Secondo le previsioni dell'oroscopo del 9 maggio ci sono buone possibilità di recupero per i Toro. Anche gli Ariete sono in ottima forma, mentre i Bilancia sono sottotono.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: il week-end si conclude con una piccola battuta d'arresto per i nati sotto questo segno. La domenica procederà in modo un po' malinconico, pertanto, sarebbe opportuno dedicare questa giornata alle persone care e a svolgere mansioni che tengono alto l'umore.

11° in classifica Capricorno: siete un po' stanchi e affaticati.

Non sforzate troppo il vostro corpo e la vostra mente. In certi casi è opportuno fermarsi un attimo per recuperare le forze. L'Oroscopo del giorno 9 maggio vi invita a mantenere un equilibrio nei rapporti di coppia.

10° in classifica Cancro: i giorni appena trascorsi sono stati parecchio provanti per voi. Se siete stati molto indaffarati, questo è il momento di recuperare. In campo professionale è opportuno fare delle valutazioni, una scelta è quasi imminente.

9° in classifica Ariete: non tergiversate. Nella vita è opportuno essere decisi a volte. Per tale ragione, cercate di non essere troppo titubanti. Spesso siete indecisi su come agire anche su questioni che, in realtà sono futili.

Previsioni astrali per le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: giornata di recupero per voi. Trascorrete quante più ore possibili con i vostri cari. In questo momento avete bisogno dell'affetto delle persone care. Mantenete un profilo basso in campo professionale.

7° in classifica Leone: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo ricco di eventi e di colpi di testa.

In campo professionale, però, è opportuno mantenere la calma ed evitare di prendere delle decisioni troppo affrettate.

6° in classifica Scorpione: l'oroscopo del giorno 9 maggio vi invita al riposo. La domenica è la giornata per eccellenza dedicata a questo, quindi, sarebbe opportuno ritagliarvi qualche momento per voi e per le persone care.

5° in classifica Vergine: non trascurate le vostre amicizie, spesso potreste essere portati a non dare troppo peso a certe situazioni che reputate futili. Ad ogni modo è meglio non esagerare e non perdere di vista i vostri obiettivi.

Oroscopo dei segni più fortunati

4° in classifica Pesci: l'oroscopo del giorno 9 maggio denota un cambiamento nella vostra vita. Presto potreste trovarvi dinanzi una scelta. Cercate di ponderare in modo oculato le future decisioni che prenderete. Non lasciatevi prendere dalla fretta.

3° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno vivranno un momento molto intenso per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single ci saranno buone opportunità per voi. Le coppie stabili, invece, dovrebbero trovare il modo di ravvivare il rapporto.

2° in classifica Ariete: buon momento per quanto riguarda la professione. In questo periodo ci sono buone possibilità di ricevere delle belle soddisfazioni. Se avete qualche richiesta da fare è il caso di approfittarne ora.

1° in classifica Toro: grande rimonta per i Toro. I rapporti familiari in crisi potranno ristabilirsi. Con calma e pazienza si risolve ogni problema. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, invece, sarà possibile ritrovare l'affiatamento perso da in po' di tempo.