L'Oroscopo del giorno 11 maggio riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sugli ultimi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, andremo a parlare in esclusiva a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Intanto c'è da mettere in evidenza due eventi astrali di notevole interesse, soprattutto nei riguardi dei sentimenti: il transito della Luna in Toro di lunedì 10 e Venere in Gemelli di domenica 9 maggio. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno secondo le previsioni zodiacali di martedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo dell'11 maggio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 11 maggio

Bilancia: ★★★★. Giornata molto buona ma non certo come una valutata con cinque stelle: accontentatevi di quattro, anch'esse discrete. Nel frangente pertanto, cercate di far prevalere le cose giuste, logicamente tirandole fuori al momento opportuno. L'amore si dirigerà verso un periodo tranquillo e vi sentirete a vostro agio, il buon umore e la vivacità vi avvicineranno di più al vostro partner. Quindi rilassatevi soprattutto per voi già in coppia godendo dei momenti buoni che le stelle senz'altro dispenseranno.

Single, amori che vanno, amori che vengono e amori che (a volte) ritornano! Chi fosse sul punto di iniziare una nuova storia potrebbe avere qualche attimo di insicurezza all'inizio, poi saprà apprezzare i buoni frutti andando avanti nel tempo. Vi attende una fase sicuramente molto più piacevole e spensierata della precedente: gli astri invogliano a stare tranquilli e pensare positivo.

Nel comparto lavoro, la buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento ed i progetti che vi frullano certamente per la testa daranno ottime probabilità di sfondare.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano che sarà più che ottimo il periodo per tantissimi di voi del segno. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi nelle previsioni del giorno, il consiglio è quello di lasciarsi andare.

In molti casi comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità. Per i sentimenti, ci sono buone possibilità di andare incontro a situazioni nuove per voi già in coppia, anche abbastanza intriganti. A fine giornata potreste vedere un aumento di passionalità con tanta voglia di stare vicini: cercate di dimenticare qualcosa di non positivo capitato qualche giorno addietro. Single, in questa giornata avrete tante possibilità per essere più allegri, basterà soltanto seguire l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Lasciatevi andare per una volta ai piaceri dell'amore... Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta alla vostra professione. Forse, allettatati da una proposta che riterrete vantaggiosa (che non nasconde difficoltà) dimostrerete di essere all’altezza della situazione ed avrete, inoltre, la possibilità di aggiustare vecchie questioni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di martedì 11 maggio al Sagittario indica questa parte della settimana come la più classica delle "sottotono". Piccole difficoltà o incomprensioni con vicini, parenti o capoufficio vi complicheranno la giornata: evitate reazioni eccessive e/o colpi di testa. Per distrarvi in serata ricontattate una persona amica magari che non vedete da tempo e organizzate qualcosa. In amore, periodo abbastanza carico di stress. Diciamo che le vostre capacità di ascolto e consigli saranno preziosi per coloro che vi sono a fianco, in primis per il vostro partner. Chi è in coppia in un rapporto che ha iniziato a mostrare qualche "crepa" dovuta alla routine del tempo, correrà il rischio di prendere una bella sbandata per qualcuno vicino alla coppia stessa: no, diteci che non lo farete!

Per i single, questa sarà una giornata dinamica con tanti avvenimenti. Avrete mille cose da dire o da fare: rimanete concentrati su quelle principali onde evitare di strafare, altrimenti che vi è vicino scapperà di certo. La parte riguardante il lavoro, il nervosismo vi renderà troppo diretti e incisivi facendovi risultare leggermente arroganti: cercate di ascoltare prima di (s)parlare.

Oroscopo e stelle di martedì 11 maggio

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo martedì potrebbe essere davvero una giornata da stare "al settimo cielo" per voi nativi. Parlando in generale, quasi tutto filerà “liscio come l'olio” senza troppi problemi con cui misurarsi. Di certo, in tanti vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata, come anche ai vostri familiari: vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti.

In merito agli affetti, sarete pieni di idee su come migliorare il vostro rapporto e certamente in molti avrete intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto. Fatelo, ma che sia fatto con un entusiasmo inarrestabile in grado di travolgere completamente il vostro partner. Single, arriverà (se nel frattempo non fosse già presente nella vostra vita) una persona che vi farà sognare a occhi aperti. Comunque dovrete far valere le vostre ragioni/convinzioni, se non altro per evitare in seguito una magra figura. Nel lavoro, per finire, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno: in giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare, il che vi permetterà di ben sperare per il vostro futuro economico.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di martedì, come già messo in evidenza nelle precedenti analisi settimanali, indica l'arrivo della vostra giornata peggiore. Si profila dunque un periodo denso di difficoltà o problemi da risolvere: a parte il solito consiglio di stare fermi, alla larga da situazioni limite. In campo sentimentale, vista la carta astrale poco conveniente, lo spauracchio di una situazione agitata è abbastanza reale e di certo pronta a dominare la vostra vita. Quindi prendetevi pure tutto il tempo necessario per mettere in sicurezza se non tutta, almeno parte della giornata: non fidatevi troppo delle vostre sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. In coppia potrebbe esserci qualche bisticcio di troppo: cercate di non arrabbiarvi come al solito, altrimenti sapete già come andrà a finire!

Single, per le cose importanti come i sentimenti sarebbe bene (soprattutto in questa parte della settimana) non avere fretta: rischiate di non comprendere bene quali sono le direzioni giuste da prendere, perciò moderatevi. Nel lavoro, non sempre si possono presentare le occasioni per attuare progetti desiderati, talvolta ci si deve anche saper accontentare. Sfruttate intanto la giornata odierna per riflettere sulle situazioni in sospeso dando priorità a quelle realmente attuabili.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 11 maggio, preannuncia un periodo certamente fuori controllo se non avrete la sensibilità di seguire le nostre semplici indicazioni. Comunque le effemeridi non mentono: il responso indica la presenza di un poco raccomandabile "sottotono": state in campana, ok?

In amore la giornata della settimana appena iniziata vi vedrà affaticati più del dovuto, pertanto potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione e distacco. In coppia gli astri invitano ad una calma programmata a priori: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, pertanto molti di voi non reggeranno per niente tale situazione. Evitate di sbottare alla vostra maniera ma cercate di mettete in tavola le cose che non vanno: per una volta fatevi rispettare... Per coloro ancora single sarà impellente la necessità di passare più tempo da soli, magari per riflettere sulla piega che sta assumendo la vita in questo periodo. Diciamo pure che non avrete voglia di uscire, neanche con i vostri amici: dai, su con la vita!

Nel lavoro invece, sarete lenti ed il nervosismo sarà alle stelle: visto che al momento i vostri riflessi sono piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni e fate solo il necessario.

Classifica 11 maggio, le stelle dei dodici segni

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo martedì. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nuova classifica completa interessante la giornata di martedì 11 maggio. Allora, pronti a scoprire come sono stati classificati i dodici simboli astrali? A seguire l'intera scala dei valori.

Le stelline di martedì 11 maggio: