L'oroscopo della giornata di lunedì 10 maggio prevede un inizio di settimana più che soddisfacente per i segni di terra, in particolare per il Toro, il quale nonostante non abbia più Venere favorevole potrà contare sulla Luna in congiunzione. Intanto la Vergine riuscirà ad avere ancora per un po’ una relazione tutto sommato stabile. Buon periodo nel lavoro per il Cancro, soprattutto per chi deve prendere delle decisioni importanti. Mercurio sarà a servizio dei nativi del Leone per cercare riscatto al lavoro.

Seguono, nel dettaglio, le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 10 maggio 2021 segno per segno

Ariete: una giornata davvero piacevole da vivere, in quanto il cielo è piuttosto sereno nei vostri confronti. In amore la compagnia del partner sarà particolarmente gradita, e l'intesa tra voi non potrà che beneficiarne. Per quanto riguarda i single forse un po’ troppo sensibili, ma saprete come conquistare. In ambito lavorativo Mercurio sarà in bella posizione, e con Giove e Saturno favorevoli saprete come farvi valere. Voto - 8+

Toro: predizioni astrali di questo inizio di settimana ottime per voi nativi del segno. Nonostante Venere non sia più nel segno, la Luna in congiunzione capiterà al momento giusto per continuare a vivere belle emozioni insieme al partner, soprattutto i nati nella prima decade.

Se siete single le stelle saranno incoraggianti per provare a conoscere qualcuno. In ambito lavorativo dimostrerete clemenza, ma non sarà sufficiente se davvero volete risalire la china. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo di lunedì che prevede un cielo che non ammette eguali. Per quanto riguarda i sentimenti non potrete chiedere di meglio.

Quando si ha un rapporto stabile, dove si ha rispetto e fiducia reciproca, allora niente può fermarvi. Se siete single invece siate aperti e sempre interessati se una persona si avvicina a voi. Nel lavoro anche le idee che meno vi convincono si riveleranno un successo. Voto - 8,5

Cancro: settore professionale nel complesso discreto per voi nativi del segno.

Certo, non sarà un cielo al top, ma con Marte favorevole potreste permettervi anche di prendere certe decisioni. Bene anche in amore grazie alla Luna in sestile, che vi permetterà di sentirvi più vicini al partner. Se siete single la voglia di fare nuove esperienze emotive si farà sentire non poco, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7,5

Leone: trainati da Mercurio in buon aspetto, l'oroscopo della giornata di lunedì 10 maggio potrebbe rappresentare la prima di una lunga ripresa in ambito lavorativo, grazie ad alcune idee piuttosto valide. Un po’ male invece in amore, colpa della Luna in quadratura che purtroppo vi costringerà a ritardare momenti di puro romanticismo con il partner, ma in ogni caso la vostra relazione è comunque meglio di prima.

Se siete single potreste ancora non essere convinti del tutto a lasciarvi andare del tutto. Voto - 7-

Vergine: predizioni astrali di lunedì che vedranno la Luna venirvi in soccorso, considerato che Venere in quadratura sta procurando qualche piccolo problema nel vostro rapporto. Cercate di sfruttarla appieno per cercare di avere un rapporto quantomeno discreto. Se siete single meglio non prendere decisioni avventate di cui potreste pentirvene. Qualche imprevisto anche nel lavoro, ma a fine giornata arriverete comunque con dei risultati piuttosto buoni. Voto - 7-

Bilancia: il cielo è splendente anche grazie a Venere favorevole. In amore i rapporti con il partner saranno positivi, e avrete tante cose da fare insieme alla persona che amate.

Se siete single la compagnia degli amici non vi farà invidiare affatto non avere un'anima gemella. Sarete felici anche così. Nel lavoro un atteggiamento molto arrembante vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi, ma attenzione alle energie. Voto - 8-

Scorpione: oroscopo di lunedì un po’ sotto le aspettative per colpa della Luna in opposizione. Con i sentimenti ci sarà ancora un bel po’ da lavorare, ma questo periodo non po’ durerà a lungo. Se siete single potreste sbaglia qualcosa in questa giornata, al punto che sarà necessario fare un passo indietro. In ambito lavorativo presto sarete in grado di raggiungere un buon equilibrio tra fatica e risultati. Voto - 7-

Sagittario: un po’ sofferenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Venere opposta vi distrae dalle cose che davvero contano nel vostro rapporto, soprattutto per i nati nella terza decade. I single saranno un po’ troppo timidi per buttarsi in una nuova storia. In ambito lavorativo invece ve la caverete ancora abbastanza bene, anche se i risultati non saranno strabilianti. Voto - 6,5

Capricorno: configurazione astrale favorevole per questo lunedì secondo l'oroscopo. La Luna in trigono garantirà una buona intesa tra voi e il partner, da non farvi mancare l'assenza di Venere favorevole. Se siete single potreste iniziare a vedere un rapporto sotto una luce differente. In ambito lavorativo invece la distrazione potrebbe iniziare a farsi sentire, ora che Mercurio non vi sostiene più.

Fate attenzione. Voto - 7+

Acquario: giornata piena di idee allettanti e davvero valide, merito di Mercurio in trigono che darà un valore aggiunto ai vostri lavori. In amore torna la Luna in quadratura a portare difficoltà nel vostro rapporto, ma in questo periodo oramai la vostra relazione si riprenderà presto. Abbiate solo un po’ di pazienza. Se siete single va bene trovare l'amore, ma anche po’ stare con gli amici non vi dispiacerà affatto. Voto - 7+

Pesci: settore professionale sottotono per i nativi del segno. Con Mercurio in quadratura faticherete a tenere il passo, e le collaborazioni con i colleghi potrebbero non entusiasmarvi. In amore per fortuna ci sarà la Luna ad aiutarvi con il vostro rapporto, ma sapete che alcuni errori vanno riparati per una relazione stabile.

Se siete single il vostro istinto vi dice di dedicare più tempo per voi stessi al momento. Voto - 7-