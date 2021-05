Per la giornata di domani, lunedì 10 maggio 2021, l'Oroscopo giornaliero sarà molto positivo per Marte per il segno del Cancro, che sarà in grado di fare qualunque cosa e con il minimo sforzo. Ci saranno delle novità per i segni di aria, nonché una spiccata capacità comunicativa ottima per gli affari e gli accordi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Ottima la Bilancia

1° Cancro: questo Marte straordinariamente energico vi renderà letteralmente imbattibili sul lavoro. Gli affari saranno ancora più redditizi e ogni vostro sforza andrà a segno.

Ci saranno anche più accordi da contrattare.

2° Bilancia: se avete un colloquio oppure un progetto che interesserà la squadra lavorativa, allora le probabilità che ogni cosa vada in porto saranno altissime. L'oroscopo di domani sarà favorevole anche per fare amicizia con una persona che vi piace.

3° Toro: la determinazione sarà il vostro strumento vincente secondo l'oroscopo, dunque non esitate se avete in programma qualche progetto, sia che riguardi voi personalmente sia che concerne la sfera amorosa o familiare.

4° Gemelli: le occasioni lavorative non si faranno attendere nella giornata di lunedì, e con la fortuna che sarà sempre più favorevole al vostro segno ci potrebbero essere anche delle opportunità di incontri molto interessanti.

Vergine tranquilla

5° Vergine: questo lunedì si prospetta abbastanza tranquillo e rilassante. Non ci sarà una mole di lavoro troppo gravosa perciò potrete anche rendere il pomeriggio una bolla ideale dove sviluppare la vostra creatività.

6° Ariete: qualche bella notizia vi renderà più allegri e propensi al dialogo. Questa atmosfera di serenità si ripercuoterà positivamente anche all'interno del vostro contesto lavorativo.

Anche se non sentirete stanchezza, prendetevi cura di voi.

7° Leone: avrete in mente di fare qualcosa per il vostro partner, come una sorpresa che lascia a bocca aperta. Avrete dalla vostra parte una creatività ottimale che vi darà modo di stupire anche le persone in un contesto diverso come quello lavorativo.

8° Pesci: il lavoro procederà abbastanza bene, se non fosse per alcune problematiche che purtroppo si faranno strada nel corso delle ore.

Favorite il più possibile il sonno e il riposo in vista di altre giornate decisamente impegnative.

Ostacoli per Acquario

9° Acquario: ancora qualche piccolo ostacolo che non riuscirete ad affrontare sarà il vostro principale cruccio, e ci potrebbero essere delle difficoltà anche a livello burocratico. Fate del vostro meglio per risolvere alcuni problemi.

10° Sagittario: qualche progetto potrebbe rivelarsi più difficoltoso rispetto a quello che avete pensato in un primo momento. Però ora come ora sarete disposti a farvi in quattro anche se ci sarà poco tempo a disposizione.

11° Capricorno: la stanchezza potrebbe farla da padrone in queste giornate, forse a causa di un progetto che vi ha assorbito interamente nel corso delle giornate precedenti.

Avrete comunque del tempo per voi stessi.

12° Scorpione: sarete piuttosto nervosi, e questo atteggiamento potrebbe finire per urtare qualcuno. Al momento lavorare in solitaria sarà una decisione saggia sia per voi stessi che per la squadra lavorativa, secondo l'oroscopo.