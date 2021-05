L'oroscopo del fine settimana del 15 e 16 maggio prevede momenti interessanti in amore per i nativi Cancro, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Leone potrebbe finalmente muovere i primi importanti passi verso il successo al lavoro. Stuzzichevoli conoscenze riattiveranno la vita sentimentale dei nativi dello Scorpione, mentre la Vergine riuscirà a recuperare un po’ di terreno dal punto di vista sentimentale.

Approfondamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 15 al 16 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 maggio 2021 segno per segno

Ariete: weekend un po’ sottotono per voi nativi del segno, ma dalla quale potreste riuscire a trarre comunque qualcosa di piacevole, soprattutto in amore.

La voglia di cambiamento potrebbe farsi sentire, ma meglio non correre troppo in questi casi. Nel lavoro Giove sarà alle vostre spalle, quindi meglio fare un po’ d'attenzione in più. Voto - 7

Toro: Luna favorevole secondo l'oroscopo del fine settimana, perfetta per creare un'atmosfera più romantica all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro Giove sarà dalla vostra parte adesso, e sarà il momento di recuperare. Voto - 8-

Gemelli: avrete modo di vivere un weekend piuttosto sereno con il partner grazie a Venere in buon aspetto. Secondo l'oroscopo però, in ambito lavorativo, dovrete prestare attenzione a qualche piccolo imprevisto in quanto Giove sarà in quadratura.

Voto - 8-

Cancro: predizioni astrali del weekend ottime per i nativi del segno. Sarà un fine settimana di svolta per voi nativi del segno, perché in amore la Luna in congiunzione potrebbe essere molto utile per il vostro rapporto, mentre in ambito lavorativo Giove in trigono dal segno dei Pesci porterà diversi benefici e cambiamenti sul posto di lavoro.

Voto - 8+

Leone: il weekend prevede alcuni miglioramenti nel vostro cielo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Giove non sarà più negativo nei vostri confronti, e potrete nuovamente agire con decisione con le vostre mansioni, muovendo passi importanti verso la risalita. In amore il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo e piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7,5

Vergine: la situazione si complica da questo weekend per voi. In ambito professionale Giove diventerà opposto, rappresentando un problema per raggiungere buone prestazioni. In amore le preoccupazioni non mancheranno, ma la con la Luna in buon aspetto ci sarà qualche problema in meno tra voi e il partner. Voto - 6+

Bilancia: oroscopo del fine settimana poco emozionante per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura, che andrà a smorzare l' entusiasmo all'interno dei rapporti. Qualche piccolo imprevisto anche in ambito lavorativo, considerato alcuni cambiamenti nel vostro cielo, ciò nonostante ve la caverete comunque abbastanza bene. Voto - 7-

Scorpione: il settore professionale finalmente vedrà una ricrescita grazie, anche a Giove che si troverà in trigono dal segno dei Pesci.

Molto bene anche in amore grazie alla Luna, che porterà un bel po’ di stabilità all'interno del vostro rapporto. Voto - 8

Sagittario: stanchezza e distrazioni a livello professionale. La posizione di Giove in quadratura purtroppo non beneficerà affatto. Per quanto riguarda i sentimenti Venere continuerà a darvi qualche grattacapo, e sarà necessario prendere in mano la situazione. Voto - 6

Capricorno: il fine settimana prevede un cielo poco gratificante. La Luna sarà opposta per voi, e dal punto di vista sentimentale potrebbe mancare quella scintilla, quell'atteggiamento romantico che tanto caratterizza il vostro rapporto. Di contro in ambito lavorativo le cose potrebbero cambiare in meglio ora che Giove si trova in buon aspetto.

Voto - 7+

Acquario: questo weekend segnerà l'addio di Giove nel vostro cielo. Dal punto di vista professionale niente di grave, infatti Saturno e Mercurio saranno ancora favorevoli, pronti a darvi una mano. In amore le emozioni tra voi e il partner non mancheranno grazie a Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Voto - 7,5

Pesci: un ottimo fine settimana, con la Luna e Giove che si affacciano sul vostro cielo, riempiendolo di stelle. In amore dunque avrete modo di recuperare terreno, cercando di spiegare al partner come stanno le cose, mentre nel lavoro avrete modo di contrastare questo Mercurio negativo, e sviluppare idee molto interessanti. Voto - 7,5