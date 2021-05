Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 maggio vedono i Cancro in prima posizione. I Vergine sono abbastanza sicuri di sé, mentre i Toro avranno un inizio settimana un po' difficoltoso.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: inizio settimana un po' sottotono per i nati sotto questo segno. Ci sono delle cose da rivedere, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà una ripresa.

11° in classifica Ariete: non tirate troppo la corda con le persone amate. In questo periodo potrebbero sorgere delle divergenze a causa di una Luna un po' contraria.

A partire dai prossimi due giorni, però, ci sarà un miglioramento.

10° in classifica Capricorno: il lavoro procede tutto sommato abbastanza bene. Evitate le polemiche e, soprattutto, smettete di intromettervi in situazioni che non vi riguardano direttamente. A volte per fare meglio si finisce per peggiorare certe situazioni.

9° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del 10 maggio 2021 denota una giornata un po' altalenante. Il vostro umore non è dei migliori, ma sarà più positivo nell'arco dei prossimi giorni. I lunedì sono sempre un po' difficili per voi, questo in particolare.

Oroscopo 10 maggio posizioni centrali

8° in classifica Leone: non disperate. Anche se determinate situazioni non sono andate esattamente nel modo che speravate, a partire dal pomeriggio ci sarà un miglioramento.

Le questioni di cuore vanno risolte al più presto.

7° in classifica Scorpione: l'amore procede senza troppi intoppi. Questo, per molti dei nati sotto questo segno, è un periodo alquanto particolare e intenso di emozioni. Cercate di essere cauti e di non cadere in provocazioni.

6° in classifica Pesci: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.

Questo è un periodo in cui siete dominati dalle vostre emozioni, pertanto, sarà abbastanza difficile riuscire a prendere delle decisioni dettate solamente dalla ragione. Attenzione sul lavoro.

5° in classifica Vergine: in campo professionale non avete nulla da temere. Coloro i quali sono alle dipendenze non devono tribolare.

I liberi professionisti, invece, potrebbero incappare in qualche piccolo incidente di percorso, mantenete la calma.

Previsioni astrali segni più fortunati

4° in classifica Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 maggio 2021 denotano una giornata di ripresa per voi. Dopo alcuni alti e bassi in amore, finalmente potrete trovare un punto d'incontro, non gettate tutto all'aria.

3° in classifica Acquario: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. In questo momento avete la testa un po' occupata da altri pensieri, ma le storie d'amore non vanno mai trascurate. In campo professionale ci sono delle novità.

2° in classifica Gemelli: interessanti risvolti per quanto riguarda la professione.

Cercate di essere decisi e sicuri di voi. Le persone incerte non creano fiducia, pertanto, meglio non rischiare. In amore dovete essere audaci.

1° in classifica Cancro: prima posizione per i nati sotto questo segno. In questo momento siete al top della vostra forma fisica. Approfittate della situazione per concentrarvi sulle cose che maggiormente vi aggradano. Non trascurate gli affetti.