sarà di fronte a voi, ma non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto. Occorrerà un po’ di creatività per trascorrere bene il weekend. Nel lavoro avrete alcuni assi nella manica, che vi permetteranno di centrare facilmente il successo che meritate. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo del fine settimana notevole in quanto a sentimenti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non avrete timore di mettere in mostra i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro Giove rappresenta un problema quando si trova in quadratura, ma alcuni piccoli lampi di genio da parte di Mercurio in congiunzione potrebbero essere di grande aiuto. Voto - 8-

Cancro: particolarmente teneroni dal punto di vista sentimentale quando la Luna vi guarda sorridente. Vorreste solamente mostrare tutto il vostro affetto nei confronti del partner, e con questo cielo ci riuscirete.

Nel lavoro avrete le idee piuttosto chiare su come muovervi in questa giornata. Voto - 8,5

Leone: configurazione astrale favorevole nel corso di questo weekend. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che assieme a Venere vi farà sentire liberi di esprimere come volete i vostri sentimenti. Settore professionale che potrebbe vedere un’impennata, con risultati decisamente migliori rispetto a prima.

Voto - 8+

Vergine: sfera sentimentale ancora sottotono per voi nativi del segno, ciò nonostante, se siete riusciti a sfruttate la Luna in congiunzione nelle precedenti giornate, potrebbe essere un weekend discreto. Nel lavoro bisognerà invece gestire i vostri incarichi in maniera diversa. Voto - 6,5

Bilancia: cielo che prevede un primo quarto di Luna nel vostro segno zodiacale, che dal punto di vista amoroso regalerà una relazione di coppia serena, armoniosa. Per quanto riguarda il settore professionale, non avrete molta voglia di impegnarvi. In fin dei conti, un po’ di riposo ve lo meritate anche voi. Voto - 7,5

Scorpione: ambito lavorativo che sarà molto importante secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Dovrete sfruttare la posizione di Giove e di Marte per fare quel salto di qualità per i vostri progetti. In amore sarà un weekend tutto sommato tranquillo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo del fine settimana che vedrà la Luna in posizione favorevole. In ambito sentimentale potreste anche provare ad essere comprensivi e spiegare, se necessario, il vostro stato d'animo. Per quanto riguarda il lavoro alcune pratiche richiederanno un po’ di cura da parte vostra. Voto - 6,5

Capricorno: un weekend sotto le aspettative per voi nativi del segno a causa della Luna e di Marte negativi. Sia in amore, che per quanto riguarda il lavoro, potreste non sentirvi al top della forma, rischiando di causare dispiaceri verso chi vi sta attorno.

Voto - 6-

Acquario: la fatica si farà sentire un po’ durante questo fine settimana secondo l'oroscopo. Ciò nonostante sul fronte lavorativo cercherete comunque di fare il vostro lavoro, anche se potrebbe essere necessario più tempo. In amore dimostrerete di essere un valido partner, riuscendo ad accontentare il partner in ogni occasione. Voto - 8-

Pesci: periodo sicuramente non eccezionale dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno. Tuttavia i sentimenti che provate sono veri, dovrete solo trovare un metodo per dimostrarli. Molto bene invece in ambito professionale, grazie a Marte e Giove che vi garantiranno creatività ed energie a sufficienza. Voto - 7-