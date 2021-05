L'oroscopo del 21 maggio metterà in evidenza le emozioni dei 12 segni zodiacali. Alcuni verranno trascinati da sentimenti romantici, mentre altri preferiranno prendere le distanze dagli altri e chiudersi in se stessi.

Per avere una visione più dettagliata delle influenze astrali di domani, sarà necessario osservare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in quadratura a Giove e in trigono a Plutone

Luna in quadratura a Venere e in trigono a Urano

Mercurio in congiunzione a Venere e in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 maggio.

Oroscopo del 21 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete più agguerriti che mai, anche in ambito sentimentale. Vorrete conquistare a tutti i costi la persona amata e cercherete di farvi notare grazie alle vostre qualità. Non vorrete avere rivali, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non ricorrere a trucchetti sleali per sbaragliare la concorrenza.

Toro: sarete alla ricerca di amici sinceri, che vi mostrino una grande lealtà e che siano sempre pronti a porgere un aiuto nel momento del bisogno. Ovviamente, non tutti avranno queste caratteristiche, ci sarà chi vi deluderà e chi mostrerà una certa indifferenza. Sarà fondamentale non puntare il dito contro nessuno e continuare sulla vostra strada.

Gemelli: proverete a essere coerenti in ambito romantico, ma ci saranno degli eventi che vi faranno cambiare velocemente idea. Questo atteggiamento potrebbe confondere il partner e spingerlo a prendere le distanze da voi. Per dimostrargli tutto il vostro amore, potreste dedicargli una sorpresa romantica o cucinare una deliziosa cenetta.

Cancro: non avrete molta voglia di interagire con gli altri perché vorrete prendervi alcune ore solo per voi. Dedicherete questo tempo alla riflessione e alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore. Ci saranno degli aspetti nella vostra vita che vorrete cambiare e altri che desidererete rafforzare. Sarà un viaggio entusiasmante, anche se ricco di ostacoli.

Previsioni zodiacali e consigli dagli astri del 21 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a mantenere un saldo equilibrio emotivo. Accadranno cose che vi causeranno un grande nervosismo e che vi spingeranno a mettere in discussione alcune scelte. L'oroscopo di domani consiglia di smettere di tormentarvi e di concentrarvi sul futuro. Una persona speciale vi aiuterà in questo percorso.

Vergine: cercherete di rimanere con i piedi ben ancorati a terra e di non caricarvi di aspettative irrealizzabili. In amore, pretenderete delle dimostrazioni reali e darete molto più peso ai gesti che alle parole. Ci saranno dei momenti in cui lo stress vi sembrerà eccessivo, ma riuscirete a superare tutto a testa alta grazie al vostro carattere combattivo.

Bilancia: la vostra famiglia tenderà a essere un po' troppo pressante. Vorreste maggiore libertà e lotterete per ottenerla. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lavorare su una possibile dipendenza emotiva. Nel caso essa sia presente, sarà fondamentale trovare la giusta strategia per reciderla. In amore, tutto andrà a gonfie vele.

Scorpione: non vi sentirete ancora pronti per iniziare una nuova storia romantica perché, per il momento, vorrete sfruttare al meglio la vostra libertà. Vi dedicherete ai vostri hobby preferiti e proverete a inquadrare gli obiettivi più importanti per il futuro. Ci saranno molte attività che vorrete fare, la cosa fondamentale sarà non mettere troppa carne al fuoco.

Astrologia del 21 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: finalmente, il vostro sogno nel cassetto potrebbe diventare realtà. Vi renderete conto che il vostro impegno ha dato i suoi frutti, ma dovrete fare attenzione a non gettare la spugna proprio adesso. Lo stress sarà elevato e non tutte le persone care potrebbero condividere le vostre decisioni. Il partner, però, sarà dalla vostra parte.

Capricorno: perseguirete i vostri sogni con grande determinazione. Forse, alcuni ostacoli potrebbero smorzare il vostro entusiasmo, ma non vi arrenderete e continuerete a lottare. Gli amici si dimostreranno degli ottimi alleati, soprattutto perché condivideranno i progetti che vorrete realizzare. Il partner, al contrario, non sarà molto convinto.

Acquario: sarete molto impegnati con il lavoro. Vi verrà chiesto di fare un grande sforzo e non potrete tirarvi indietro. Questo vi causerà stress eccessivo che farete fatica a sfogare. Forse, la vostra famiglia noterà dei cambiamenti nel vostro umore, ma non sarete ancora pronti a dare spiegazioni. Troverete un po' di serenità grazie ai vostri hobby.

Pesci: userete la fantasia come un'arma per combattere le difficoltà del presente. Sarà la vostra ancora di salvezza e non avrete paura di mostrarlo agli altri. Questo avrà come conseguenza una grande creatività, che potrete utilizzare in diversi ambiti della vostra quotidianità. Alcuni conoscenti rimarranno molto sorpresi.